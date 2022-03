Nejvyšší ruští vojenští představitelé neberou telefony americkým generálům. Vyvolává to obavy ze vzniku třetí světové války omylem

25. 3. 2022

čas čtení 7 minut



Nedostatečná komunikace ponechává dvě největší jaderné mocnosti světa v nevědomosti, pokud jde o vysvětlování vojenských pohybů druhé strany



Opakované pokusy nejvyšších představitelů obrany a armády Spojených států hovořit se svými ruskými protějšky Moskva za poslední měsíc odmítá, čímž obě největší jaderné mocnosti světa zůstávají v nevědomosti ohledně vysvětlení vojenských pohybů. Vyvolává to obavy z velké náhodné chyby nebo nehody na bojišti.



Od ruské invaze na Ukrajinu se americký ministr obrany Lloyd Austin a generál Mark A. Milley, předseda sboru náčelníků štábů, snaží domluvit telefonické rozhovory s ministrem obrany Sergejem Šojgu a generálem Valerijem Gerasimovem, ale Rusové "zatím odmítli navázat kontakt", uvedl ve středečním prohlášení mluvčí Pentagonu John Kirby. Opakované pokusy nejvyšších představitelů obrany a armády Spojených států hovořit se svými ruskými protějšky Moskva za poslední měsíc odmítá, čímž obě největší jaderné mocnosti světa zůstávají v nevědomosti ohledně vysvětlení vojenských pohybů. Vyvolává to obavy z velké náhodné chyby nebo nehody na bojišti.Od ruské invaze na Ukrajinu se americký ministr obrany Lloyd Austin a generál Mark A. Milley, předseda sboru náčelníků štábů, snaží domluvit telefonické rozhovory s ministrem obrany Sergejem Šojgu a generálem Valerijem Gerasimovem, ale Rusové "zatím odmítli navázat kontakt", uvedl ve středečním prohlášení mluvčí Pentagonu John Kirby.



Pokusy o telefonáty Austina a Milleyho, o nichž dříve nebyly zveřejněny informace, přicházejí v době, kdy Rusko provádí vojenské operace v blízkosti hranic členských států NATO Polska a Rumunska, zatímco Spojené státy a jejich evropští spojenci provádějí letecké operace nad Baltským mořem a pozemní dopravou dodávají Ukrajině zbraně a vybavení.



Moskva a Washington mají vzájemnou dekonfliktní telefonní linku, a současní i bývalí američtí představitelé tvrdí, že je zapotřebí oboustranného kontaktu ze strany vyšších vojenských představitelů, aby se předešlo zbytečné eskalaci nebo zmatkům.



"Existuje vysoké riziko eskalace bez přímého kontaktu mezi nejvyššími armádními představiteli," řekl James Stavridis, který v letech 2009 až 2013 působil jako vrchní velitel spojeneckých sil NATO. "V ukrajinské válce létají v letadlech, obsluhují válečné lodě a vedou bojové operace velmi mladí lidé. Nejsou to zkušení diplomaté a jejich jednání v zápalu operací může být špatně pochopeno."



"Musíme se vyhnout scénáři, kdy NATO a Rusko zahájí proti sobě válku, protože vysocí představitelé nedokážou zvednout telefon a vysvětlit si, co se děje," dodal.





Nedávné použití hypersonických raket a dalších sofistikovaných zbraní Ruskem proti cílům na západní Ukrajině zdůraznilo hrozbu vzniku širší konfrontace.



"Rizika jsou v současné době zjevně zvýšená," řekl Rob Lee, vedoucí pracovník Foreign Policy Research Institute. "Rusko zasahuje cíle na západní Ukrajině, které se nacházejí nedaleko hranic se členy NATO, a ukrajinské letectvo zřejmě nadále operuje z této oblasti, což znamená, že existuje riziko, že by jeho letadla mohla být zaměněna za letadla NATO na druhé straně hranice."



Američtí představitelé obrany popsali dekonfliktní telefonní linku jako taktický mechanismus, který má zabránit chybným odhadům, zejména pokud jde o ochranu vzdušného prostoru nebo území NATO, ale jeho funkčnost může být omezená.



"Není zřízena jako linka pro stížnosti, kam můžete volat a jen tak si stěžovat na různé věci," řekl tento týden jeden z amerických vojenských činitelů na dotaz, zda bylo prostřednictvím tohoto kanálu někomu v Rusku něco sděleno.



