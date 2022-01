Rusko vyzvalo NATO ke stažení jednotek z východní Evropy a "snížení napětí"

28. 1. 2022

čas čtení < 1 minuta

Moskva vyzývá NATO ke stažení sil z východoevropských států, aby snížilo vojenské napětí na kontinentě, řekl mluvčí ruského ministerstva zahraničí Alexej Zajcev.

"Je jasné, že vojenské napětí v Evropě se sníží, pokud NATO stáhne své síly z východoevropských států. Takže to je to, k čemu vyzýváme, to je jeden z klíčových bodů našich návrhů pro NATO ohledně garancí bezpečnosti," prohlásil Zajcev.

17. prosince ruské ministerstvo zahraničí publikovalo návrhy smluv s USA a NATO ohledně bezpečnostních záruk.

Z těchto návrhů mimo jiné vyplývá odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, včetně odmítnutí vstupu Ukrajiny do NATO, stejně jako omezení rozmístění ofenzivních zbraní, včetně jaderných. Proběhlo již několik kol rozhovorů, ale bez dohody. 26. ledna USA a NATO předaly Rusku písemné odpovědi ohledně bezpečnostních záruk.

Celý text v angličtině: ZDE

