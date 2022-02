Ukrajinská krize: Čekání na to, jak se v Kremlu vyspí

9. 2. 2022 / Karel Dolejší

Přípravy na první válku v Perském zálivu trvaly tehdejší mezinárodní koalici půl roku. Přípravám na masivní ruskou invazi na Ukrajinu už po zhruba čtyřech měsících nechybí k "dokonalosti" prakticky nic.

Analytička Dara Massicotová jen připomíná, že před samotným útokem bychom případně viděli v ukrajinském pohraničí masivní ruská cvičení. Ta ovšem už byla vyhlášena. Ale řada ruských jednotek v RF i Bělorusku se přitom nachází mimo oblasti ohlášených manévrů.

K čemu mohou ruští vojáci potřebovat kilometry pletiva z ostnatého drátu? Podle německéhomají na dobyté Ukrajině vzniknout "převýchovné" tábory pro příznivce ukrajinské nezávislosti. Alternativně lze předpokládat, že na některých úsecích budoucí fronty, kde se plánuje z ruské strany pouze obrana, dojde k natažení pletiva coby součásti obranného systému. V posledních dnech jsme viděli totéž ve spěchu dělat ukrajinské ženisty kolem hranice s Běloruskem, když na jeho území náhle přijelo 30 000 ruských vojáků a začala běloruská mobilizace.





Americké zpravodajské zdroje identifikovaly v ukrajinském pohraničí nejméně o deset ruských praporních taktických skupin více než ukrajinské. Připomeňme, že Američané v tuto chvíli spoléhají především na letecký a satelitní průzkum (s jehož výsledky jsou bezprostředně seznamováni Britové, Kanaďané, Australané a Novozélanďané), kdežto Ukrajinci zejména na získávání informací od obyvatelstva a zpravodajských agentů (tzv. HUMINT). Druhý způsob pochopitelně těžko může dostatečně dobře pokrýt celý rozsah válečných příprav na obrovském ruském území.

Ruských vojáků v táborech kolem ukrajinských hranic stále přibývá, jak ukazují například satelitní snímky Opuku na Krymu.

Jeden voják v pantoflích, druhý řeže ruční pilkou zjevně syrové nebo zmrzlé březové dřevo na topení. - Divil bych se, kdyby do konce února nebylo jasno, co s těmi vojáky bude dál. Představa, že v podobných podmínkách budou drženi do léta nebo dokonce do podzimu, je nerealistická. Zrovna tak je nereálné, že by ruská státní kasa zaplatila trvalou přítomnost 60 % nebo více bojeschopných jednotek armády v ukrajinském pohraničí.

Najapné řeči o "finlandizaci" Ukrajiny, u kterých novináři načapali Macrona, ovšem nepředstavují v politice Moskvy nic nového. Sověti navrhovali "finlandizovat" dokonce celou Evropu - čti udělat z ní bez boje ruský protektorát. Shrábnout plody vítězství předem.

Strategické ukrajinské průmyslové město a dopravní uzel Charkov se už nachází v dostřelu ruského těžkého dělostřelectva. Údajný požadavek ukrajinského velení , aby Američané k ochraně Charkova zapůjčili protiraketový systém THAAD, samozřejmě splněn nebude. Rusové k ostřelování města už nepotřebují taktické ani operačně taktické rakety. Kromě toho by hrozilo riziko, že se ruské jednotky systému THAAD zmocní a získají o něm dosud utajované informace.

Každopádně Ukrajina se cítí tak "v pohodě", že právě rozmístila jeden ze svých systémů protivzdušné obrany S-300 v přístavním městě Oděsa. List, který v minulosti dopřával sluch skeptikům, nyní analyzuje tři nejpravděpodobnější scénáře možného ruského útoku





Mimochodem, v různých označeních ruských vojenských vozidel je obtížné se vyznat, i když náhodou nejsou čerstvě zakrytá. Aric Toler z organizace Bellingcat proto připravil stručný návod, jak se vyznat v ruských SPZ . A na závěr: Bývalí spolupracovníci britského ultralevičáka Corbyna se sice mohou veřejně zapřísahat, že ten člověk není vysloveným příznivcem proruské zahraniční politiky - nicméně jeho současná činnost v rámci smutně proslulé koalice Stop the War přesvědčivě ukazuje, kam bývalý lídr britských labouristů ve skutečnosti patří. Tedy do tábora těch, kdo z ruské agrese proti Ukrajině slepě obviňují výhradně Západ - a anektovaný Krym považují za ruské, nikoliv ukrajinské území.

Na Krymu nebo v oblasti Orla byly zaznamenány pohyby jednotek tzv. Rosgvardije, polovojenských/polopolicejních sil zjevně určených k okupaci. Také tyto jednotky, které se normálně nemají účastnit armádních operací, jsou "na cvičení", které ovšem bylo náhle přesunuto z podzimu na začátek roku.