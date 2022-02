Zuřivý Putin vyzval ukrajinskou armádu ke svržení ukrajinské vlády

- Co dělají ruské tanky:

- Vladimír Zelenskij: Jsme tady v Kyjevě. Bráníme Ukrajinu:



Driving on the road towards Kyiv and the radio announcer is giving out instructions on how to make Molotov cocktails.

- Vladimir Putin vyzval ukrajinskou armádu, aby svrhla ukrajinskou vládu, které označil za "bandu narkomanů a neonacistů, která se usadila v Kyjevě a vzala si jako rukojmí celý ukrajinský lid". Ve svém televizním projevu k ukrajinské armádě viditelně rozzlobený Putin vyzval armádu, aby "vzala moc do svých rukou". "Zdá se, že bude snazší se dohodnout s vámi než s touto bandou narkomanů a neonacistů." Putin dále zopakoval své tvrzení, že se ukrajinské vedení podílelo na "genocidě" v oblasti Donbasu na východě Ukrajiny. Bojujeme s nacionalistickými skupinami, které jsou přímo odpovědné za genocidu Donbasu a krveprolití pokojných civilistů v obou republikách. Putin v projevu dále obvinil ukrajinské "neonacistické" vedení, že se chová jako teroristé, když se "schovávají za civilisty".

Putin nyní otevřeně hovoří o změně režimu v Kyjevě. Apeloval na ukrajinskou armádu aby "převzala moc do svých rukou a nedovolila narkomanům a neonacionalistům zneužívat vašich rodin jako lidských štítů". Zjevně se už zbláznil.



Putin is now openly talking about regime change in Kyiv, something that many have suspected from the beginning based on the scale of the invasion and Russia's political goals. This may be how he explains Zelensky's eventual overthrow, if Russia achieves its goals. https://t.co/z4GIMU1Lqq