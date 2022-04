Co když Putin nechce válku ukončit?

11. 4. 2022

čas čtení 42 minut

Jeho definice válečného úspěchu nebo neúspěchu se může od té naší velmi lišit

"Konce války se dočkali jen mrtví." - Platón



Na Západě panuje analytický konsenzus, že Putinovo rozhodnutí napadnout Ukrajinu bylo obrovskou chybou, které nyní Putin určitě lituje. Útok byl prý děsivě neúspěšný a Putin nyní hledá únikovou strategii. Nejnovějším důkazem je ústup Ruska z Kyjeva s náznakem přechodu k omezenějším válečným cílům - obsazení Donbasu, napsal 3. dubna Carter Edwards.



Velmi záleží na tom, zda je tento obraz správný, nebo velmi mylný. Bude určovat politiku Západu - na základě vnímání toho, kdo "vítězí" - a tedy i to, jak tato válka dopadne. Ještě důležitější však je, že se týká dlouhodobých strategických rozhodnutí, která jsou vyžadována od západních vůdců, protože světová stabilita balancuje na hraně chaosu.

Nebyla to chyba



Představa, že útok na Ukrajinu byl chybou, předpokládá, že Putin vnímal, že má na výběr. To je podivné věřit u autokrata, který již mnoho let neustále dává najevo svou absolutní červenou linii: žádné další rozšiřování NATO nebo EU na východ "na ruská humna". Aby tomu zabránil, zaútočil Putin v roce 2008 na Gruzii a v roce 2014 na Ukrajinu. Proč by tomu mělo být v roce 2022 jinak? V Putinové historii není nic, co by svědčilo o tom, že by někdy předstíral, a vše v něm naznačuje hlubokou - až paranoidní - posedlost organizací NATO.



Z Putinova pohledu by skutečnou chybou bylo, kdyby se zdržel jednání v případě jasného a přítomného nebezpečí. Sám to řekl ve svém projevu z 24. února, když uvedl paralelu se Stalinovou chybou z let 1940 a 1941, kdy se prý Stalin snažil "až do konce zabránit válce ...". Podle Putinova narativu neučinil Sovětský svaz "nejnaléhavější a nejzjevnější přípravy ... na obranu před bezprostředním útokem". "Podruhé tuto chybu neuděláme," přislíbil Putin, když jeho tanky vjely na Ukrajinu.



Není pochyb o tom, že Putin byl přinejmenším naprosto přesvědčen o vojenské hrozbě, která podle něj na Ukrajině narůstala, když se Kyjev přibližoval k NATO. Vše je uvedeno v jeho notoricky známém dlouhém projevu z 21. února. Schopnost Ukrajiny "relativně snadno získat taktické jaderné zbraně"; ukrajinská letiště modernizovaná "s pomocí USA", která mohou ve "velmi krátké době" převést armádní jednotky; ukrajinský systém velení a řízení, který je již "integrován do NATO"; nebo západní zbraně, které jsou na Ukrajinu "ostentativně dopravovány".



Putinův zjevný pocit, že se obranyschopnost Ukrajiny rychle zlepšuje, vysvětluje, proč zaútočil právě nyní, i když se Ukrajina ve skutečnosti k vstupu do NATO nechystala. Vzhledem k tomu, jak válka zatím probíhá, se obával oprávněně. Šířený narativ o tom, že Putin a ruský generální štáb očekávali snadný boj, neodpovídá ani obrovskému množství mužů a techniky rozmístěných na ukrajinských hranicích - spolu s krematorii, polními nemocnicemi a krevními bankami -, ani tomu, co je známo o předválečném rozsáhlém zpravodajském pronikání Ruska na Ukrajinu. A je téměř nemožné, že by "souvztažnost sil" - ruská obdoba čistého hodnocení, typ analýzy soupeřících armád - vypočítaná generálním štábem před válkou zcela nezohledňovala transformaci ukrajinských ozbrojených sil od roku 2014, o níž se na Západě již hodně diskutovalo.



