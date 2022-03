Za ukrajinskou válku může především Putin - ale také Západ, který odmítal vnímat nebezpečí

24. 3. 2022

Bezprostřední vina za katastrofu na Ukrajině leží na zločinném režimu v Kremlu a jeho bludařském a mstivém lídru Putinovi. Ale hlubší odpovědnost leží také na zemích mocnějších, bohatších a silnějších než Rusko. Mohly válku omezit a odstrašit Kreml od ní, napsal Edward Lucas.

Nedokázaly to. Pokud by západní lídři pochopili ruské plány ohledně sousedů, desítky milionů Ukrajinců by teď mohly žít svobodné, bezpečné, šťastné životy, jaké vedly před 24. únorem.

Toto smrtící zapomnění je záhadou. Politici v Berlíně, Bruselu, Londýně, Paříži a Washingtonu nejsou hloupí. Měli přístup k nejlepším informacím na světě. Ale Rusko zcela veřejně po dekády sledovalo netolerovatelné cíle s prostřednictvím vražedných zločinů spojených s pobuřujícím lhaním. Proč to západní lídři ignorovali?

Hlavně proto, že tomu nerozuměli. "Východní Evropa" nikdy nebyla pořádně zaznamenána na mentálních mapách těchto západních politiků a představitelů. Nebyli tam na dovolené. Nemají tam přátele. Sotva četli nějakou literaturu. Vědecký génius je připisován jiným zemím. (Marie Curie Sklodowska je považována za Francouzku.)

Jen v oblasti klasické hudby existuje určité předmostí v západních myslích díky skladatelům jako Fryderyk Chopin, Béla Bartók, Leoš Janáček a Arvo Pärt. Ohromný, často dusivý vliv Ruska, kulturní supervelmoci, pomohl učinit menší země mezi ním a Německem doslova marginálními.

Tato mentální poušť je produktem minulých sta let. Začala Stalinovou izolacionistickou politikou v meziválečném období a upevnila se v dobách železné opony. V předchozích stoletích by vypadala stejně bizarně, jako severoevropská ignorance jihu nebo naopak. Ale pro poválečné generace v Západní Evropě byla "Východní Evropa" oblastí šedi: Zaostalou a vzdálenou.

To byl pro lidi, kteří se po roce 1989 po dekádách vynořili ze svého únosu do mučírny, nepříjemným šokem. Jejich rodiny a sousedé ve svobodném světě na ně do značné míry zapomněli. Mnozí považovali jejich znovuobjevení za nákladnou a potenciálně riskantní nepříjemnost. Od podivných příbuzných se špatným chrupem, nezvyklým oblečením, silným přízvukem a staromódními mravy se očekávalo, že budou potichu a vděční, ne že budou vyjadřovat energické, dobře informované názory na budoucnost kontinentální bezpečnosti. Jen československý Václav Havel, s mimořádným literárním nadáním a filozofickým vhledem, krátce narušil závoj nevědění.

Naproti tomu Rusko bylo hýčkáno. Udržet v Kremlu "prozápadní" vedení bylo mnohem důležitější než cokoliv jiného.

Ignorance plodí aroganci. Lidé z regionu, kteří varovali Západ například před používáním špatně definovaných "rusky hovořících" obyvatel Kremlem coby geopolitické páky se dočkali patronizování, shazování, nebo jim říkali, aby vyřešili problém poskytnutím nadpráv této mýtické politické kategorii.

Arogance plodí samolibost. Když Rusko začalo provádět neplechu v západních zemích, reagovali zlehčováním problému, který prý je pouze protivný.

Problém zhoršila chamtivost. Jak poznamenal Mark Twain, je těžké přesvědčit o něčem člověka, jehož živobytí závisí na opaku toho, co chcete. "Kaviárový expres" nabízel pasažérům tučné platby a luxusní sinekury. Vraždy, kyberútoky, energetické vydírání, korupce a především revanšismus zůstaly z větší části nepotrestány, zatímco rozhodování ochromovala toužebná přání.

Když je teď módním doplňkem ukrajinská vlajka a prezident Zelenskyj opakuje Havlův krátký výstup morálního lídra svobodného světa, kdysi prázdné mentální mapy Západu najednou hýří barvami.

Ale vesměs převládá krvavě rudá. Protože dluh je třeba splatit. A platí je nevinní, nikoliv ti, kdo jsou vinni svou ignorancí.

