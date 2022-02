Jak jsme zvládli pandemii

1. 2. 2022 / Boris Cvek

Český statistický úřad vydal oficiální čísla o úmrtích za loňský rok. Za celý rok 2021 zemřelo téměř 140 tisíc lidí, nejvíce v poválečné historii (nejvyšší číslo po válce bylo v roce 1980: 135 537, v roce 2006 to bylo asi 104 tisíc a v roce 2019 něco přes 112 tisíc). Rád bych zdůraznil, že rok 2021 je druhý, nikoli o první rok pandemie covidu.

V prvním roce, tedy v roce 2020, to bylo takto: na jaře jsme tu měli šílený lockdown a holedbali jsme se, jak covid vynulujeme a porazíme (prof. Prymula, který dnes říká, že testování je zbytečné, hrozil národu brutálním lockdownem, pokud po Velikonocích 2020 překročí počet detekovaných číslo 400, slovy: čtyři sta). V červnu 2020 jsme slavili triumf a hledali jsme i vědecké důvody, proč jsme proti covidu tak úžasně imunní oproti tomu směšnému Západu (prý za to mohlo očkování proti tuberkulóze).

Na podzim 2020 ovšem přišla katastrofa. Když se podíváme na Západ, tak katastrofa přišla na začátku pandemie, pokud vůbec (v Dánsku za pandemii zemřelo méně lidí než obvykle), ale pak se to logicky zlepšovalo. U nás tomu bylo přesně naopak. Nejvíce lidí za den zemřelo dne 15. března 2021, celkem 619. Víc než rok od začátku pandemie. Ale to není ještě to nejhorší: v době, kdy bylo plně dostupné očkování a kdy se vedly řeči o tom, jak tu deltu zvládneme bez lockdownu, zemřelo 535 lidí za jediný den, konkrétně jde o 1. prosinec 2021. Ta čísla nejsou počty mrtvých na covid, ale počty mrtvých celkově. Normálně v Česku zemře kolem 300 lidí za den.

Můžete dnes běžně narazit na tvrzení, že pandemii jsme zvládli a že můžeme s důvěrou zírat do budoucnosti, že nepotřebujeme povinné očkování atd. Když to řeknou Dánové, mají pravdu. Dánové, kteří nezažili během pandemie žádnou nadměrnou úmrtnost, a přesto se masově očkovali a nyní mohou přejít k normálnímu životu. U nás naopak přes masakr na jaře 2021 jsou stále stovky tisíc starších lidí bez očkování a jede se dál. Pandemii jsme přece zvládli.