To, že Ukrajina vojensky sílila, sice může vysvětlovat, proč Putin nemohl déle čekat, ale neříká nám, proč čekal až doposud a neudeřil dříve. Podstatné jsou zde ještě tři další body. Prvním je, že Rusko podniklo v Sýrii významnou vojenskou kampaň v letech 2015 až 2020, kdy bitva o Idlíb skončila dohodou mezi Putinem a Erdoganem (některé ruské síly v zemi stále zůstávají); bylo by vrcholem pošetilosti zahájit druhou válku, zatímco se angažuje v jiné. Za druhé se zdálo, že prezidentství Donalda Trumpa - alespoň na chvíli - nabízelo příslib politického vyrovnání mezi USA a Ruskem za podmínek přijatelných pro Moskvu, pokud by Trump vyhrál znovuzvolení; stálo za to počkat, jak to dopadne.



Za třetí, Rusko zjevně doufalo, že Minsk II bude realizován. Tato dohoda o příměří z roku 2015 obsahovala příslib autonomie pro "povstalecká" území Donbasu při jejich zachování v rámci Ukrajiny, což Rusku fakticky dávalo právo veta pro vstup Kyjeva do NATO. Ukrajina tuto dohodu v roce 2015 podepsala na nátlak, ale dohodu kontrasignovaly také Francie a Německo a schválila ji rezoluce Rady bezpečnosti OSN: až do relativně nedávné doby to byla pro Putina nejlepší možnost, jak dosáhnout svých strategických cílů politickou cestou. Zelenskij, zvolený v roce 2019, však v pravý čas přišel s pevným postojem k Minsku II - s podporou Západu - a všem bylo jasné, že tento proces se nepohne kupředu.





Vzhledem k tomu, že tyto tři důležité faktory byly s postupujícími událostmi vyřazeny z rámce a že se s rostoucí silou Ukrajiny uzavíral prostor pro vojenský útok, není těžké pochopit, proč z Putinova pohledu - a jak varovaly západní zpravodajské služby - nastal čas přikročit k invazi v plném rozsahu. Z jeho pohledu nepřipadalo v úvahu nedělat nic: po této cestě by se podle něho Ukrajina dostala do NATO.



A jakmile by Ukrajina vstoupila do NATO - což je z Putinova pohledu jasná perspektiva, o níž spojenci ani nediskutovali -, mohlo by podle něj její "taktické letectvo", které tam sídlí, zasáhnout ruské cíle až v Kazani. Největší noční můrou však podle jeho slov bylo "riziko náhlého úderu" na Rusko: "hypersonické útočné zbraně" rozmístěné na Ukrajině by do Moskvy dorazily za pouhé čtyři minuty. "Je to jako nůž na krku".



Ať už si myslíme cokoli, Putin jistě cítil - jak několikrát výslovně zopakoval ve svém válečném projevu -, že budoucí cizí vojenská přítomnost na Ukrajině, která by posunula techniku NATO zhruba o 1000 kilometrů na východ, je pro Rusko "naprosto nepřijatelná", a dokonce "otázkou života a smrti". Nemohl a nechtěl být tím kremelským vůdcem, který Ukrajinu ve prospěch NATO ztratil.



Vše tedy nasvědčuje tomu, že v Putinově mysli byla invaze poslední možností, jakmile dospěl k závěru, že neexistuje jiný způsob, jak zajistit to, co považuje za životně důležitý ruský zájem, a že čas se krátí. Pokud je tato interpretace správná, pak Putin nikdy nebude považovat válku za chybu bez ohledu na to, jak vysoké budou její náklady: již se přesvědčil, že jakýkoli jiný postup by byl pro Rusko horší - ba nezodpovědný - rozhodně z dlouhodobého hlediska.





Z našeho pohledu to může být zcela "šílené", ale to je zde irelevantní. Důležité je, jak se Putin dívá na svůj vlastní výsledek, protože - za předpokladu, že zůstane u moci - to určí jeho kalkulaci nákladů a výnosů při pokračování této války, stejně jako jeho skutečný zájem na jakýchkoli seriózních mírových jednáních.





Když k tomu všemu připočteme údajný masivní nárůst Putinovy popularity v Rusku spojený s úplnou likvidací všech zbývajících svobod včetně svobodného tisku, čeho by měl Putin skutečně litovat? A pokud ničeho nelituje, proč by měl chtít mír a "normalizaci" vztahů se Západem - i kdyby se to někdy nabízelo -, když nyní uvedl do pohybu tak rozsáhlý a dlouho připravovaný projekt, aby konečně vedl mezinárodní vzpouru proti západnímu řádu?





