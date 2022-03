U Kyjeva hoří sklady ropy

12. 3. 2022

čas čtení 6 minut

- Jestliže nepoznáváte tuto taktiku, nedávali jste pozor. Znepokojující reportáž Quentina Sommervilla, reportéra BBC z Ukrajiny: If you don't recognise these tactics, then you haven't been paying attention. From Kharkiv's frontline, #Ukraine @dcinfocus and Feras. With thanks to our local team. @BBCNews @BBCWorld Graphic content warning. pic.twitter.com/hhGK1tudpp — Quentin Sommerville (@sommervilletv) March 10, 2022 - Tohle je Evropa roku 2022, ne 1941. Malé děti pevně držící své hračky v situaci hororu:

This is Europe in 2022, not 1941. https://t.co/ffuZsb0OxT — Tom Tugendhat (@TomTugendhat) March 12, 2022 V ranní zprávě na Telegramu ukrajinská Státní služba pro mimořádné události (SES) uvedla, že záchranáři v Charkově nalezli těla pěti lidí včetně dvou dětí, kteří zahynuli při zásahu ruských bomb v obytném domě v obci Slobožanske u města.



Dále uvedla, že pracovníci navštívili 40 různých adres, aby zlikvidovali nevybuchlou munici.



V hlavním městě Kyjevě SES uvedla, že po ostřelování v sobotu brzy ráno vypukl požár ve skladu mražených potravin, a zveřejnila snímky budovy, z níž šlehají plameny a kouř. Nebyly hlášeny žádné oběti.



The fire at the storage units of frozen products in Kvitneve, Kyiv oblast, after the attack by Russian forces tonight. Photo - @SESU_UA pic.twitter.com/CLQIZ69ASY — UkraineWorld (@ukraine_world) March 12, 2022 Dále uvedla, že pracovníci navštívili 40 různých adres, aby zlikvidovali nevybuchlou munici.V hlavním městě Kyjevě SES uvedla, že po ostřelování v sobotu brzy ráno vypukl požár ve skladu mražených potravin, a zveřejnila snímky budovy, z níž šlehají plameny a kouř. Nebyly hlášeny žádné oběti.





- Více než 2 000 lidí se zúčastnilo protestu před radnicí v jihoukrajinském městě Melitopol po údajném zatčení jeho starosty Ivana Fedorova ruskými silami, uvedla ukrajinská státní televize.



Ukrajinské úřady obvinily Rusko z porušení mezinárodního práva tím, že uneslo starostu Melitopolu, ukrajinského města, které se během invaze dostalo pod kontrolu Ruska, poté, co byl falešně obviněn z terorismu.



❗ Warning ❗

A group of 10 occupiers kidnapped the mayor of #Melitopol (Zaporizhzhya region) Ivan Fedorov. He refused to cooperate with the enemy.#StopRussia #StopPutin

👇 pic.twitter.com/nV6OPlbGfh — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 11, 2022 Ukrajinské úřady obvinily Rusko z porušení mezinárodního práva tím, že uneslo starostu Melitopolu, ukrajinského města, které se během invaze dostalo pod kontrolu Ruska, poté, co byl falešně obviněn z terorismu.









- Místní média na Ukrajině informují, že po ruských útocích hoří dva sklady ropy nedaleko Kyjeva.

New Russian strike today on oil depots at the Ukrainian Vasylkiv Air Base southeast of Kyiv, the location of a missile strike on Feb 27 and an ill-fated airborne assault on the airport on the morning of Feb 26. Russians continue to strike fuel and air maintenance infrastructure pic.twitter.com/3ZjGuOtRSX — Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) March 12, 2022

Mariupol, another shelling of the residential area, another war crime. pic.twitter.com/vqZbGAfaVG — Kateryna_Kruk (@Kateryna_Kruk) March 11, 2022

Německá televize odvysílala zkrácenou verzi výše citované reportáže britského reportéra Quentina Sommervila z BBC (vyhodila z ní většinu záběrů mrtvých ruských vojáků, toto je pro čtenáře znalé němčiny):













- Ukrajinští představitelé prohlásili, že Kyjev je "připraven bojovat", protože ruské síly obnovily bombardování hlavního města a pozorovatelé varovali před "nepředstavitelnou tragédií", která se odehrává po více než dvou týdnech války.

















VPN vytváří šifrované spojení mezi vaším zařízením a vzdáleným serverem, který může být kdekoli na světě, takže teoreticky můžete přistupovat na stránky blokované ve vaší zemi.





The postage stamp named "Russian warship, go f**k yourself!" will appear in🇺🇦. The sketch by artist Boris Groh received the most votes and will soon be published by Ukraine's state postal company.

🇺🇦✌️#StandWithUkraine#StopRussianAgression pic.twitter.com/ByYAzw2tYq — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 12, 2022

Podle listu Kyiv Independent byl jeden sklad zasažen ve městě Vasylkiv, 36 km jižně od hlavního města, a druhý ve vesnici Kriačky.Ve Vasylkivu se nachází také velká letecká základna a stal se hlavním ruským cílem.Známka, která odkazuje na nechvalně proslulý incident na Hadím ostrově, obsahuje skicu od výtvarníka Borise Groha a v anketě získala nejvíce hlasů, uvedla.Třináct pohraničníků umístěných na Hadím ostrově, zhruba 16hektarovém skalnatém ostrově, který se nachází asi 186 mil (300 km) západně od Krymu, údajně na výzvu ke kapitulaci na počátku konfliktu řeklo ruské válečné lodi: "Ruská válečná loď táhni do prdele" a poté bylo zabito.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poté oznámil, že všem vojákům posmrtně udělí vyznamenání Hrdina Ukrajiny, i když se později objevily zprávy, že ve skutečnosti mohou být stále naživu.







1