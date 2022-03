Zelenskij ve středu večer: Chtějí, abychom se cítili jako zvířata

10. 3. 2022

10. 3. 2022

Zelenskij ve Sky News: Státy musejí jednat teď, než bude příliš pozdě. Ukrajina nedokáže ukončit válku proti Rusku sama a miliony zemřou, pokud svět nezastaví ruské bombardování měst. Nations must act now before it is ‘too late’



Ukraine's president has told Sky News that his country cannot stop the war against Russia on its own and that millions could die if the world does not act now to stop the bombinghttps://t.co/aNhXjxDK7R pic.twitter.com/LajeEYiK3M — Sky News (@SkyNews) March 9, 2022 Zelenskij: Chtějí, abychom se cítili jako zvířata, protože zablokovali naše města. Největší města na Ukrajině a oni je zablokovali. Protože nechtějí, aby naši lidé dostali jídlo a vodu. Včera například děti. Nevím, jestli znáte, jestli znáte děti v Mariupolu, tam jsou mrtvé děti. Ano, víte, že to je záměr této operace. Nevím, co o tom Putin říká, ale ta myšlenka je, že Ukrajinci jsou zvířata, ale my nejsme.



Reportérka: To je pravda. Jak to tedy zastavíte? Jste připraveni udělat dohodu, jak jste říkal? Jste ochotni se domluvit?



Zelenskij: Nemůžeme to všechno zastavit sami. Jedině pokud se svět sjednotí kolem Ukrajiny.



Reportérka: Ale svět je jednotný.



Zelenskij: Ne, je to stále velmi pomalé. Je to stále velmi pomalé, ale to cítíte, jen když jste tady, protože lidé z Evropy nebo z USA to mají na Ukrajinu daleko. Je to daleko od srdce té tragédie a a nevidíte, nemůžete pochopit detaily, protože tady nebojujete, a já chápu proč a nechci, aby bojovali, ale tyto země mohou pomoci, mohou se sjednotit. Zelenskij ve Sky News: Státy musejí jednat teď, než bude příliš pozdě. Ukrajina nedokáže ukončit válku proti Rusku sama a miliony zemřou, pokud svět nezastaví ruské bombardování měst.



Omlouvám se, že o tomto problému mluvím znovu a znovu, ale mluvili jsme o dětech, o nemocnicích atd. a o počtu těchto dětských úmrtí.... Mluvíme o zavírání oblohy. Můžete se rozhodnout, zda zavřít, nebo nezavřít. Můžete se rozhodnout, jestli jste jednotní proti nacismu a tomuto teroru, musíte zavřít nebe.



Nečekejte, až se vás budu několikrát hodně ptát. Ne, budete nám, kteří jsme přišli o děti, muset volat, a omlouvat se, že jste to neudělali včera. Před týdnem jste na Putina netlačili. Moc jste s ním nemluvili. Nenašli jste s ním dialog. Neudělali jste nic a je to pravda. Včera svět neudělal nic. Je mi to líto, ale je to pravda.



Reportérka: Například britský premiér a řada dalších světových lídrů říká, že pokudby to udělali, pokud by uzavřeli nebe, to znamená, že by to mohlo situaci ještě zhoršit, pokud dovolí Polsku, aby vám poskytlo stíhačky a umístilo je na území NATO, tak to situaci ještě zhorší. Co byste jim na to řekl?



Zelenskij: Co to znamená o nás? Ta první otázka je řečnická. Nepotřebujeme řečnické otázky a odpovědi. Pro koho by to bylo horší? Pro naše rodiny? Pro ně? Ne, kdo ví, nikdo to neví. Ale my to víme přesně. Teď je to velmi špatné.



A v budoucnu už bude pozdě a věřte mi, věřte mi, pokud se to bude takto prodlužovat, ano, uvidíte, že nakonec zavřou nebe. Ale přijdeme o miliony lidí.