V každém případě objektivně vzato dosáhlo ruské tažení na Ukrajině zatím řady důležitých výsledků. Obsadilo významné území včetně strategických míst na jihu a severu; zničilo velkou část ukrajinské vojenské infrastruktury od leteckých základen a prostředků protivzdušné obrany přes obranné průmyslové cíle až po sklady pohonných hmot a munice; zničilo také ukrajinské námořní kapacity a pravděpodobně i velkou část obrněných sil (proto Zelenského žádost o tanky). Z operačního hlediska je Mariupol téměř dobyt a ruské síly jsou připraveny vytlačit - ne-li uvěznit - ukrajinské síly v Donbasu. Bohužel pro statečné Ukrajince je nepravděpodobné, že by Putin v tuto chvíli dospěl k závěru, že jeho tažení vojensky selhává - i když Kyjeva nedobyl.





Pokud jde o vojenské cíle, pravděpodobně sahají až k dobytí Oděsy a spojení s Podněstřím a možná i - nakonec - ke zničení Kyjeva. Součástí plánu je téměř jistě i postup k Dněpru; porážka ukrajinské armády v Donbasu v nadcházejících týdnech - která není nevyhnutelná, ale přesto je pravděpodobná - by zničila celou východní obrannou linii Ukrajiny. Charkov a Sumy by pak mohly být izolovány stejně jako Mariupol. Je to temná vyhlídka, ale není jasné, jaké další adekvátně vybavené zálohy by Ukrajinci mohli poslat do protiútoku nebo udržet zásobovací linie do Charkova.







