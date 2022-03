Anne Applebaum: Už si všichni uvědomili, že Rusko je životně nebezpečnou hrozbou Evropě

25. 3. 2022

čas čtení 5 minut

Anne Applebaumová:

Je zcela zřejmé, že jsme prodělali revoluci v myšlení o Rusku, věci, které se ještě před několika týdny zdály nemožné, jsou nyní možné.

Nejen NATO, ale i Evropská unie, Německo a další země, které se vůči Ukrajině cítily odtažitě nebo ambivalentně, nyní Ukrajinu podpořily vojensky i jinak.

Obávám se, že to nestačí, pokud chceme válku rychle ukončit a pokud chceme válku vyhrát, a doufám, že vedení NATO začíná uvažovat v těchto termínech a ne jen v termínech zadržování Ruska nebo zadržování Ruska nebo vykrvování Ruska.

Musíme zajistit, aby Ukrajina vyšla z tohoto konfliktu jako neporušený suverénní stát, a nejsem si stoprocentně jistá, zda to dosud přijatá opatření zajistí.

Reportér:





Je tu rozdíl mezi rétorikou, která říká, že jde o všechny, že jde o nás všechny, že jde o svobodu, a tím, co skutečně dělají, pokud jde o opatření. Myslím, že tam je propast.





Anne Applebaumová:





Je to spíš, že oni se to postupně učí.







Myslím, že došlo také k přehodnocení myšlení o Rusku.





Jak nebezpečné je Rusko? Představuje Rusko nebezpečí? Nejen pro Ukrajinu? Ale pro zbytek Evropy a možná i světa.





A myslím, že pomalu docházíme k závěru, že je extrémně nebezpečné a že je stále možné mnoho velmi negativních důsledků a že se na to musíme začít připravovat.





Víte, já, já si myslím, že je to skoro, jako že západní politikové jsou, víte, vždycky o pár kroků pozadu za situací a já bych byla ráda, abychom byli plně připraveni na na cokoliv, co by Rusko mohlo udělat, a také si plně uvědomovali, jak je důležité, aby ta válka skončila ukrajinským vítězstvím.





Reportér:







Pomalu chápou Rusko? Kam si myslíte, že teď Západ řadí Putinovo Rusko?





Anne Applebaumová:







Dlouho jsme Rusko vnímali jako obtížného partnera, jako zemi, která ještě nedohnala náš smysl pro hodnoty, ale možná se tam nakonec dostane.





Zemi, kterou možná nemáte rádi, ale obchodujete s ní.





Víte, že je v pořádku mít ruské peníze.





Je to velmi užitečné a tak dále.





Myslím, že ve většině evropských hlavních měst nyní konečně začíná svítat, do jaké míry je Rusko smrtelným nebezpečím pro Evropu, pro evropskou bezpečnost, ale také pro evropskou identitu, pro evropské hodnoty, pro transatlantické hodnoty.





Víte, že Rusko nerespektuje nedotknutelnost hranic.





Rusko nezajímají ty řeči o tom, že už nikdy více a žádné masové vraždění lidí, žádná genocida.





Oni jsou na genocidu připraveni. Jsou ochotni ji provést. Nezajímá je náš poválečný řád ani liberální světový řád.





Ale je to opravdu nebezpečí pro všechno, za čím si stojíme.





Reportér:







Jaký je váš vlastní názor na ty, kteří na levici i na pravici říkají, no, vlastně to bylo NATO, které to vyprovokovalo a které to po mnoho let dělalo špatně?





Anne Applebaumová:







Mám pocit, že tenhle argument už skončil, víte, Putin ho sám ukončil, když začal popisovat Ukrajinu jako existenční hrozbu pro Rusko, ne proto, že je členem NATO, což není, ale proto, že je to demokracie, která se chce integrovat do Evropy.





Mluví o Ukrajině jako o nositeli západních hodnot, které ho nějakým způsobem ohrožují.









On ji vidí v těchto pojmech.





Ty opravdu nemají nic společného s našimi normálními geopolitickými kalkulacemi. Pokud Ukrajina svou existencí představuje existenční hrozbu pro Putina, tak na tom, jestli je Ukrajina v NATO nebo mimo něj, vlastně vůbec nezáleží.





A nezapomeňte, že Putinovým plánem zde není potrestání Ukrajiny nebo její neutralizace. Jeho plánem je zničení celého státu.





Je vidět, co dělá.





Víte, že když ruská vojska vstupují do měst na východě Ukrajiny, chovají se velmi podobně jako sovětská vojska, když vstupovala do východní Evropy v Pobaltí v roce 1945, také zatýkají starosty. Městské radní. V jednom případě kurátora muzea, intelektuály, novináře. Odvádějí je. Odvážejí lidi do Ruska. Používají masový teror, náhodný teror proti civilistům.









Zdroj ZDE



0

252

Na začátku této války se předpokládalo, že skončí velmi rychle a Ukrajina bude poražena.A západní svět se na to připravoval. To se nestalo, a tak muselo dojít k přehodnocení myšlení.Ať už tomu říkáte jakkoli, jsou ochotni ho rozbít a chtějí ho rozbít, a myslím, že teď konečně lidem dochází, že to není jen, víte, taková, víte, špatně se chovající země, která ještě není demokracií.Vidí Ukrajinu jako bývalou ruskou kolonii, která se nějakým způsobem vzbouřila proti ruskému impériu.Jde o potlačování, kontrolu a změnu povahy státu.