Sam Charap, vedoucí politolog společnosti Rand Corporation, uvedl, že telefonáty Austina a Milleyho slouží "zásadně jinému účelu" než dekonflikční kanál.



"V jednom případě jde o taktické předcházení nehodám. V druhém o strategické informace," řekl. "Vždy je důležité udržovat strategickou úroveň komunikace, abychom jasně sdělovali své zájmy a lépe pochopili ty jejich. Když na této úrovni neprobíhá komunikace, je pravděpodobnější, že jejich chování bude řízeno těmi nejhoršími předpoklady, často založenými na špatných informacích."



Vzhledem k tomu, že neúspěchy Ruska na bojišti jsou stále výraznější a konflikt se blíží ke svému druhému měsíci, američtí představitelé se obávají, že ruský prezident Vladimir Putin může vojensky eskalovat v naději, že změní trajektorii války. S nasazením nebezpečnějších zbraní a taktiky roste riziko rozsáhlejšího konfliktu.





"Noční můrou by byl scénář, kdyby ruská raketa nebo útočné letadlo zničilo americké velitelské stanoviště na polsko-ukrajinské hranici," řekl Stavridis, admirál ve výslužbě. "Místní velitel by mohl okamžitě reagovat a myslet si, že tato událost je předzvěstí širšího útoku. To by mohlo vést k rychlé a nezvratné eskalaci, která by mohla zahrnovat i případné použití jaderných zbraní.





Stavridis uvedl, že když byl vrchním velitelem spojeneckých sil, mohl kdykoli vytočit číslo svého ruského protějšku "a několikrát to udělal, aby si vyjasnil situaci a deeskaloval ji".



Pentagon zastává názor, že komunikace amerických a ruských obranných představitelů je v této době "kriticky důležitá", řekl Kirby. Kromě dekonfliktního kanálu mohou Spojené státy a Rusko komunikovat také prostřednictvím atašé obrany na americkém velvyslanectví v Moskvě nebo předáváním zpráv ministerstvu obrany.



Komunikace mezi Spojenými státy a Ruskem byla od začátku války minulý měsíc mnohem méně časta než dříve. Americký velvyslanec v Rusku John J. Sullivan se s ruskými představiteli setkával nejčastěji při jednorázových návštěvách a telefonátech v Moskvě. Poradce prezidenta Bidena pro národní bezpečnost Jake Sullivan minulý týden poprvé od začátku konfliktu hovořil se svým protějškem Nikolajem Patruševem. Někteří američtí a ruští vojenští představitelé se minulý týden setkali na ruském ministerstvu obrany.



Podle amerických představitelů se ministr zahraničí Antony Blinken od začátku konfliktu nepokusil o žádný rozhovor se svým protějškem, ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.



Zůstává nejasné, proč vrcholní ruští generálové odmítají realizovat telefonáty se svými americkými protějšky.



"Mám podezření, že problém spočívá v ruském trvání na tom, že se jedná o 'speciální vojenskou operaci', a v neochotě přiznat skutečnou povahu války," uvedla Angela Stentová, odbornice na Rusko z Georgetownské univerzity, která působila jako vysoká zpravodajská důstojnice v Bushově administrativě.



Je možné, že generálové také čekají na Putinův souhlas s těmito telefonáty, vzhledem k vážnosti tohoto útoku, a ten to možná nepodepíše, řekl Charap.



Další teorií je, že Putin nyní může považovat Spojené státy za odhodlaného protivníka, který usiluje o jeho pád a nestojí mu za to, aby s ním jednal. Ruští představitelé se proti Bidenovu označení Putina za "válečného zločince" ohradili s tím, že by to mohlo vést k úplnému přerušení vztahů.



Biden se snaží vyhnout konfliktu tím, že americké vojáky a americká letadla na Ukrajinu neposílá.



"Mluvíte o tom, že se chcete vyhnout incidentům s letadly nebo na moři," řekl Ben Hodges, armádní důstojník ve výslužbě, který sloužil jako velící generál americké armády v Evropě. "Jsem si jistý, že by chtěli Gerasimovovi a Šojguovi sdělit, že ruští piloti by neměli odpalovat rakety příliš blízko polských hranic, ale chtěli by mluvit i o dalších místech, nejen na Ukrajině, kde jsou ruská letadla."



"Dovedu si představit, že by také chtěli sdělit - děláme tohle, nevykládejte si to, co děláme, jako provokaci," dodal.



Zdroj v angličtině ZDE

0