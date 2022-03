Ruské děti mají pocit, že je válka připravila o budoucnost

24. 3. 2022

Zprávu o začátku války jsem přijala jako osobní tragédii. Bylo to, jako by členu rodiny diagnostikovali děsivou chorobu a uvědomili jste si, že s tím nelze nic udělat, napsala moskevská učitelka angličtiny Alena Koroljovová.

Uvnitř mát nekonečnou bolest a musíte s ní žít každý den, mluvit s dětmi a chodit do práce.

Pracuji ve škole jako učitelka angličtiny. 24. února během třetí lekce bylo oznámeno na online chatu školy, že všichni s výjimkou dvou učitelů máme zákaz hovořit s dětmi o "speciální operaci". Ti dva online předstírali, že všechno bude fajn, řekli, že plně podporují prezidenta, protože ví, co dělá. Jen jim bylo oficiálně povoleno vysvětlovat věc dětem.

Mnoho dětí kvůli svým rodinám ví, co se na Ukrajině doopravdy děje. Jeden chlapec řekl, že by chtěl učebnici ukrajinštiny, protože má strach o Ukrajince a jediná věc, kterou může udělat, je naučit se jejich jazyk. Jiné dítě se ptalo, jak je to všechno možné: Koneckonců v dějinách bylo tolik strašných válek, jak může někdo začít další?

Sedmáci, které učím angličtinu, všichni trvali na otázce, jaký je můj názor na válku. Vysvětlila jsem jim, že s nimi o tom nesmím mluvit. Otevřeně se divili: Proč se všichni bojí? Proč to prostě neříct? Myslí si, že když budete zticha, válka neskončí. Někteří se kvůli tomu cítili velmi smutní a ptali se, proč by vůbec měli chodit do školy, učit se cizí řeči a studovat světovou literaturu, když budou žít na místě zcela izolovaném od zbytku světa.

Už pociťují dopady války. V mezinárodních online hrách je začali vyhazovat a dokonce zakazovat jen proto, že mluví rusky. Mají pocit, že to co se teď děje jim bere budoucnost, kterou by si velmi přáli mít.

Celý text v ruštině: ZDE

