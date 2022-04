Maďarské volby a ruské hranice daleko za západě

4. 4. 2022 / Boris Cvek

Viktor Orbán po maďarských parlamentních volbách bude mít podle všeho ústavní většinu v zákonodárném sboru (135 ze 199 mandátů). Volební účast dosáhla téměř 70%. Došlo k naprostému a nečekanému bankrotu maďarské opozice, který asi nikdo nečekal. Do maďarského parlamentu se navíc dostala nová formace na krajní pravici (poté, co se bývalá krajně pravicová formace Jobbik posunula do středu a utvořila koalici s levicí proti Orbánovi).

Lídr opozice, pravicový politik, zvolený v primárkách, se mi od začátku nezdál vhodným vůdcem pro převážně levicovou koalici opozičních stran. Nyní, podle prvních zpráv z Radiožurnálu, nedokázal zvítězit ani ve svém vlastním obvodu. Opozice nedosáhla výsledků, které čekala, ani ve svých baštách, jako je Budapešť.

Myslím, že se ukazuje, že Orbánova verze „demokracie“, tedy mafiánský systém založený na vysávání unijních dotací, neutralizaci justice a ovládnutí médií, ukazuje, jak skvěle se umí politicky reprodukovat. Válka na Ukrajině a Orbánův odmítavý postoj k přímé pomoci a podpoře ukrajinského boje za svobodu mu zjevně u Maďarů neublížil, právě naopak.

Tou hlavní otázkou je, co z tohoto triumfu maďarského režimu plyne do budoucnosti. Stane se Orbán po takovém vítězství více „pragmatický“ ve vztahu k Unii? Nebo se naopak bude radikalizovat? Věrným spojencem Orbána proti právnímu státu jako základnímu principu Evropské Unie byl polský režim, ten se ale začíná dívat na Polsko ukrajinskýma očima. Vydrží to Polákům?

A co bude Orbánovo drtivé vítězství znamenat pro český kult tzv. Visegrádské čtyřky, který se zrodil ze společné politiky odmítání uprchlíků v roce 2015? Ministryně obrany z ODS před volbami odmítla jet do Maďarska na summit, aby tím nepodpořila Viktora Orbána. Jak s ním budou jednat čeští politici dnes? Budeme i nadále vzývat tzv. V4?

Jak dlouho bude vlastně možné Maďarsko s tímto Orbánovým režimem trpět v Unii? Jak se budou řešit maďarské vazby na Rusko včetně projektu Ruskem stavěné jaderné elektrárny? Budoucnost je široce otevřená. Jisté je jedno: Putin musí mít z výsledku maďarských voleb radost. Může mu to potvrzovat jeho pocit, že skutečné Rusko sahá daleko za své hranice. Doufejme, že Francouzi mu v blízkých prezidentských volbách pošlou jiný vzkaz.