0

494

Pokud jde o případné výčitky, které by Putin mohl mít v souvislosti se svým útokem na Ukrajinu, západní předpoklady se spíše zaměřují na silný záporný zpětný dopad na Rusko. Katalog problémů, které Putinova válka přinesla jeho vlastní zemi, sahá od vojenských přes ekonomické až po diplomatické a skutečně sociální. Moskevské armády jsou bity ukrajinskými silami, zatímco NATO v reakci na invazi jen sílí a sjednocuje se, přičemž probíhá plné německé přezbrojení.V ekonomické oblasti ochromující sankce uvalené na Rusko jej fakticky odpojují od západního finančního a hospodářského systému. Vyvolávají rovněž strategické odpojení Západu od ruských energetických dodávek. Krátkodobě to Západu přijde draho, ale ve střednědobém horizontu to povede ke zničení velké části toho, co Rusku zbývá z jeho příjmů.Mnozí předpovídají, že budoucnost země se bude podobat Severní Koreji: že Rusko bude izolovaná, autarkní společnost se zbídačeným obyvatelstvem řízená brutální diktaturou, odříznutá od moderního západního spotřebního zboží a vyspělých technologií a nucená spoléhat na mnohem horší náhražky sovětského typu. Rusko bude darebácký národ, jehož kultura a občané jsou fakticky vyloučeni z civilizovaného světa, pohlíží se na ně s podezřením a musí cítit plnou odpovědnost za podporu vražedného kremelského režimu.Pro každou zemi a každého vůdce by takové katastrofální - a neočekávané - důsledky jistě vyvolaly lítost nad osudovým rozhodnutím, které k nim vedlo. Vladimir Putin však opět pravděpodobně zastává zcela jiný názor než západní analytický konsenzus, protože jeho hodnoty, logika a cíle se od těch našich radikálně liší.Pro Putina se tato válka týká mnohem více než jen Ukrajiny, protože Rusko není jen další mocností. Rusko Putin vnímá jako "stát formující civilizaci", jehož boj není pouze "geopolitický", ale svým způsobem civilizační. Jeho odpovědnost se proto netýká pouze Ruské federace jako suverénní země, ale "ruského světa", jehož plný význam a historická důležitost přesahuje otázky pouhých "národních" zájmů nebo materiálních nepohodlí. Pro Putina je tato konfrontace konečným a nezbytným bodem rozchodu se světovým systémem vedeným USA po skončení studené války, který poprvé odsoudil ve svém proslulém mnichovském projevu v roce 2007. Konečným cílem - který Putin sdílí s Čínou - je ukončit dominanci Západu ve světových záležitostech, a zejména dominanci západních hodnot, kultury a norem, které prostě nenávidí.V tomto kontextu Putin možná nepovažuje masový odchod západních firem a "liberálních", západně orientovaných Rusů z Ruska za ztrátu, ale za čistý zisk. V Rusku probíhá velké, zrychlené a samopohybující se odzápadnění spojené se čistkami prozápadních elit, které Putin nedávno v televizi označil za "zrádce". Éra západního kulturního vlivu v Rusku končí, začíná euroasijská budoucnost země - vize, kterou formuloval Putinův oblíbený "filozof" Alexandr Dugin.Pokud jde o geopolitické a geoekonomické vyhlídky Ruska, Putin by mohl prozkoumat současnou celkovou situaci a zjistit - ze svého pohledu - mnohem pozitivnější obraz, než by se mohlo zdát z převládajícího západního narativu. Zatímco kvůli západním sankcím přišel o více než polovinu ruských mezinárodních měnových rezerv, původní finanční zásoby, které Putin vybudoval, byly dostatečně velké, takže stovky miliard jsou stále k dispozici na pomoc při stabilizaci ekonomiky. A v plné míře se ukázala závislost Evropy na ruské energii a vyšší ceny v důsledku války přinášejí do Putinovy pokladny více západních peněz.Je překvapivé, že rubl za něco málo přes měsíc stoupl zase výrazně na hodnotě a nyní se vrátil na předválečnou úroveň, což je z velké části způsobeno tím, že Moskva propojila rubl s energiemi a také se zlatem. Když Putin hovořil o své ambici, aby dolar ztratil svou dominanci jako světová rezervní měna, zdála se tato představa hloupá. Co se však stane, pokud více zemí začne následovat saúdský a indický příklad a změní platby - v těchto případech za energie - na juany a rubly? Co se stane, pokud Rusko a Čína skutečně postupně vytvoří alternativní globální ekonomický systém doplněný například o samostatný mechanismus SWIFT? Na pozadí rétoriky lídrů G7 o tom, že "svět" je jednotný proti Rusku, jej v OSN