OBSE: V Luhansku a v Doněcku došlo k dramatickému nárůstu vojenských útoků od ruských separatistů

19. 2. 2022

čas čtení 1 minuta

Pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v sobotu zaznamenali více než 1 500 případů porušení příměří na východě Ukrajiny za jediný den, což je nejvyšší počet zaznamenaný v tomto roce.



Zpráva se týkala pátečních útoků, při nichž pozorovatelé zaznamenali 975 porušení příměří v Luhansku a 591 v sousedním Doněcku, dvou regionech částečně ovládaných proruskými separatisty (vlastně ruskou armádou). Pozorovatelé rovněž uvedli, že zaznamenali 860 výbuchů v Luhansku a 553 v Doněcku.



OBSE potvrdila, že ve vládou kontrolované oblasti Doněcka byl zraněn jeden civilista.



Ukrajinská armáda v sobotu uvedla, že dva vojáci byli zabiti a čtyři zraněni při ostřelování proruskými separatisty, zatímco Rusko zahájilo trestní vyšetřování zpráv, že ukrajinské granáty explodovaly v ruském pohraničním regionu Rostov, což Kyjev kategoricky popřel.



Volodymyr Zelenskij "naléhavě" telefonoval s Emmanuelem Macronem o "bezprostřední deeskalaci a o politickém a diplomatickém narovnání" na východní Ukrajině. Zelenskij Macrona informoval o vážném zhoršení situace na frontové linii, o ukrajinských ztrátách, o střílení na ukrajinské politiky a zahraniční novináře.



Předtím na mnichovské konferenci o bezpečnosti v Evropě obvinil Zelenskij Západ, že svou nečinností způsobil vznik nynější katastrofální situace. Charakterizoval globální bezpečnostní systém jako nedostatečný a požadoval, aby byl vytvořen nový, efektivní systém.





Had an urgent conversation with President @EmmanuelMacron. Informed about the aggravation on the frontline, our losses, the shelling of 🇺🇦 politicians & international journalists. Discussed the need and possible ways of immediate de-escalation & political-diplomatic settlement.