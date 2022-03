Izrael odmítl prodat Ukrajině špionážní software Pegasus, bojí se Ruska

24. 3. 2022

čas čtení 3 minuty





- Rusové zaujímají u Kyjeva obranné pozice - USA



Pentagon na brífinku s novináři uvedl, že ruské jednotky zaujímají severně od Kyjeva obranné pozice, místo aby postupovaly vpřed, zatímco ruské úsilí v jiných oblastech se zastavilo.



Jack Detsch, reportér Foreign Policy, na Twitteru napsal, že ukrajinská protiofenzíva u Kyjeva zatlačila ruské síly dále od hlavního města. V posledních dnech byli ruští bojovníci zahnáni o 25 km zpět, uvedl Detsch.



NEW: Ukraine's counteroffensive near Kyiv has pushed Russian forces ~35 mi to the east of the capital: senior U.S. defense official



Russia was ~20 mi to the east of Kyiv earlier in the week. Ukraine has begun to take back territory from the Russians this week, officials said.