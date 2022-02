Donald Trump pochválil "geniálního" Putina za přesun vojsk na východní Ukrajinu

24. 2. 2022

čas čtení 1 minuta





Bývalý americký prezident říká, že ruský vůdce učinil "velmi chytré" rozhodnutí uznat dvě území na východě Ukrajiny za nezávislá





Donald Trump prohlásil, že Vladimir Putin je "velmi bystrý" a udělal "geniální" tah, když prohlásil dvě oblasti na východě Ukrajiny za nezávislé státy a přesunul do nich ruské ozbrojené síly.

Trump uvedl, že eskalaci ukrajinské krize viděl v televizi "a řekl jsem si: To je geniální. Putin prohlašuje velkou část Ukrajiny ... Putin ji prohlašuje za nezávislou. To je úžasné."



Bývalý americký prezident řekl, že ruský prezident udělal "chytrý tah", když do oblasti vyslal "nejsilnější mírové síly, jaké jsem kdy viděl".



Trump, dlouholetý Putinův obdivovatel, proti němuž byl zahájen impeachment kvůli obvinění, že vyhrožoval zadržením pomoci Ukrajině, pokud by to nepomohla poškodit pověst Joea Bidena, kroky ruského prezidenta pochválil a zároveň prohlásil, že by k nim nedošlo, kdyby byl stále prezidentem.



"Je to člověk, který je velmi bystrý... Znám ho velmi dobře," řekl Trump o Putinovi při rozhovoru pro The Clay Travis & Buck Sexton Show. "Velmi, velmi dobře. Mimochodem, tohle by se nikdy nestalo. Kdybych byl v úřadu já, nebylo by to ani myslitelné. Tohle by se nikdy nestalo.



Ale tady je člověk, který říká, víte, 'prohlásím velkou část Ukrajiny za nezávislou' - použil slovo 'nezávislou' - 'a my tam vejdeme a pomůžeme udržet mír'." A tak se stalo. Musíte říct, že je to chytré."