odmítlo odsoudit více než 30 zemí (včetně Číny a Indie): dohromady představují více než 55 % světové populace.Mnoho ruských průmyslových odvětví - některá velmi důležitá, jako je letecký a elektronický průmysl - bude časem postiženo nedostatkem různých komponentů. Putin však ví, že lze najít nové dodavatele, počínaje Čínou a Indií, které usilují o velký ruský trh, jenž se nyní náhle zbavil západní konkurence. Ruský lid bude samozřejmě trpět, ale ten je zvyklý na těžkosti. Jejich víra ve spravedlivou věc a velký osud Ruska, jak ji formuluje kremelská propaganda, je udrží při životě.Mezitím se posílila Putinova prestiž mezi nepřáteli Ameriky. A těch je po celém světě mnoho. Žijeme-li v západní bublině, snadno zapomínáme, kolik nenávisti, pohrdání, závisti nebo přinejmenším lhostejnosti panuje mezi cizími kulturami globálního jihu vůči liberálním hodnotám - zejména v jejich pokřivené postmoderní podobě - a ideálům demokracie a svobody, které jsou Evropanům a jejich blízkým zámořským bratrancům a přátelům tak drahé. Smutnou skutečností je, že pro mnoho lidí, z nichž někteří jsou našimi krajany zde v euroatlantickém prostoru, je Putin outsiderem, který se postavil tyranskému americkému impériu. Tím, že Putin svým úderem na Ukrajinu překročil Rubikon, udělal něco mnohem škodlivějšího než rozpoutání krvavé války: prolomil tabu a ukázal, že západnímu řádu se lze postavit. Proto Boris Johnson trvá na tom, že "Putin musí selhat": britský premiér chápe, že cokoli jiného než jasná ruská porážka na Ukrajině zasadí smrtelnou ránu životně důležité auře nevyhnutelnosti západního projektu, jakou pravděpodobně zasadil brexit Evropské unii.Na ničem z toho však nezáleží a pro Putina je vše ztraceno, pokud na Ukrajině vojensky neuspěje. Vše závisí na průběhu války; "prohru" v jakémkoli slova smyslu si absolutně nemůže dovolit. To je důležitá věc, kterou by měli pochopit západní politici, kteří posouvají hranice své podpory Ukrajině. V době, kdy vstupujeme do šestého týdne války, se toho děje hodně, přičemž západní spojenci jsou povzbuzeni analytickým konsensem, že Putinovo tažení již bylo nákladným fiaskem a jeho armády jsou na ústupu. Nedávné ruské ústupy z okolí Kyjeva a dalších míst jsou považovány za přiznání neúspěchu.Stojí za povšimnutí, že toto vyprávění vychází ze západní strategické a analytické komunity, která za posledních dvacet let podala dostatek důkazů o své nekompetentnosti, obecně řečeno (samozřejmě existují výjimky). Mnozí z dnešních vysoce postavených komentátorů jsou titíž lidé, kteří nás buď obhajovali, nebo vedli do katastrofálních válek v Iráku a Afghánistánu (včetně ponižujícího odchodu v loňském roce); kteří se podíleli na zpackaných intervencích v Libyi a Sýrii, jež zplodily občanské války a nové generace teroristů; kteří byli zcela zaskočeni ruským záborem Krymu v roce 2014 a vzestupem ISIL; a jejichž argumenty, politika a rozhodování na strategické úrovni umožnily vzestup Číny a nyní komplexně selhaly při odstrašení ruské invaze na Ukrajinu. Vzhledem k výsledkům západních politiků a stratégů po 11. září je třeba brát jejich definitivní výroky tentokrát s rezervou.Alternativní - avšak nepopulární - výklad dosavadního ukrajinského tažení by v první řadě zpochybnil rozšířený předpoklad, že Putin doufal v dobytí Kyjeva a ukončení války během několika dní. To se nestalo, takže je to bráno jako důkaz neúspěchu. Faktem však je, že nevíme, jaký byl původní plán generálního štábu; teorie o "dvou dnech do Kyjeva" je odvozena z počátečních - a zpackaných - leteckých útoků a nepodporovaného pokusu obrněnců o invazi Kyjeva. (Stojí za to připomenout, že sám Putin v roce 2014, kdy ukrajinská armáda byla pouhým stínem toho, co je dnes, řekl, že by mohl být v Kyjevě "za dva týdny", kdyby chtěl; není jasné, proč by si nyní myslel, že by to mohlo být provedeno za dva dny).Pravděpodobnější je, že tato forma bleskové války byla pouze plánem A: využití operačního překvapení k zajištění klíčových výhod nebo dokonce, s trochou štěstí, vyvolání širší ukrajinské paniky či kolapsu. Neuspěl - i když není jasné, jak blízko byl úspěchu, například na letišti Hostomel - v neposlední řadě proto, že překvapit vlastní jednotky skutečnými rozkazy k útoku a nedovolit jim, aby se