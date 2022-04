Británie varuje, že Rusko může v Mariupolu použít fosforovou munici

11. 4. 2022

- Rusko útočí padákovými bombami na Charkov: Russian troops started to drop parachute bombs on Kharkiv.

While I was exploring the crater that this bomb left two days ago, Grad MLRS attack began. Watch with sound. pic.twitter.com/R43lAMmDlR — Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 11, 2022

- Pondělí bude "poslední bitvou" o Mariupol, protože "dochází munice"

Ukrajinské síly uvádějí, že se připravují na "poslední bitvu" o kontrolu obléhaného jihoukrajinského přístavního města Mariupol. 36. námořní brigáda ukrajinských ozbrojených sil uvedla: "Dnešek bude pravděpodobně poslední bitvou, protože dochází munice. Poté, co 47 dní bránila přístav a dělala všechno možné i nemožné, aby si udržela kontrolu nad městem, námořní pěchota uvedla, že byla zatlačena zpět a obklíčena ruskou armádou, a dodala: Všichni se snažíme udržet město pod kontrolou. Pro některé z nás je to smrt, pro ostatní zajetí."







S hrdostí jsme ve #Lvově přivítali oddíl technických a vědeckých četníků, kteří přijeli pomoci svým soudruhům 🇺🇦 při vyšetřování válečných zločinů spáchaných v okolí #Kyjeva. 🇫🇷 první, kdo takovou pomoc poskytl. Od zítřka budou v práci. Solidarita 🇫🇷

Fier d'accueillir à #Lviv le détachement des gendarmes techniques et scientifiques venu assister leurs camarades 🇺🇦 dans les investigations des crimes de guerre commis autour de #Kiev. La 🇫🇷 première à apporter une telle aide. Ils seront à pied d'œuvre dès demain. Solidarité 🇫🇷🇺🇦 pic.twitter.com/3pX9LkPzeq — Etienne de Poncins (@EdePoncins) April 11, 2022 - Zelenskij: v Mariupolu pravděpodobně zahynuly desetitisíce lidí, na Ukrajině zničili 300 nemocnic



Při ruském útoku na jihovýchodní město Mariupol pravděpodobně zahynuly desetitisíce lidí, řekl v pondělí ráno pro jihoikorejský parlament ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij.



"Mariupol byl zničen, jsou tam desítky tisíc mrtvých, ale ani navzdory tomu Rusové svou ofenzívu nezastavují," cituje agentura Reuters jeho ranní projev na videu.



Mezi další klíčové věty z jeho projevu patří Zelenského slova:



- Rusko ohrožuje Evropu, nejen Ukrajinu, a nepřestane, dokud nebude donuceno přestat.

- Rusko zničilo stovky částí klíčové ukrajinské infrastruktury včetně nejméně 300 nemocnic.

- Desítky tisíc ruských vojáků se shromažďují pro další ofenzívu.

- Pokud má Ukrajina válku přežít, potřebuje další pomoc.





- Německá ministryně zahraničí: "masivní náznaky válečných zločinů" na Ukrajině



Podle německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové Německo vidí na Ukrajině masivní náznaky válečných zločinů.



"Máme masivní náznaky válečných zločinů," řekla podle agentury Reuters novinářům před setkáním s ostatními evropskými ministry v Lucemburku. "Nakonec budou muset rozhodnout soudy, ale pro nás je stěžejní zajistit všechny důkazy."



"Jako německá spolková vláda jsme již dali jasně najevo, že dojde k úplnému vyřazení fosilních paliv, počínaje uhlím, pak ropou a plynem, a aby to bylo možné společně realizovat v Evropské unii, potřebujeme společný, koordinovaný plán úplného vyřazení fosilních paliv, abychom mohli jako Evropská unie vystoupit," dodala.

- Norsko prodlouží nasazení 200 vojáků v Litvě do srpna, vyplývá z prohlášení norského ministerstva obrany, informuje agentura Reuters.



- Britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské zprávě o Ukrajině varuje, že Rusko v minulosti použilo fosforovou munici v Doněcku, "což zvyšuje možnost jejího budoucího použití v Mariupolu, kde se boje o město zintenzivňují".



Ministerstvo rovněž uvedlo, že ruské ostřelování pokračovalo v Doněcké a Luhanské oblasti na východě Ukrajiny, "přičemž ukrajinské síly odrazily několik útoků, jejichž výsledkem bylo zničení ruských tanků, vozidel a dělostřelecké techniky".



"Pokračující spoléhání se Ruska na neřízené bomby snižuje jeho schopnost rozlišovat při zaměřování a provádění úderů a zároveň značně zvyšuje riziko dalších civilních obětí," uvedla Británie.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3RYc4QJBuG



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/p6jpNvs1eU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2022





- Ukrajina našla v Kyjevské oblasti více než 1200 mrtvol:

🔴 Ukraine says it has found more than 1,200 bodies in Kyiv region https://t.co/BY7pXUkpu7 — The Independent (@Independent) April 11, 2022 Ruská média lžou, že první kolo francouzských prezidentských voleb vyhrála Le Penová:



- Německý deník Die Welt přijal jako korespondentku Marinu Ovsjannikovovou, ruskou novinářku, která na protest proti válce na Ukrajině pronikla do živého vysílání ruské státní televize, uvedl majitel deníku Axel Springer.

Třiačtyřicetiletá Ovsjannikovová bude pro noviny i pro zpravodajský televizní kanál Die Welt připravovat reportáže, mimo jiné z Ukrajiny a Ruska, uvedl Springer.

- Více než 20 % ruských vojáků, u nichž bylo potvrzeno, že zahynuli během války na Ukrajině, jsou důstojníci, včetně 10 plukovníků, 20 podplukovníků, 31 majorů a 155 nižších důstojníků, uvádí BBC.

BBC se podařilo ověřit totožnost 1 083 ruských vojáků zabitých na Ukrajině, o jejichž smrti informovali místní představitelé nebo ruská média.





- Německý deník Die Welt přijal jako korespondentku Marinu Ovsjannikovovou, ruskou novinářku, která na protest proti válce na Ukrajině pronikla do živého vysílání ruské státní televize, uvedl majitel deníku Axel Springer.



Třiačtyřicetiletá Ovsjannikovová bude pro noviny i pro zpravodajský televizní kanál Die Welt připravovat reportáže, mimo jiné z Ukrajiny a Ruska, uvedl Springer.





- Více než 20 % ruských vojáků, u nichž bylo potvrzeno, že zahynuli během války na Ukrajině, jsou důstojníci, včetně 10 plukovníků, 20 podplukovníků, 31 majorů a 155 nižších důstojníků, uvádí BBC.



BBC se podařilo ověřit totožnost 1 083 ruských vojáků zabitých na Ukrajině, o jejichž smrti informovali místní představitelé nebo ruská média.









Rusko přišlo o některé ze svých nejlepších specialistů, včetně operátorů elitních speciálních jednotek, vysoce kvalifikovaných pilotů stíhaček a některých zkušených velitelů.

Kromě toho asi 15 % všech potvrzených ruských ztrát na Ukrajině tvoří výsadkáři z jednotek, "které jsou považovány za elitu ruské armády", uvedla.



It takes 5 years and at least 10.000 USD to prepare an infantry lieutenant in Russia. For other specialties prices rise up to 60.000 USD per one young officer. It costs from 4 to 14 mln USD (and up to 14 years) to prepare a skillful fighter pilot.\4 — Olga Ivshina (@oivshina) April 11, 2022 Zpravodajka BBC Olga Ivšina uvedla, že důkazy ukazují:

Ze 1083 potvrzených ztrát - tj. přes 20 % - je 217 důstojníků. Z toho je 10 plukovníků, 20 podplukovníků, 31 majorů a 155 nižších důstojníků (od podporučíka po kapitána).

