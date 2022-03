Rusko: Státní duma chystá dogma o neomylnosti vlády?

28. 3. 2022

čas čtení < 1 minuta

Po schválení zákona o trestním stíhání kohokoliv, kdo kritizuje činnost ruských ozbrojených sil v zahraničí, Státní duma nyní zvažuje stejné opatření ohledně kritiků ruské politické reprezentace v zahraničí, upozorňuje Boris Višněvskij.

Dalším logickým krokem je podle petrohradského opozičního politika prohlásit ruskou vládu v domácích záležitostech za neomylnou a zavést administrativní a trestní sankce vůči všem, kdo kritizují kohokoliv ve vládě nebo kterýkoliv její čin.

Držitele moci by to nepochybně potěšilo. Ale měli by mít na paměti, že podobné opatření už existovalo v dobách, kdy informační prostor ovládala naprostá jednohlasnost. To ale zničilo veškeré zpětné vazby a vedlo k "neefektivnímu" rozhodování, jež nebylo možno opravit.

A není žádný důvod předpokládat, že tentokrát tomu bude jinak.

Celý text v ruštině: ZDE

