Piráti prosazují, aby nevyčerpané evropské peníze šly na další pomoc Ukrajincům

25. 3. 2022

Pirátští europoslanci hlasovali pro možnost využití nedočerpaných evropských fondů na pomoc Ukrajincům prchajících před válkou. Konkrétně jde o peníze za období z let 2014 až 2020. Standardně by se tyto nevyužité prostředky musely vrátit. Finance půjdou například do výuky jazyků, lepšího přístupu ke zdravotnictví či na základní potřeby, jako je jídlo a oblečení.

Návrh dává evropským zemím možnost rozhodnout se, zda chtějí nevyužité peníze z fondů vrátit, nebo je použít na pomoc lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny. Návrh počítá s tím, že budou moci členské země využít z Evropského sociálního fondu a fondu pro regionální rozvoj v přepočtu až 246 miliard korun (10 miliard eur).





„Musíme být solidární s Ukrajinou a podpořit v současné situaci její prchající občany. Prostředky z fondů lidem usnadní nový začátek a pomohou jim se rychle dostat na vlastní nohy. Státy z nich mohou okamžitě financovat jídlo, zdravotní péči ale i základní potřeby nutné hned od počátku jejich útěku do bezpečí,“ říká europoslankyně Markéta Gregorová.





Finance mají být využity v rámci směrnice o dočasné ochraně, která zaručuje držitelům statutu rozsáhlá práva včetně bydlení, zdravotní péče, vzdělávání a přístupu na trh práce.





„Členské země by mohly použít fondy tak, že budou prospěšné nejen pro uprchlíky, ale i pro místní. Prostě investujeme peníze do oblastí, které byly doposud zanedbávány a kde pomůžou všem. Jde třeba o zlepšení infrastruktury, investice do dopravy, dostupnosti škol nebo zdravotnictví,“ vysvětluje europoslanec Mikuláš Peksa.