Příprava poručíka pěchoty v Rusku trvá 5 let a stojí nejméně 10 000 USD. U ostatních specializací se ceny vyšplhají až na 60.000 USD za jednoho mladého důstojníka. Příprava šikovného pilota stíhačky stojí od 4 do 14 milionů USD (a až 14 let).



Někteří vojáci byli velmi zkušení. Např. stíhací pilot Sergej Volyněc (kapitán) bojoval v Gruzii a Sýrii, měl několik medailí.



V seznamu potvrzených ztrát je nejméně 15 operátorů speciálních sil GRU (včetně 5 důstojníků) a 3 kaštanové barety (краповые береты). jejich výcvik a vzdělávání trvá měsíce nebo dokonce roky. Test na získání kaštanového baretu je považován za jeden z nejtěžších ve vojenském světě.





There are at least 15 GRU special forces operators (including 5officers) and 3 maroon berets (краповые береты) in the confirmed losses list.These take months or even years to train and educate.Test to get a maroon beret is considered to be one of the hardest in the military world pic.twitter.com/d8Rl6Ty41i — Olga Ivshina (@oivshina) April 11, 2022





- Tatiana Medveděva: U každé ruské silniční kontroly ležely hromady mrtvých. Mrtvoly nebyly odvezeny, protože se tím Rusové snažili ochromit morálku Ukrajinců. Mezi mrtvolami bylo tolik mrtvých dětí. Čistá hrůza.



Tetiana Medvedieva: ‘At each Russian checkpoint lay piles and piles of the dead. The bodies hadn’t been taken away because they wanted to completely cow the Ukrainians’ morale. Among the bodies, there were so many dead children. It was pure horror.’ Stop #RussianWarCrimes https://t.co/zRYZ9Gzcci — Daisy Gibbons (@daisy_gibbons_) April 10, 2022





Another massacre in Kyiv Oblast: Along the road near the village of Buzovaya the bodies of 50 people, shot execution-style at close range, have been discovered. In the village itself, another mass grave with dozens of bodies. https://t.co/6Keyc1Ti8D — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) April 10, 2022

Borodyanka today. An absolute tragedy pic.twitter.com/OMLF8eoEuv — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 10, 2022

"O vraždách v Buče říkají, že to nejsou oni, ale údajně my. Přestože je každému jasné, že lidé byli zabiti v době, kdy město ovládala ruská armáda. O raketovém úderu na Kramatorsk říkají, že to nejsou oni, ale údajně my. Ačkoli to byli jejich propagandisté, kteří tento úder oznámili. Přestože rakety létaly z území pod jejich kontrolou. A o kterémkoli z našich zničených měst, o kterékoli z našich vypálených vesnic říkají totéž, že to také nejsou oni, ale údajně my ... Víte, proč tomu tak je? Protože je to zbabělost."









"Mohou proti nám použít ještě více raket, ještě více leteckých bomb. My se však na jejich akce připravujeme. Budeme na ně reagovat. Budeme ještě aktivnější v poskytování zbraní Ukrajině. Budeme aktivnější na mezinárodní scéně. Budeme ještě aktivnější v informační oblasti."