psychicky připravily, se může vymstít, jak se to zřejmě stalo zde. Rusko však mělo i plán B pro případ, že by ten první nevyšel: proto tam byly na začátku nasazeny všechny ostatní ruské armády a posíleny jednotkami z celé země.Hlavní boj, který následoval - nedávno jej ruské ministerstvo obrany označilo za "první fázi" "speciální operace" -, znamenal, že Rusové zaútočili po několika osách a zabrali velké kusy ukrajinského území: celkem zhruba o velikosti Anglie. Kromě Chersonu a Melitopolu nebyla dobyta žádná větší města: Kyjev, Černigov, Sumy, Charkov a Nikolajev zůstaly částečně obklíčeny, zatímco Mariupol byl obležen, ale nebyl dobyt. To je opět považováno za důkaz ruského neúspěchu, ale titíž lidé, kteří toto tvrzení uvádějí, zároveň uznávají, že počet ruských vojáků vyslaných k dobytí měst se statisíci či miliony obyvatel byl zcela neadekvátní předpokládanému úkolu. Za selhání se považuje i omezený výkon ruského letectva, které nezískalo plnou kontrolu nad oblohou a uskutečnilo poměrně málo letů blízké letecké podpory.Pozorovatelé, jako například Institut pro studium války, považovali za těžko vysvětlitelné takové nováčkovské operační "chyby" ze strany ruského generálního štábu, který má dlouhodobě pověst vynikajícího stratéga právě v operačním umění a který má značné nedávné a úspěšné zkušenosti s tažením - zejména ve vzdušných operacích - v Sýrii.Na druhou stranu analytici na naší straně jsou často zajatci západní vojenské doktríny a posuzují výkony na bojišti prizmatem západního způsobu vedení války: velké spoléhání na letectvo, které čistí cestu pozemním silám, velmi sofistikované kombinované operace a extrémně vysoká péče o omezení vlastních ztrát s vědomím, že v západních zemích se i jeden mrtvý voják stává celonárodní událostí. Je tedy možné, že naše strana špatně odhaduje to, co Rusové dělají, tím, že na moskevské tažení aplikuje poněkud neadekvátní analytický rámec? V ruské doktríně má například letectvo druhořadou roli a získání vzdušné nadvlády není nutně životně důležitým cílem. Postup pozemních sil je primárně podporován dělostřelectvem, nikoliv letectvem. I tak je ale faktem, že Rusové skutečně výrazně degradovali ukrajinskou protivzdušnou obranu, stíhací letectvo a infrastrukturu a zdá se, že na východě nad Donbasem operují poměrně volně.Abychom pochopili operační realitu na úrovni bojiště, stojí za to pokusit se podívat na tuto válku z ruského pohledu, který vychází z toho, co víme o ruské vojenské historii, psychologii a strategické kultuře. Podle vlastního vyjádření Putina a jeho ministerstva obrany a podle toho, co víme z otevřených zdrojů, se největší a nejlépe vybavená část ukrajinských ozbrojených sil nacházela a nachází na východě, na donbaské frontě. Jejich zničení bylo nyní oficiálně uznáno jako hlavní cíl Ruska, ale pravděpodobně to byla strategická priorita od samého počátku vzhledem k tomu, že jedním z Putinem deklarovaných cílů kampaně byla "demilitarizace" Ukrajiny. Toho nelze dosáhnout bez zničení hlavní vojenské síly protivníka. Dalšímu Putinovu cíli, "de-nacifikaci", by vítězství v Donbasu rovněž přímo posloužilo, a to prostřednictvím likvidace ukrajinských ozbrojených formací, jako jsou Azov, S14, Pravý sektor nebo Aidar, které jsou rozmístěny v Donbasu a zejména v Mariupolu.Pokud by však Donbas byl pro Putina velkou výhrou, proč by rozptyloval své síly a útočil i na všech ostatních frontách? Vodítkem jsou vojenská fakta na místě. Na jižní frontě byl ruský průlom z Krymu velmi úspěšný a zajistil tolik diskutovaný pozemní most na Donbas doplněný o významné nárazníkové pásmo až k Chersonu. Útok na Nikolajev nebyl nikdy řádně doplněn a ruské síly byly dále rozděleny s cílem sondovat dále na sever a také na severovýchod směrem ke Krivému Rogu. Většina původní krymské skupiny sil se vydala na východ, aby pomohla u Mariupolu, a na severovýchod, aby vyvinula tlak na pravé křídlo ukrajinské armády v Donbasu. Pokud jde o Charkov, tato silně bráněná oblast chrání druhé křídlo těchto sil. Rusové se nepokusili město - druhé největší na Ukrajině - napadnout, ale pokusili se ho obejít, s určitým úspěchem směrem k Izjumu. Mezitím "povstalecké armády" LNR a DNR s podporou pravidelných ruských sil pomalu, ale vytrvale postupovaly