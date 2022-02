Výběr prokremelských propagandistických narativů z dezinformačních obsahů

Seznam sedmi největších ruských lží o Ukrajině

17. 2. 2022 / Bohumil Kartous

RUSKÁ LEŽ 1: "Ukrajina není opravdový stát, Ukrajinci nejsou skutečný národ." Toto tvrzení slouží k obecné delegitimizaci protivníka. Je zaměřeno spíš na domácí (ruské) publikum, ve kterém posiluje dojem, že má z nějakých důvodu Rusko na Ukrajinu "nárok" a zejména, že Ukrajina nemá nárok na to, sama si určí ať svou budoucnost a směřování. Toto tvrzení otevřené šíří i Putin osobně.

RUSKÁ LEŽ 2: "Ukrajina je řízena cizími mocnostmi."



Toto tvrzení navazuje na předchozí a rozvíjí ho. Nejčastěji obviňuje USA (méně často Velkou Británii), tedy země, které zastávají nejtvrdší pozice proti ruské agresi, z toho, že Ukrajinu ve skutečnosti skrytě ovládají skrz nastrčené loutky. Cílem je budovat představu, že Ukrajina je jakousi "odměnou pro vítěze" v zápolení velmocí a agrese proti ní tak není útok na samostatný stát a souseda, ale na pomyslné "'chapadlo" globálního rivala.

RUSKÁ LEŽ 3: "Dodávky zbraní Ukrajině budou zneužity k útoku na civilisty v Donbase, případně skončí na černém trhu a mezi zločinci."

Západní dodávky zbraní ukrajinské armádě jsou velmi častým cílem dezinformačních útoku. Pro agresora totiž dodávky zbraní představuju přímé ohrožení. Jak daleko je Rusko ochotné zajít ve snahách o přerušení dodávek zbraní, to jsme asi nejlépe viděli ve Vrběticích. Zároveň slouží tohle téma k otočení role agresora a obětí – Ukrajina je zde líčena jako potenciální agresor (proti vlastnímu území okupovaného Rusem a proruskými silami). Toto téma dost silně tlačili a tlačí i proruští politici v ČR, zejména v souvislosti s rozhodnutím vlády poskytnout Ukrajině dělostřeleckou munici.

RUSKÁ LEŽ 4: "Vojáci NATO už nyní bojují na Donbase."

Přecházíme od obecnějších ke konkrétním narativům a tématům. Jedním z velmi tradičních nástrojů propagandy je obvinit nepřítele z toho, co dělám sám. Buď tím odlákám pozornost, nebo alespoň buduji dojem, že "to dělají všichni", takže je to v pořádku. O zapojení ruských vojáků do boje na straně donbaských "separatistů" snad už nikdo soudný nemá pochyby. Kreml to ovšem nadále popírá (jako popíral přítomnost svých vojáků na Krymu, kterou pak po dokonání anexe přiznal) a nyní naopak tlačí narativ, že západ, resp. NATO posílá na Ukrajinu své jednotky, aby eskalovaly situaci na východě. Tímhle způsobem je dezinterpretována například přítomnost britských specialistů, kteří pomáhají ukrajinské armádě s výcvikem.

RUSKÁ LEŽ 5: "Ukrajina se na Donbase dopouští zločinů proti lidskosti, etnických čistek, válečných zločinů a genocidy."

Tohle je velmi silný narativ, který má potenciál být Ruskem zneužit jako casus belli - už jen proto, že v minulosti to přeci "NATO také udělalo" v případě bombardování Srbska v roce 1999. Mnoho vymyšlených a nahraných zpráv o "ukrajinských zvěrstvech" koluje už roky, toto téma se v ruské propagandě tlačí od začátku konfliktu. A úzce souvisí s konceptem, že se Rusko cítí povoláno jít "ochránit" Rusy i mimo své území. V Ruských médiích před pár dny probublala nějaká zpráva o "objevu" masových hrobů na Donbase.

RUSKÁ LEŽ 6: "Ukrajinci jsou fašisté nebo neonacisté."

Velmi rozšířené téma, i mezi některými českými politiky. Opět úzce souvisí s předchozím. Ruský mýtus Velké vlastenecké války a boje proti Hitlerovi (když přestal být spojenec) je jednou z nejsilnějších linek ruské komunikace vůbec. Vzpomeňme na tance kolem Koněva a dalších podobných symbolů. Líčení Ukrajinců jako fašistů, banderovců a podobné je zasazuje prakticky do pozice legitimního cíle, proti kterému je nejen možno bojovat, ale je to ze strany Ruska téměř jeho svatá povinnost. Zároveň je to i cesta, jak zatočit s vlastní domácí opozici proti agresi – tu lze také označit za podporovatele fašistů a podle toho proti ní postupovat.

RUSKÁ LEŽ 7: "Ukrajina se chystá použít zbraně hromadného ničení"

Nejabsurdnější, ale také jeden z nejnebezpečnějších narativů. Ruská dezinfo media šíří "zaručené zprávy", že ukrajinští (=fašističtí, genocidní atd. tohle už známe) radikálové chtějí do Donbasu propašovat a odpálit zbraň hromadného ničení, například tzv. "špinavou bombu" s radioaktivním materiálem. Tohle téma má velký potenciál posloužit jako casus belli – tím spíš, že zde USA mají máslo na hlavě s důvodem invaze do Iráku. Zároveň údajný plán na použití (nebo dokonce nahrané použití) takové zbraně by v očích Moskvy mohlo legitimizovat rozsáhlou vojenskou akci – v extrémním a asi nepravděpodobném případě snad dokonce odpověď stejnými prostředky – to se nemusí stát, ale stačí o tom mluvit a ukázat tak konvenční invazi jako "umírněné řešení".