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že zničilo protiletadlové raketové systémy S-300, které Ukrajině dodala jedna z evropských zemí.Podle agentury Reuters ministerstvo uvedlo, že ruské rakety Kalibr odpalované z moře v neděli zničily čtyři odpalovací zařízení S-300, která byla ukryta v hangáru na okraji ukrajinského města Dnipro na východě země.Rusko uvedlo, že při útoku bylo zasaženo 25 ukrajinských vojáků. Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.Rusko neuvedlo, která evropská země systémy S-300 dodala, víme však, že Slovensko v pátek oznámilo, že systém darovalo.Uvedl, že doufá, že se na něm 27 států EU dohodne co nejdříve, ale podle agentury Reuters neuvedl žádné další podrobnosti.Rusko ví, že dodávky zbraní jsou pro Ukrajinu nezbytné, a mobilizuje veškeré úsilí k jejich podkopání. Moskva připravila masivní informační kampaň zaměřenou na zahraniční média a politiky. Jejich továrna na trolly může spamovat e-maily a zaplavovat komentáře dezinformacemi o Ukrajině. Nenechte se nachytat."Rusové zjevně přehodnotili své cíle ve válce a zaměřili se především na východ. Jejich hlavní problém spočívá v tom, že musí obnovit dostatek toho, čemu říkáme bojová síla, schopnost efektivně bojovat na východě, a pak se postavit velmi pevným, velmi zkušeným ukrajinským silám, které se na ně dlouho připravovaly. Takže příští tři týdny budou rozhodující. Rozhodnou o výsledku války."Na otázku ohledně jmenování ruského generála Alexandra Dvornikova do války odpověděl:"Rusové jsou středověcí. Jsou brutální. Ale nejsou hloupí. A dozvěděli se toho dost o tom, jak Ukrajinci bojují. Takže věřím, že se generál vrátí ke klasické ruské taktice. Provedou masivní letecké a dělostřelecké útoky na ukrajinské pozice, než na ně vrhnou spoustu tanků a spoustu vojáků. Což pro ně bude obtížná záležitost, protože prostě nemají dost energie na to, aby byli schopni vést takovou ofenzívu.""Prezident Biden bude pokračovat v našich úzkých konzultacích o důsledcích brutální války Ruska proti Ukrajině a zmírnění jejího destabilizujícího dopadu na globální dodávky potravin a komoditní trhy," uvedl Bílý dům v prohlášení."Bude ofenzíva ... nejen na Mariupol, ale také na další místa, města a vesnice," řekl Kadyrov ve videu zveřejněném na jeho kanálu Telegram."Luhansk a Doněck - v první řadě plně osvobodíme ... a pak se zmocníme Kyjeva a všech dalších měst."uvedl generální štáb ukrajinských ozbrojených sil ve své poslední operační zprávě.Rovněž uvedl, že je "možné", že ruské síly budou provádět "provokativní akce" v moldavském Podněstří, "aby obvinily Ukrajinu z agrese proti sousednímu státu".- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve svém nočním projevu k národu v neděli večer obvinil Rusko, že "ztratilo spojení s realitou do té míry, že nás obviňuje z páchání toho, co zjevně spáchala ruská vojska".Podle něj se ruští představitelé "bojí přiznat, že po desetiletí sázeli na nesprávné lidi a vynakládali obrovské prostředky na podporu naprostých nýmandů, o nichž si mysleli, že budou budoucími hrdiny ukrajinsko-ruského přátelství. A tito nýmandi uměli jen jedno - vytahovat peníze z Ruska do vlastních kapes".V nadcházejícím týdnu se podle něj Rusko chystá zahájit "ještě větší operace" na východě Ukrajiny.Řekl také, že je vděčný za nedávnou změnu postoje Německa ke konfliktu."Dnes jsem hovořil s německým kancléřem Olafem Scholzem. O tom, jak postavit před soud všechny viníky válečných zločinů. Jak posílit sankce proti Rusku a jak donutit Rusko, aby usilovalo o mír. S potěšením konstatuji, že se německý postoj v poslední době změnil ve prospěch Ukrajiny. Považuji to za naprosto logické. Protože tento kurz podporuje většina německého národa. A já jsem jim za to vděčný. Očekávám však, že vše, na čem jsme se dohodli, bude realizováno. A to je velmi důležité," řekl Zelenskij.Německo je pod tlakem, aby se odpojilo od ruských energií, a na začátku války bylo také kritizováno za to, že nedodalo Ukrajině zbraně, což se od té doby změnilo.