Cesta do Kyjeva a právní stát v postkomunistické Evropě

22. 3. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



S rozpaky jsem sledoval cestu tří premiérů, Polska, Slovinska a Česka, do Kyjeva. Nejprve mne potěšily zprávy, že premiéři jsou vyslanci Evropské rady, tedy fakticky nejmocnějšího orgánu EU. Jako mise EU by to byla hezká akce, zejména od euroskeptických politiků. Řekl jsem si, že třeba Polsko konečně pochopilo, že jedinou cestou do budoucnosti je přijetí západních norem právního státu a společenského života.

Jestli má Putin nějakou skutečnou motivaci zničit Západ, je to právní stát, který Rusko podává ve své propagandě jako vládu pederastů (tato propaganda by se velmi líbila Hitlerovi). Polská demontáž právního státu a konzervativní útok na práva homosexuálů je přesně to, čeho by Putin chtěl v Unii dosáhnout. Jinak řečeno: návrat k „přirozeným hodnotám“ mafie, vrchnosti a machismu. Rozklad Unie v nacionalismu, který se spojí s náboženským konzervatismem.

Když Evropská rada popřela, že cesta tří premiérů do Kyjeva se děje jménem Unie, začal jsem mít nepříjemný pocit, že ze strany Polska, Česka a Slovinska může jít o pokus vytvořit v Unii jakousi nacionalistickou, konzervativní frakci. Ještě děsivěji to celé zapadá do prohlášení pana Johnsona, britského premiéra, že to, co dělají Ukrajinci, kteří se nechtějí poddat Rusku, je to, co dělali Britové, když si zvolili brexit.

Znamená to tedy, že Ukrajina má být zneužita k tomu, aby byla Unie rozbita? Jestli někdo měl skutečnou radost z brexitu, byl to pan Putin. Pan Johnson brexitovou hysterii jen konjunkturálně zneužil ke svému politickému vzestupu. Ostatně víme, že britští toryové byli ještě nedávno placeni sponzory z okolí Putina, že Londýn byl centrum ruských oligarchů a že právě v této zemi dokázal Putin dostat vražedné agenty až ke svým odpůrcům (Litviněnko, Skripal).

Poučení pro východní Evropu z války na Ukrajině by rozhodně neměla být legitimizace nacionalismu a demontáže právního státu. Doufám, že to premiéři Polska, Česka a Slovinska konečně chápou. Bezpečí pro země východní Evropy je v co největším spojení se západní Evropou, ve federalizaci Unie a v přijetí civilizovaných norem moderní společnosti, jako je manželství homosexuálů, práva žen a menšin, uznávání vědeckých poznatků o člověku a o přírodním prostředí, v němž žije. To je Západ.







0