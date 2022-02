Putin hraje Jokera, a tak Biden využívá příležitosti zahrát si na amerického Batmana.

14. 2. 2022 / Fabiano Golgo

Jasný nepřítel, který nevyžaduje mnoho vysvětlování, je vše, co Joe Biden potřeboval. S jeho opravdu nízkou popularitou a nepravděpodobnou schopností změnit vnímání, že je slabý, senilní, bezbarvý prezident, mu Vladimir Putin nabízí příležitost zahrát si oblíbenou americkou roli smolaře, který nakonec zvítězí nad brutálním mocným padouchem.

Bez ohledu na to, jak neúspěšný může být Biden v odstrašení Putina, americká veřejnost má tendenci se vždy spojit v podpoře prezidentů během válek. Od Spojených států se neočekává, že se zapojí do skutečných fyzických bitev, ale ukáží určitou sílu, aby udržely intenzivní americkou hrdost.



Zatímco předchozí nepřátelé byli matoucí, z míst, o jejichž existenci se Američané museli teprve dozvědět (Afghánistán, Irák, Írán, Vietnam, Severní Korea), Rusko je starý a dobře známý nepřítel. Není třeba vysvětlovat, kdo to je, ani rozněcovat srdce proti těm, kteří jsou již chápáni jako drsní padouši, totiž proti Rusům.



Biden potřeboval kauzu, která by zajímala všechny. Plán obnovit americkou infrastrukturu, to byla vlajková loď jeho prezidentského programu, ale neprošla, ani se nedotkla srdcí obyvatel. Snaha vzepřít se rasistickému měnění americké volebního systému republikány také nebyla záležitostí, která by podnítila city občanů. Když složitá poselství u obyvatelstva nerezonují, je bezpečným plánem B společný nepřítel.



Americký nacionalismus nikdy nepřestane kmenově štvát Američany nejen proti těm, kdo ohrožují jejich existenci nebo živobytí, ale, o což jde zřejmě především nyní, i proti těm, kdo se odváží zpochybnit prvenství USA. Právě Putinova zlotřilá tvář a scény, které by se hodily do filmu podle Marvel Comics, jako byl ten nepřirozeně dlouhý stůl oddělující současného cara od Emmanuela Macrona, zajišťují, že Biden bude brzy počítat s širokou podporou, navzdory snahám republikánských médií podněcovat odpor k obraně Ukrajiny.



Spojené státy kvůli intervenci na Ukrajině nebudou prolévat krev ze svých vojáků, ale američtí politikové budou reagovat v médiích, aby Američanům ukázali, že za neviditelnými sankcemi dochází k akcím. Američtí prezidenti mají tendenci hrát si na evangelického pastora nebo na hrdinu, případně na obojí.



Biden se snaží dostat své jméno do dějin a nenechá si ujít příležitost předvést se v projevech, hrozbách a činech plných testosteronu. Ať už k invazi na Ukrajinu dojde nebo ne, příležitost ukázat machistickou tvář americké vlády je pro Bidenovu administrativu nutná k přežití. Bidenova vlažná popularita totiž dosud ukazuje na to, že republikáni v nadcházejících volbách získají zpět většinu v Kongresu a pak i Bílý dům o dva roky později. Debakl s Putinem je pro Bidena vynikající šancí.



Série poplašných proklamací, jako je výzva Američanům, aby opustili zemi, varování před hrozící invazí, neslouží ani tak k informování veřejnosti, jako spíše k udržování voličů v úzkosti a strachu, aby se pak jejich pocity zmírnily ostrými a snadno pochopitelnými kroky, které ukáží americkou sílu.



Napětí kolem toho, zda dojde k invazi, záhadné hry, které Kreml hraje, stejně jako známo záběry ruských vojsk, vedou k tomu, že stále více Američanů fandí Bidenovi.

