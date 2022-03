Jaký je rozdíl mezi Putinovým vražděním na Ukrajině a vražděním Saúdské Arábie v Jemenu

As Boris Johnson heads to Saudi Arabia in order to reduce dependency on Russian oil, 30 million Yemenis ask for a quick word.

Nemůžeme spoléhat na brutální diktaturu, aby nám poskytovala zdroje energie, tak já jedu najít jinou brutální diktaturu, na kterou budeme spoléhat.



We cannot rely on a brutal dictatorship for our energy supplies, so I am off to find a different brutal dictatorship to rely on. pic.twitter.com/Bkcd1EHrSd