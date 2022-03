Zelenskij: O budoucnosti Evropy rozhoduje ukrajinský odpor

7. 3. 2022

- Volodmyr Zelenskij prohlásil, že o budoucnosti Evropy rozhoduje ukrajinský odpor, a vyzval západní představitele, aby mu poskytli vojenská letadla. Ukrajinský prezident rovněž vyzval k bojkotu ruské ropy a jejího vývozu.





- Rusko se neobtěžovalo zúčastnit dnešního jednání mezinárodního soudního dvora v Haagu,



Rusko se vyhnulo slyšení u nejvyššího soudu OSN, které se týká právní snahy Kyjeva zastavit ničivou invazi Moskvy na Ukrajinu.



Řada míst vyhrazených pro ruské právníky u mezinárodního soudního dvora byla v pondělí ráno při zahájení slyšení prázdná.



Předsedkyně soudu, americká soudkyně Joan E. Donoghueová, uvedla, že ruský velvyslanec v Nizozemsku informoval soudce, že "jeho vláda nemá v úmyslu účastnit se ústního jednání". Slyšení pokračovalo bez ruské delegace.





- Téměř 5000 lidí v neděli 6. března zatčeno v Rusku

Почти 5000 человек были задержаны 6 марта на антивоенных акциях протеста.



Задержания проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и еще в 66 российских городах.



Список задержанных и подсудность отделов полиции: https://t.co/hX3yFaeKzu. pic.twitter.com/ynsZivpSpL — ОВД-Инфо (@OvdInfo) March 7, 2022 - Zvedla se nová obrovská vlna ruských trollů:

Someone flipped a troll switch somewhere.



Don't argue with them. They are paid to waste your time and spread lies.



Just block and move on. — Andrew Stroehlein (@astroehlein) March 7, 2022



- Podle map zveřejněných agenturou RIA budou koridory umožňovat civilistům směřovat pouze na neukrajinská území, přičemž koridor z Kyjeva povede do Běloruska, zatímco civilisté z Charkova budou smět pouze do Ruska.



Rusko rovněž připraví leteckou přepravu, která Ukrajince z Kyjeva do Ruska dopraví, uvedlo ministerstvo obrany země.



Mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyr Zelenskyj řekl agentuře Reuters, že tento krok je "zcela nemorální", a dodal, že Rusko se snaží "využít utrpení lidí k vytvoření televizního obrazu".



Jsou to občané Ukrajiny, měli by mít právo evakuovat se na území Ukrajiny. To je jeden z problémů, který způsobuje rozpad humanitárních koridorů. Zdá se, že s nimi souhlasí, ale sami chtějí dodávat humanitární pomoc pro obraz v televizi a chtějí, aby koridory vedly jejich směrem.





- Rusko podporuje myšlenku šéfa atomového dozoru OSN Rafaela Grossiho na trojstrannou schůzku s Ukrajinou o zajištění bezpečnosti tamních jaderných zařízení během ruské invaze - ale ne v Černobylu, jak chce Grossi.







Road sign in Odessa



Straight on: fuck off

Left: fuck off again

Right: fuck off to Russia pic.twitter.com/2c1dzKxno9 — Shaun Walker (@shaunwalker7) March 7, 2022

- Jižní Korea vyhlásila další hospodářské sankce vůči Rusku





Jižní Korea se stala nejnovější zemí, která v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu oznámila další ekonomická opatření.













- Dostávám obrovské množství tweetů, že tato fotografie je fake. Sám jsem ji před pár hodinami vyfotografoval, píše reportér Guardianu Shaun Walker:Připomněl [Putinovi] význam vyjednaného řešení, které by bylo pro Ukrajince plně přijatelné. Respektování mezinárodního humanitárního práva znamená především zastavení bombardování a [vojenské] ofenzívy.O to opakovaně žádáme od začátku války. Žádali jsme, aby Rusové zastavili boje, chránili civilisty a umožnili neomezený přístup pomoci. Připomínáme, že je to Rusko, kdo vede válku proti Ukrajině, a ne Ukrajina, kdo vede válku proti Rusku.Jižní Korea od úterý imobilizuje veškerá aktiva držená ruskou centrální bankou ve wonové měně a zastaví transakce s ruskou centrální bankou v návaznosti na podobné kroky USA a EU, uvedlo její ministerstvo financí.Jižní Korea rovněž oznámila nové sankce vůči klíčovým ruským státním investičním fondům, Fondu národního majetku Ruské federace a Ruskému fondu přímých investic, jakož i bance Rossija, aby je odřízla od jakýchkoli obchodů s jihokorejskými občany a společnostmi.