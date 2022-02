Ukrajina oficiálně obvinila Rusko z válečných zločinů u soudu v Haagu

27. 2. 2022

- Ukrajina podala žalobu na Rusko k mezinárodnímu soudu OSN v Haagu, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj



"Ukrajina podala žalobu proti Rusku k Mezinárodnímu soudnímu dvoru," napsal na Twitteru. "Rusko musí být pohnáno k odpovědnosti za manipulaci s pojmem genocida, jímž ospravedlňuje agresi. Žádáme o naléhavé rozhodnutí, které Rusku nařídí okamžité zastavení vojenských aktivit, a očekáváme, že soudní řízení začne příští týden."



Navazuje na prezidentovo tvrzení, že ruské akce - bombardování mateřských škol, obytných oblastí a nevojenských infrastrukturních zón - nesou znaky "genocidy".



Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022 Cílem je dokázat, že ruský prezident Vladimir Putin je "hlavním válečným zločincem" 21. století, řekla ukrajinské televizi generální prokurátorka Iryna Venediktová.

- Opravdu silná fotografie, kterou sdílela ukrajinská novinářka:



"Děkuji Vám pane Putine za takovou změnu v mém životě z profesionální novinářky na uprchlici z největší země v Evropě," píše.





Thank you mr. Putin for such change in my life from professional journalist to refuge from biggest country in Europe. pic.twitter.com/uPPwx5fB03 — Sofia Koczmar (@SKoczmar) February 27, 2022



- Zástupce vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil Jevhen Mojsjuk vydal video v ruštině, ve kterém se obrací na ruské vojáky:



"Zamyslete se, proč jste tady, za co bojujete a čeho chcete dosáhnout? Doufám, že jste si uvědomili, že vás tady nikdo nechce a není důvod, abyste tady byli," řekl.



"Věřte mi: naše věc je spravedlivá a vy jste jen nástrojem v rukou vaší vlády. Dáváme vám šanci vrátit se ke svým rodinám a neztratit svůj život a důstojnost. Odložte zbraně a dejte ruce vzhůru, aby naši vojáci i civilisté pochopili, že jste nás vyslyšeli. To bude vaše vstupenka domů. Jděte bránit svou vlastní zemi a neničte tu naši."

- Andrij Zagorodňuk, bývalý ukrajinský ministr obrany, říká, že Bělorusko se chystá vyhlásit Ukrajině válku.



"Běloruská republika se s velkou pravděpodobností připojí k ruské válce proti Ukrajině. Na ruské straně. Objevily se informace o tom, že výsadkáři z Běloruské republiky jsou nakládáni do letadel, aby vstoupili na Ukrajinu. Je to hrozný vývoj, protože se to týká země, která byla donedávna velkým přítelem Ukrajiny; jejíž lidé vždy považovali Ukrajinu za bratrský národ. Ukrajina a Bělorusko spolu nikdy ve své mnohasetleté historii neválčily. Domníváme se, že jediným důvodem tohoto rozhodnutí byla osobní žádost od prezidenta Ruska, které je ve své politice zcela závislé na Putinovi."



- Další obranný materiál bude Ukrajině poskytnut ze strany české vlády, uvedl v neděli premiér Petr Fiala. Fiala uvedl, že nemůže uvést žádné podrobnosti o dodávce, ale jeho vláda bude mít během neděle mimořádné zasedání. Vláda v sobotu poslala samopaly, útočné pušky, další lehké zbraně a munici.



- Japonsko se připojilo k západním zemím a zablokovalo mnoho ruských bank v platebním systému Swift, uvedl v neděli premiér Fumio Kišida. Kišida dodal, že Japonsko uvalí sankce na ruského prezidenta Vladimira Putina a poskytne nouzovou humanitární pomoc Ukrajině ve výši 100 milionů dolarů, informovala agentura Reuters. Kišida odsoudil ruský útok na Ukrajinu s tím, že podkopává základy mezinárodního řádu.





- Papež ve svém nedělním projevu ve Vatikánu uvedl, že mu invaze na Ukrajinu "zlomila srdce". Řekl: "Bůh je s těmi, kdo vytvářejí mír, ne s těmi, kdo používají násilí".Papež František odsoudil lidi, kteří "důvěřují ďábelské a zvrácené logice zbraní". Papež uvedl, že je naléhavě nutné otevřít humanitární koridory pro uprchlíky, a řekl lidem, aby je "přijali" poté, co OSN varovala, že uprchlíků je již 368 000 a mohou jich být až 4 miliony.





- Více zemí uvalilo na ruské lety sankce a zakázalo jim vstup do svého vzdušného prostoru.