na hlavní donbaské frontové linii - uznávané jako nejsilněji opevněná v Evropě od dob západní fronty za první světové války.Při bližším pohledu a v jejich celku je proto těžké najít v ruských operacích na východní a jižní Ukrajině nějaké zjevné chyby. Naopak, podle všech tradičních měřítek to vypadá jako úspěšná - i když nákladná - válka, která je stále na dobré cestě k dosažení svých cílů, jimiž jsou konsolidace pevninského mostu na Krymu a rozdrcení hlavní ukrajinské armády v Donbasu. Rusko postupuje pomalu - zejména na východě -, ale vytrvale a neúnavně.Pokud jde o operace na severní Ukrajině, veškeré ruské úsilí bylo zaměřeno na podporu postupu na Kyjev po třech osách: severojižní podél obou stran Dněpru (přes Černobylskou a Černigovskou oblast) a ze severovýchodu zeširoka přes Konotop. Rusové museli zasáhnout ukrajinské pozice u Sum, protože ohrožovaly křídlo této třetí osy jejich kyjevské ofenzívy. Ale Sumy, stejně jako Černigov, odolaly a zastavily značnou část ruských sil, které se měly podílet na obklíčení hlavního města, což umožnilo Ukrajincům zadržet útočníky u bran Kyjeva v oblasti Brovar. Mezitím Rusové uvízli také na západní straně Dněpru, částečně kvůli zuřivému ukrajinskému odporu, ale také kvůli mnohem obtížnějším místním geografickým podmínkám, doplněným nesjízdnými řekami, zaplavenými pláněmi a omezenými zásobovacími liniemi - jak ukázal příběh proslulého dlouhého konvoje.Na rozdíl od krymské, donbaské nebo charkovské fronty se ruským operacím na severu skutečně nepodařilo dosáhnout jejich zdánlivého cíle, kterým bylo obléhání Kyjeva. Je však třeba učinit dvě výhrady. Zaprvé není zcela jasné, zda se ruské síly hodlají zcela stáhnout zpět do Běloruska; pokud si ponechají předmostí přes obtížnou řeku Pripjať v černobylské oblasti, mohly by teoreticky později znovu zahájit ofenzivu na Kyjev. Také ruský ústup na černigovské frontě se zatím jeví jako neúplný.Za druhé není zcela jasné, jak Kyjev zapadá do Putinova válečného plánu, a tedy jak velký strategický neúspěch to je. Bylo nezbytné Kyjev rychle dobýt, nebo to jen "stálo za pokus"? Bylo v plánu úplné obléhání, nebo šlo o odvedení pozornosti? Pokus o "dekapitační útok" na Zelenského vládu a úprk na Kyjev v prvních dnech války jistě naznačuje skutečnou ruskou ambici zlomit ukrajinský odpor jedním tahem uprostřed počátečního šoku a zmatku. Je však sporné, zda neúspěch tohoto útoku znamená, že by Rusové poté nevyhnutelně chtěli město napadnout nebo plně obléhat, na rozdíl od pouhého ohrožení, aby tam přimáčkli ukrajinské jednotky.Jak mnozí poznamenali, dostupné ruské síly na severu byly naprosto nedostatečné pro obklíčení - natož pro útok - obrovské třímilionové metropole, jakou je Kyjev. Tedy pokud ruský generální štáb nebyl zcela oklamán a nemyslel si, že se Ukrajinci složí a vůbec se nebudou snažit bránit své hlavní město. Ale jak již bylo vysvětleno, selhání ruské rozvědky v takovém měřítku je téměř nemožné si představit, i když je velmi pravděpodobné, že jejich předválečné odhady ukrajinského odporu byly na mnoha úrovních - zejména taktických - do značné míry chybné.Navíc myšlenka, že Kyjev byl hlavním strategickým cílem ruské kampaně, je v rozporu se všemi ostatními výše uvedenými argumenty, které ukazují na Donbas jako na prioritu číslo jedna. Obojí nemůže být pravda: sledovat dva stejně důležité strategické cíle současně tváří v tvář početně silnějšímu protivníkovi je elementární chyba. Pokud je však jedna z těchto ofenzív ve skutečnosti jen fintou, která má odlákat nepřátelské síly od druhého cíle, jeví se situace ve zcela jiném světle.To se může zdát jako příliš velkorysý výklad toho, co mohlo být skutečně jen chybným odhadem ruského generálního štábu, který nyní spěchá napravit. Přesto pro ni existují argumenty. Pohled na ruské severní tažení - poté, co selhala počáteční blesková operace na Kyjev - jako na diverzní operaci na úrovni divadla je v souladu s konceptem maskirovky (vojenské klamání), který se v ruské doktríně těší velké pozornosti. Zda to byl či nebyl skutečně operační záměr Ruska, je však méně důležité, protože v praxi byl výsledek stejný: ohrožení Kyjeva - podobně jako ruská obojživelná hrozba Oděse - zajistilo, že Ukrajinci museli soustředit mnoho