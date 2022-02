Putinův absurdní, zuřivý spektákl bude zlomovým bodem jeho vlády

22. 2. 2022

Tohle byl nejvyšší vůdce, který shromáždil své přisluhovače k rozhodnutí, které změní bezpečnostní architekturu v Evropě a dost možná povede k děsivé válce









Vladimir Putin seděl sám u stolu ve velkém, sloupovitém kremelském sále, díval se přes rozlehlou parketovou podlahu na svou bezpečnostní radu a zeptal se, zda si někdo přeje vyjádřit alternativní názor, píše Shaun Walker.



O několik hodin později vystoupil ruský prezident ve státní televizi, aby pronesl rozzlobenou, nesouvislou přednášku o Ukrajině, zemi, která se podle Putinových slov stala "kolonií s loutkovým režimem" a nemá historické právo na existenci.





O několik hodin později vystoupil ruský prezident ve státní televizi, aby pronesl rozzlobenou, nesouvislou přednášku o Ukrajině, zemi, která se podle Putinových slov stala "kolonií s loutkovým režimem" a nemá historické právo na existenci.



Okamžitě poté následoval podpis dohody o ruském uznání dvou regionů na východě Ukrajiny jako nezávislých států. To se pravděpodobně zapíše do dějin jako jeden z hlavních zlomových bodů Putinovy 22 let trvající vlády nad Ruskem.



Nebyl to politik, který svolává svůj tým k jednání, byl to nejvyšší vůdce, který svolává své přisluhovače a zajišťuje kolektivní odpovědnost za rozhodnutí, které přinejmenším změní bezpečnostní architekturu v Evropě a dost možná povede ke strašlivé válce, která pohltí Ukrajinu.



Putin ve svém projevu, který si téměř jistě napsal sám, působil rozzlobeně a vášnivě.



Symbolickým projevem jeho rostoucí izolace, kdy neexistuje nikdo, kdo by s ním mohl nesouhlasit je, že se Putin v poslední době začal scházet s politiky, včetně svých vlastních ministrů, u ostentativně dlouhých stolů, zřejmě jako opatření z kvůli covidu. V tomto sále měl své podřízené, kteří se rozpačitě krčili na židlích a čekali, až na ně přijde řada, aby je šéf přinutil k souhlasu s jeho politikou.



Zpoza svého stolu, často s úsměvem, Putin poslouchal jednoho po druhém členy své bezpečnostní rady. Někteří z nich vypadali, že jsou situací zaskočeni.



Sergej Naryškin, jestřábí šéf ruské špionážní služby, známý svými agresivními protizápadními prohlášeními, se nepříjemně zajíkal, když ho Putin nutil k vyjádření, zda rozhodnutí podporuje.



"Mluvte přímo!" Putin dvakrát vyštěkl.



Nakonec, když se mu podařilo dostat ze sebe slova, Naryškin řekl, že podporuje, aby se "LNR a DNR staly součástí Ruska". Putin mu řekl, že to není předmětem diskuse; zvažovalo se pouze jejich uznání.



Výměna názorů byla velmi malá a myšlenku, že vše proběhlo spontánně, ještě více podkopávala skutečnost, že detailní záběry na hodinky některých účastníků jako by naznačovaly, že "živý" přenos byl ve skutečnosti natočen o několik hodin dříve.



Putinovo vystoupení jen o několik hodin později s jeho dlouhým, předem připraveným a rozsáhlým projevem učinilo tvrzení, že to vše bylo rozhodování v reálném čase, ještě nevěrohodnějším.



Ne všichni byli tak nadšení: premiér Michail Mišustin mluvil krátce a rozpačitě a vypadal viditelně nesvůj. Protože ho Putin nechtěl pustit z řetězu, aniž by přísahal věrnost rozhodnutí, které už bylo nevyhnutelně na cestě, zeptal se ho přímo, zda ho podporuje; Mišustin zamumlal, že ano. Všichni teď byli veřejně zaznamenáni, že tento krok podporují, nikdo se z toho později nebude moci vykroutit a tvrdit, že se bránil.



Zdá se pravděpodobné, že Putin má na mysli mnohem víc než jen ukousnout si z ukrajinského východu a převzít formální odpovědnost za území, která již de facto ovládl.



Putinova závěrečná slova, že pokud Kyjev "násilí nezastaví", ponese odpovědnost za "následné krveprolití", byla krajně zlověstná. Znělo to jednoduše jako vyhlášení války.





