Spekulace

4. 3. 2022

čas čtení 1 minuta

Napsal nám jeden z našich spolupracovníků, nemůžeme uvést ani jeho jméno, ani jméno člověka, který mu toto sdělil:







Pro zajímavost - včera v noci jsem mluvil s ... - pracoval pro Gazprom na vícero postech včetně Švýcarska, jeho otec měl přístup k lidem jako nedávný ruský ministr sportu Tretjak (sám mi ho kdysi před nějakými 15ti lety představil).







Říkal mi, že si mysli, že Putin má rakovinu (to jsem slyšel ještě taky od jednoho jiného pozorovatele) a že mu začalo být jedno, co bude, a zároveň poslouchá fašistoidní blázny, jako je Patrušev, který chce válku s NATO a generálové na to tupě kývají.





Ptal jsem se ho, co si myslí o tom zbytečnému veřejném ponížení Naryškina, mysli si, že ho Putin ponížil už jenom z plezíru, který mu dělá, když z něj lidi mají strach…

Ten člověk samozřejmě neví, zda je Putin skutečně nemocný - jenom říkám, co se povídá mezi Rusy, co pracují pro jejich státní firmy - je to mimochodem kasta sama o sobě - bohužel v Česku se to tolik nevnímá.





K tomu dodává další spekulaci Muriel Blaive: Můj otec, lékař, si taky myslí, že má Putin rakovinu. Vyvozuje to z toho, že má Putin napuchlý obličej. Myslí si, že je to rakovina prostaty, ale může to být samozřejmě jakákoliv jiná rakovina.



0

448

Jo a ještě řekl, “Všichni čekáme na našeho von Staufenberga”