Příležitost k (dlouhodobému) poslednímu odporu Ukrajinců

2. 3. 2022

čas čtení 3 minuty

Podívejte se na mapu Ukrajiny. Existuje část ukrajinského území daleko na západě, která je chráněna Karpaty - a další část na jihozápadě, která je chráněna: plážemi, jež jsou neuvěřitelně nevhodné pro obojživelné výsadky, 4 km širokou vodní překážkou (tokem řeky Dněstru) a jediným 200 dlouhým mostem na extrémně úzkém pruhu země, který v určitém bodě zřejmě nabízí jen asi 30 m široký pás, kde by tank T-90 neriskoval uvíznutí, napsal Sven Ortmann.

Toto jsou potenciální bránitelné oblasti posledního odporu pro obránce Ukrajiny, které lze snadno zásobovat a podporovat radary a prostředky elektronického boje NATO, pokud by to bylo nutné. Západ by teď měl jednat s moldavskou vládou - také kvůli Lukašenkovu mozkovému pšouku, který indikuje plánovaný vpád do Podněstří a Moldavska.

(Včera byl reportérem Financial Times publikován snímek běloruského prezidenta u mapy Ukrajiny rozdělené na čtyři části, která navíc indikuje i plán rusko-běloruského napadení Moldavska - pozn. KD.)

Lukashenko, addressing his security council, points to a map of Ukraine that shows what look like planned troop movements, infrastructure targets, and the country divided into four parts pic.twitter.com/O81hpIvZM3 — max seddon (@maxseddon) March 1, 2022

Naše peněženky je dokážou snadno přesvědčit, aby pustili vojáky NATO do Moldavska a zajistili ho proti vpádu (přinejmenším kromě Podněstří). To by znemožnilo ruský obchvat zprava kolem ústí Dněstru.

Pro budoucnost Ukrajiny může být politicky rozhodující nepřestat bojovat, místo aby se vzdala.

Mimochodem, dovolit Rusům překročit most (nebo možná přehradu) na dolním toku Dněpru byla ze strany ukrajinské armády neuvěřitelná chyba.

Síly na východě se brzy stanou snadnou kořistí, pokud si nepospíší využít přehrad mezi městy Dnipro a Záporoží ke stažení na západ od Dněpru. Linie Dněpru by měla být na čas bránitelná, až bude průlom u Chersonu zlikvidován nějakým protiútokem ve stylu Schlagen aus der Nachhand [=manévr použitý Mansteinem během třetí bitvy o Charkov v únoru-březnu 1943, při němž nechal Rudou armádu postoupit na konec jejích zásobovacích linií a pak ji porazil údery ze stran - KD].

Všechny mosty a přehrady (které jsou de facto mosty, jež nelze vyhodit do vzduchu) na Dněpru od Černého moře až po Kyjev si můžete prohlédnout v Zoom Earth.

Nijak strašně mě neznepokojuje ohromná kolona severozápadně od Kyjeva. Rusové se zde pokusili o sázku na úrovni ardenské ofenzívy. Tato oblast je bažinatá - jde o slavné ohromné pripjaťské bažiny. Není divu, že se zasekávali vlevo a vpravo od silnice a tak se dostali do palby na cestě. V této oblasti existuje příliš málo cest na to, aby logisticky podporovaly ohromné ruské síly. (Ukrajinský bezpilotní prostředek Bayraktar v této oblasti Rusům zlikvidoval cisternový vlak s naftou, čímž nemálo přispěl ke ztrátě útočného momentu - KD.)

Ostřelování Kyjeva z východu (z druhé strany Dněpru, než kde se nachází většina města) se brzy stane hlavním problémem, nikoliv útoky ze severozápadu.

Velmi doufám, že Putinovi poradci/lokajové najdou způsob, jak by si mohl zachránit tvář, který by nezahrnoval odebrání svobody většině Ukrajinců. Právě teď si nejsem jist, jestli má náladu přijmout takovou nabídku. Možná si přeje nejprve získat aspoň nějaký skalp.

Zdroj v angličtině: ZDE

