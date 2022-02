OSN: 2 000 dětí odvedených jemenskými povstalci zemřelo v bojích

2. 2. 2022

Experti OSN v nové zprávě uvádějí, že mezi lednem 2020 a květnem 2021 takřka 2 000 dětí odvedených do armády jemenskými Húsii zemřelo na bojišti - a Íránem podporovaní povstalci dál verbují do svých oddílů nezletilé, napsala Edith M. Ledererová.

Ve zprávě pro Radu bezpečnosti OSN vydanou v sobotu experti uvádějí, že zkoumali některé letní tábory ve školách a mešitách, kde Húsiové šíří ideologii a snaží se verbovat děti do boje v sedm let trvající válce proti mezinárodně uznané vládě podporované saúdskou koalicí.

"Děti jsou instruovány, aby vykřikovaly húsijské heslo `smrt Americe, smrt Izraeli, proklínám Židy, vítězství islámu`," konstatoval čtyřčlenný panel. "V jednom táboře byly děti ve věku pouhých sedmi let učeny, jak čistit zbraně a uhýbat raketám."

Experti prohlásili, že zdokumentovali deset případů, kdy byly děti nasazeny v boji poté, co jim řekli, že nastupují do kulturního školení, nebo se již takových školení účastnily, devět případů, kdy byla humanitární pomoc rodinám přidělena nebo odmítnuta "pouze na základě toho, zda se jejich děti účastnily bojů, nebo učitelům podle toho, zda vyučovali podle húsijských osnov," a jeden případ sexuálního násilí na dítěti, které procházelo vojenským výcvikem.

Panel oznámil, že obdržel seznam 1 406 dětí odvedených Húsii, které zemřely na bojišti v roce 2020, a 562 dalších, které zahynuly mezi lednem a květnem 2021.

"Byly ve věku mezi 10 a 17 lety," uvedli experti a "významný počet" jich byl zabit v Amránu, Dhamaru, Hadžžahu, Hodajdě, Ibbu, Sáadě a Sanáa.

Jemen je postižen občanskou válkou od roku 2014, kdy Húsiové obsadili hlavní město Sanáa a velkou část severních provincií. To vládu přimělo uprchnout do exilu v Saúdské Arábii. Saúdy vedená koalice podporovaná USA vstoupila do vály v roce 2015 a snaží se vrátit vládu k moci.

Válka se změnila v proxy konflikt, který zabil desetitisíce civilistů a kombatantů. Válka také vyvolala nejhorší humanitární krizi na světě.

V posledních týdnech posuny fronty vedly eskalaci útoků koaličních sil v provincii Maríb, o jejíž obsazení se Húsiové pokoušejí již déle než rok. Po koaličních náletech následovaly raketové a dronové útoky Húsijů.

