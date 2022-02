Podle Amnesty International je Izrael státem apartheidu. Mnoho izraelských politiků s tímto hodnocením souhlasí

7. 2. 2022

Kdo mluví za Izrael? Pravicové lobbistické skupiny ve Washingtonu a američtí politici by chtěli, aby Američané věřili, že jsou to oni - a ne bývalí izraelští premiéři a další, kdo v židovském státě skutečně žijí. Začátkem tohoto týdne vydala Amnesty International (AI) zprávu, která dokládá, že izraelské zacházení s Palestinci představuje apartheid. Reakcí v USA byla vlna organizovaného rozhořčení, které nejenže popírá to, co mnozí prominentní Izraelci tvrdí, že je pravda, ale v podstatě popírá i jejich právo to říkat, píše v Guardianu Chris McGreal.