V neděli zákaz oznámilo Dánsko a uvedlo, že usiluje o zákaz v celé EU. Další země včetně Bulharska, České republiky, Estonska, Německa a Polska zablokovaly vzdušný prostor pro ruské lety. V sobotu Litva oznámila, že zablokuje ruské lety, čímž přeruší rychlou cestu z ruské enklávy Kaliningrad na Ukrajinu. Rusko také zablokovalo vzdušný prostor celé řadě zemí.







- OSN: Počet ukrajinských uprchlíků dosáhl 368 000. Agentura OSN pro uprchlíky uvedla, že počet lidí prchajících z Ukrajiny dosáhl 368 000 poté, co varovala, že by se mohl zvýšit až na 4 miliony. Lidé prchají do Polska, Maďarska, Moldavska, Slovenska a Rumunska. Polská pohraniční stráž uvedla, že v posledních dnech přišlo z Ukrajiny 156 000 lidí, informuje agentura AFP. "Od začátku bojů na Ukrajině 24. února odbavili pohraničníci na všech přechodech s Ukrajinou celkem 187 800 osob," uvedla polská pohraniční stráž na Twitteru.



- Německo se v neděli odchýlilo od dlouhodobé politiky a kancléř Olaf Scholz oznámil, že vláda poskytne na vojenské investice 100 miliard eur z rozpočtu na rok 2022. "Budeme muset více investovat do bezpečnosti naší země, abychom ochránili svobodu a demokracii," řekl Scholz zákonodárcům a sklidil potlesk ve stoje. To znamená, že Německo vydá na obranu více než 2 % HDP. Německo se po hrůzách 20. století dlouho bránilo zvyšování výdajů na obran.- Toto oznámení znamená velký posun v jeho politice.





- Turecko v neděli označilo ruskou invazi za "válku", což znamená posílení jeho rétoriky, která by mohla připravit půdu pro blokádu ruských lodí přes Dardanely a Bosporský průliv spojující Středozemní a Černé moře. "Čtvrtý den války na Ukrajině opakujeme výzvu prezidenta Erdogana k okamžitému zastavení ruských útoků a zahájení jednání o příměří," uvedl prezidentův mluvčí Ibrahim Kalin na Twitteru.







On the fourth day of the Ukraine war, we repeat President Erdoğan’s call for an immediate halt of Russian attacks and the start of ceasefire negotiations.



We will continue our efforts to help the people of Ukraine and end bloodshed in this unjust and unlawful war. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 27, 2022





“I’m against war. I don’t want body bags coming to Moscow, Yaroslav, Nizhny. I don’t want our mothers, wives, children crying. What will Putin achieve? Ukraine as an enemy, iron curtain, sanctions…” Boris Nemtsov said this in 2014. It's 7 years today since Nemtsov was murdered. — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) February 27, 2022

Následuje to po sobotní kritice Řecka směřující na Rusko, při nichž bylo během invaze na Ukrajinu zabito 10 etnických Řeků. Úřad premiéra Kyriakose Mitsotakise uvedl v prohlášení, že v neděli odletí do Polska dvě vojenská dopravní letadla, aniž by dodal další podrobnosti o tom, jaký materiál budou převážet.





Ruské velvyslanectví v Aténách se v neděli ohradilo, že nebombardovalo "obydlené oblasti a vesnice".





10 innocent civilians of Greek origin killed today by Russian air strikes close to Mariupol. Stop the bombing now! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 26, 2022

. Maljar na Facebooku také uvedla, že ruské jednotky ztratily asi 146 tanků, 27 letadel a 26 vrtulníků, píše agentura Reuters. V pátek informoval týdeník The Economist: "Navzdory tomu, že Ukrajina měla převahu a početní převahu, způsobila za 24 hodin více ztrát, než Rusko utrpělo za osm let bojů v Sýrii."Rusové se v neděli ráno sešli, aby položili květiny a připomněli si sedmé výročí zabití Borise Němcova, předního představitele ruské opozice.Pětapadesátiletý Němcov, bývalý místopředseda vlády za exprezidenta Borise Jelcina a hlasitý kritik Kremlu za prezidenta Vladimira Putina, byl zastřelen, když se 27. února 2015 pozdě večer procházel nedaleko Kremlu."Boris by byl z této války v šoku. Jeho přítomnost nám dnes opravdu chybí," řekla Taťána Golika při pokládání květin na mostě.V reakci na to mluvčí řeckého ministerstva zahraničí Alexandros Papaioannou v neděli obvinil velvyslanectví ze lhaní. "Pravoslavné bomby zabíjely pravoslavné etnické Řeky," uvedl a předvolal ruského velvyslance.Vybavení zahrnuje: pohonné hmoty, munici, neprůstřelné vesty, přilby, vojenské vybavení, potraviny a vodu.