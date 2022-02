Ruská ofenzíva na Ukrajině se zpomalila - Kyjev není obklíčen

28. 2. 2022

čas čtení 6 minut

- Poslední britské zpravodajské informace se zdají být v souladu s nedávnou zprávou ukrajinské armády, že Rusko "zpomalilo" svou ofenzívu. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že ruský postup na Kyjev zpomalily logistické neúspěchy a tvrdý ukrajinský odpor.





- V pondělí ráno se na hranicích s Běloruskem rozběhla jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Ukrajina souhlasila s rozhovory s Ruskem "bez předběžných podmínek", uvedla v neděli kancelář prezidenta Volodymyra Zelenského.





- Ruská centrální banka zvýšila úrokové sazby z 9,5 % na 20 % poté, co se rubl v pondělí v důsledku západních sankcí propadl až o 40 %.



- EU očekává žádost Ukrajiny o vstup do Evropské unie "v nejbližší době" a činitelé v Bruselu uvedli, že "to bude muset velmi rychle posoudit rada a rozhodnout, zda požádat Evropskou komisi o naléhavé stanovisko".



- Obyvatelé Mariupolu dnes ráno informovali, že přístavní město na Azovském moři je obklíčeno ruskými silami a je pod silným útokem.



- Amnesty International odsoudila údajné použití kazetové munice Ruskem na Ukrajině a uvedla, že útok na mateřskou školu "může představovat válečný zločin".



- Ruské invazní jednotky obsadily dvě malá města na jihovýchodě Ukrajiny a oblast kolem jaderné elektrárny, informovala v pondělí tisková agentura Interfax, ale jinde narazily na tvrdý odpor. Prohloubila se diplomatická a ekonomická izolace Moskvy.



- Britská vláda oznámila řadu opatření, která "zakazují jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám ze Spojeného království provádět finanční transakce týkající se ruské centrální banky, ruského fondu národního majetku a ministerstva financí této země".



- Ruský rubl se v pondělí při zahájení obchodování na trzích propadl o téměř 30 % na historické minimum vůči americkému dolaru, a to první den poté, co západní země vyhlásily tvrxdé hospodářské sankce vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu.



- USA zintenzivnily přísun zbraní na Ukrajinu a v neděli oznámily, že v rámci balíčku schváleného Bílým domem pošlou rakety Stinger.



- Od zahájení ruské invaze minulý čtvrtek bylo na Ukrajině zabito nejméně 102 civilistů a dalších 304 bylo zraněno, ale obáváme se, že skutečný počet je "podstatně vyšší", uvedla v pondělí šéfka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová.



- V aktualizované zprávě ukrajinského ministerstva vnitra z pozdní noci se uvádí, že během ruské invaze bylo dosud zabito 352 ukrajinských civilistů, z toho 14 dětí, a dalších 1 684 osob, včetně 116 dětí, bylo zraněno.



- V ukrajinském hlavním městě Kyjevě a ve velkém městě Charkově byly v pondělí brzy ráno slyšet výbuchy, informovala ukrajinská státní služba pro zvláštní komunikace. Mezitím asi 150 km severovýchodně od Kyjeva v Černihově údajně střela zasáhla obytnou budovu v centru města a způsobila požár, dodala agentura.



- Asi 800 lidí bylo zatčeno v Bělorusko. Protestovali proto rozhodnutí Lukašenka zrušit nejaderný status země. Zvyšuje to napětí v době, kdy se země stala nástupištěm ruské invaze na Ukrajinu.

- Asi 800 lidí bylo zatčeno v Bělorusko. Protestovali proto rozhodnutí Lukašenka zrušit nejaderný status země. Zvyšuje to napětí v době, kdy se země stala nástupištěm ruské invaze na Ukrajinu.

.- Čtyřicet ukrajinských skupin občanské společnosti se spojilo, aby vyzvalo Západ k vytvoření bezpečných zón pro uprchlíky uvnitř Ukrajiny a poskytlo technologie, které pomohou zdokumentovat ruské válečné zločiny v rámci plánu, jak přimět Vladimira Putina a jeho nejbližší okolí, aby čelili spravedlnosti u Mezinárodního trestního soudu v Haagu.





- Logistické neúspěchy a ukrajinský odpor brzdí ruskou ofenzívu: Britské ministerstvo obrany



Nejnovější britské zpravodajské informace zřejmě potvrzují nedávnou zprávu ukrajinské armády, že Rusko "zpomalilo" svou ofenzívu.



Britské ministerstvo obrany uvedlo, že ruský postup na Kyjev zpomalily logistické neúspěchy a prudký ukrajinský odpor.



Ministerstvo to uvedlo v pondělí:



Většina pozemních sil (prezidenta Vladimira) Putina zůstává více než 30 km severně od Kyjeva, jejich postup zpomalily ukrajinské síly bránící letiště Hostomel, klíčový ruský cíl prvního dne konfliktu.



Logistická selhání a pevný ukrajinský odpor nadále maří ruský postup."



Těžké boje pokračují v okolí Černihova, města na severu Ukrajiny, a severovýchodního Charkova, uvedlo ministerstvo obrany ve zpravodajské zprávě zveřejněné na Twitteru. Obě města zůstávají pod ukrajinskou kontrolou, uvedlo.









Podle nejnovější operační zprávy, kterou v pondělí ráno zveřejnila ukrajinská armáda, Rusko "zpomalilo svou ofenzivu" poté, co ostřelovalo vojenská a civilní letiště, vojenské kontrolní body, zařízení protivzdušné obrany a kritickou infrastrukturu.Ozbrojené síly dodaly, že ukrajinská dělostřelecká palba zničila "více než pět kolon nepřátelské techniky a nepřátelské živé síly"."Nepřítel je demoralizován a nese těžké ztráty," uvedl generální štáb ozbrojených sil."Byly zaznamenány časté případy dezerce a neposlušnosti. Nepřítel si uvědomil, že propaganda a skutečnost se liší".Mezitím armáda uvedla, že od zahájení invaze zahynulo přibližně 5 300 ruských příslušníků a bylo zničeno 191 tanků, 29 letadel, 29 vrtulníků a 816 bojových obrněných vozidel.Tato čísla nebylo možno nezávisle ověřit.Otevřený dopis pěti historiků odsoudil válku a vyzval Peking, aby jasněji vyjádřil svůj postoj vůči ruské invazi na Ukrajině.Pro čínského historika Xu Guoqiho je neochota Pekingu odsoudit invazi Vladimira Putina na Ukrajinu znepokojující. "Jsem historik první světové války. Evropa před více než 100 lety zaspala obrovský konflikt, který měl obrovské důsledky i pro Čínu," řekl Xu. "Svět se možná opět ocitl v bodě, odkud není návratu."Když se však podíváme na to, jak na to reagují čínští diplomaté a jak o tom Číňané v uplynulém týdnu mluvili na sociálních sítích, řekl: "Obávám se, že se zdá, že jsme se z minulých tragédií stále nepoučili. Jako historik jsem velmi zklamán."V sobotu ráno napsalo pět renomovaných čínských historiků - včetně Xu - otevřený dopis, v němž odsoudili postup Ruska vůči svému sousedovi a vyzvali k míru. Autoři dopisu doufají, že se jim podaří přesvědčit Peking, aby jasněji vyjádřil svůj postoj: to, co Rusko dělá, je špatné a Čína by to měla říci nahlas.