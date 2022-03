Konají se obrovské demonstrace proti Putinově agresi

26. 3. 2022

Demonstrace na podporu Ukrajiny v Londýně, kterou spolu se stoupenci Evropské unie uspořádal londýnský starosta Sadiq Khan:

The view from backstage - up on Nelson’s Column in Trafalgar Square. 🇺🇦#LondonStandsWithUkraine pic.twitter.com/5TFKDwdaeP