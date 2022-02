Jak pomoci Ukrajině II

25. 2. 2022 / Oldřich Maděra

Odvolávám, co jsem odvolal! Nařizuji, co jsem nařídil!

Dnes v noci nebyl dobyt Kyjev, jak všichni, včetně mě, asi předpokládali. Ta přesila byla příliš velká. Ukrajinci se však statečně brání. Držím jim palce. Nejsou to Češi, kteří se Rusákům vzdali v roce 1968 bez boje.

Prezident Zelenský vyhlásil mobilizaci a obyvatelstvo ho podporuje. Žádní muži z Ukrajiny do Čech nepřijdou. Přijdou možná nějací staří, matky s dětmi, ale pokud se rozhodli bránit se, asi jich moc nebude. Pak to má ten magor z východu hodně těžké. Mladí ruští kluci se určitě nechtějí dát zabít v bojích o něco, o čemž nejsou přesvědčeni, že to je to pravé ořechové. Ukrajinci na rozdíl od nich brání svou zemi.

Pak je potřeba Ukrajinu okamžitě začít vojensky podporovat. Je potřeba Rusy vytlačit zpátky za jejich hranice a to i z Krymu. Oni si to pak již doma s magorem vyřídí. Česká vláda by měla zahájit dodávky zbraní na Ukrajinu a to ještě dnes. Budou potřebovat lehké i těžké zbraně a asi hodně munice. Vše máme. Tak jim pomůžeme, že pane předsedo vlády? Brání se agresi, kterou určitě žádným způsobem nevyvolali. Pak není o čem mluvit.

U Kyjeva se bojuje za Prahu! Ať žije svobodná Ukrajina!

