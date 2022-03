Tisková zpráva:

LGBTI+ jako “rukojmí“ Orbána během voleb. Amnesty svolává protest před maďarskou ambasádu

30. 3. 2022

čas čtení 3 minuty

Maďarský premiér Viktor Orbán spojil důležité nedělní parlamentní volby s anti-LGBTI+ referendem. Tím chce podle všeho přivést k volbám co největší množství svých voličů. Chystané referendum je jen další z řady kroků, zákonů a nařízení, kterými tamní vláda v posledních letech systematicky utlačuje a umlčuje LGBTI+ komunitu. Aktivisté proto ve středu 30. března od 17:30 před maďarskou ambasádou v Praze vyzvou k zneplatnění referenda a vyjádří diskriminovaným podporu a solidaritu.

Referendum má stvrdit dosavadní zákony omezující práva maďarské LGBTI+ komunity. První z těchto zákonů byly přijaty v roce 2020 a znemožnily transgender a intersex osobám úřední změnu genderu. Párům stejného pohlaví zase odepřely možnost adoptovat děti. O rok později byl přijat zákon, který zakázal prezentovat odlišnou sexuální orientaci a genderovou změnu osobám mladším 18 let, a to jak ve škole, reklamě nebo dokonce ve filmu. Vše je součástí Orbánovy tzv. “Nové kulturní éry”, která osoby s jinou než heterosexuální orientací spojuje s ohrožením zdravého vývoje dětí a dokonce i pedofilií.





“Dochází ke stále většímu omezování práv LGBTI+ dětí a rodičů v Maďarsku“, říká David Vig z maďarské Amnesty. “Máme proto velké obavy o zdraví a bezpečí dětí i dospělých v takto nepřátelském prostředí,” dodává.





Evropská komise už zahájila s Maďarskem řízení kvůli porušování práv sexuálních menšin. “Navrhované legislativní změny jsou v rozporu s mezinárodními a evropskými normami v oblasti lidských práv. Tvrdit, že jsou zaváděny na ochranu dětí, je falešné a zavádějící,” říká komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovičov.





Referendum Orbán připojil k nedělním parlamentním volbám pravděpodobně proto, aby se ho zúčastnilo více jeho voličů. Hlasovací otázky jsou manipulativně naformulovány tak, aby sváděly k volbě varianty “ano”, tedy souhlasu s omeze-ním práv sexuálních menšin. Všechny evropské sekce Amnesty proto pořádají proti referendu kampaň “The Together!”. Kvůli manipulacím a lživé kampani maďarské vlády totiž hrozí, že veřejnost diskriminační zákony podpoří. Jedinou ces-tou je proto zneplatnění referenda.





Amnesty chce akcí před maďarskou ambasádou v Praze vyzvat všechny tamní voliče, kterým záleží na dodržování lidských práv v jejich zemi, aby při hlasování zneplatnili volební lístky a nabourali tak platnost referenda. Cílem akce je rovněž vyjádřit podporu maďarské LGBTI+ menšině.





“Neděláme to jen pro maďarskou LGBTI+ komunitu. To, co se děje v Maďarsku se totiž může stát i v jakémkoliv jiném státě. Svoboda a demokracie je křehká a my za ní musíme neustále bojovat a připomínat její důležitost,” říká Žaneta Sladká z české Amnesty. “Svoboda začíná tam, kde končí strach. Nesmíme dopustit, abychom se dostali do situace, kdy budeme mít obavy o porušování lidských práv a svobod mluvit nebo se bát usilovat o jejich dodržování,” dodává.

0