svých rezerv na hlavní město a klíčový jižní přístav, místo aby posilovali Donbas.Při pohledu na důkazy a operační mapy je obtížné s jistotou konstatovat, že ruské tažení selhává, vzhledem k množství obsazeného ukrajinského území a vzhledem k tomu, že je stále na cestě k porážce ukrajinské armády v Donbasu. Jedno další chápání "neúspěchu", které je v západních komentářích často zdůrazňováno, se však týká materiálních nákladů, které Putinovy síly utrpěly. Ta se do značné míry odvíjí od vlastní zdatnosti a statečnosti Ukrajinců a od vybavení a podpory NATO - zejména v oblasti leteckých a kosmických dat ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance). Vychází však také z dlouhého seznamu taktických chyb ruské strany, které vedly k velkým a dobře zdokumentovaným ztrátám. Obrněná technika postupující bez podpory po exponovaných trasách, zranitelné zásobovací transporty projíždějící bezohledně sporným územím a v důsledku toho přepadené ze zálohy, nezabezpečené komunikace a špatná koordinace jednotek, malé využití elektronického boje (rušičky) a tak dále. Ať už Rusové dosud získali cokoli, argumentuje se tím, že za to zaplatili vysokou cenu, zatímco Ukrajinci ukázali, že mohou i nadále způsobovat jejich velmi silné krvácení.To vše je pravda, ale je třeba mít na paměti několik důležitých bodů. I kdybychom měli věřit vyšším odhadům ztrát ruské živé síly a techniky - které pocházejí z ukrajinských zdrojů -, představují pouze zlomek celkového vojenského potenciálu Moskvy, včetně rezerv. Existuje ještě spousta dalších schopností, které může Putin do boje zapojit. A co je rozhodující, ruský způsob vedení války byl vždy náročný na ztráty; představa, že válka zahrnuje strašlivé ztráty, je v ruském vědomí hluboce zakořeněna - a stoicky přijímána - způsobem, který západní mysl nedokáže pochopit.Žádná jiná země na světě nikdy nezažila takové hrůzy a zkázu, jaké utrpělo Rusko, včetně dnešní Ukrajiny, během Velké vlastenecké války. Je těžké to pochopit, ale když Putin zahájil válku, Rusko přešlo na zcela jiné paradigma. A čím déle bude válka trvat, tím více bude ruské obyvatelstvo mobilizovat ve vlastenecké podpoře. Z historického hlediska mají v případě Ruska - stejně jako pravděpodobně v případě Ukrajiny - ztráty a strádání spíše zatvrzující než demoralizující účinek. Naopak pocit blížícího se vítězství vyvolává nikoli velkorysost, ale zvěrstva.Pokud jde o taktická selhání, Rusové je poměrně rychle řešili. Asi po týdnu války začaly konvoje dostávat doprovod, zlepšil se průzkum atd. Podle západních měřítek však ruská armáda zůstává a pravděpodobně i nadále zůstane do značné míry neschopná na úrovni jednotek i jednotlivců. Tak tomu bylo v její vojenské historii vždy: ruská válečná mašinérie nebyla nikdy efektivní ani dobře řízená, ale spíše to byl tupý nástroj. Její postup je chaotický a značně destruktivní - jak pro ni samotnou, tak pro nepřítele -, ale její vojáci dokáží přežít a bojovat dlouhou dobu v těch nejotřesnějších podmínkách. Psychologie ruského vojáka, dobře známá každému studentovi zejména druhé světové války, je na hony vzdálená psychologii jeho západních kolegů, zejména když je dohnána do krajnosti. Kognitivní disonanci zde nejlépe ilustrují západní řeči o tom, jak ruské ztráty v řádu 5-10 % činí jednotku "bojově neefektivní" nebo kolik "odpočinku" potřebují vojáci po boji na frontě. Putinovi generálové by nesouhlasili: jejich měřítkem je Stalingrad, který jim dal jinou lekci o tom, kolik toho voják skutečně vydrží, pokud má prostředky k boji.Takže při pohledu na celkový vojenský obraz na začátku dubna 2022 Vladimir Putin pravděpodobně vůbec nemá pocit, že by jeho válka selhávala. Jeho pohled je jiný než náš, zejména pokud jde o kalkulaci nákladů a výnosů. Cena krve a ztráty na vybavení ho zajímat nebudou: do ukrajinského mlýnku na maso toho může hodit víc. Ano, jeho nejlepší stálé armády byly těžce zasaženy a mnoho z těchto zkušených vojáků a důstojníků je nenahraditelných; další vlny rekrutů už tak dobré nebudou. Ale Ukrajina má stejný problém a kromě toho, takhle Sovětský svaz vyhrál nad Němci. Putin si bude vědom Stalinova výroku, že "kvantita má svou kvalitu".Odhlédneme-li od vojenských schopností, z operačního hlediska lze Putinovo tažení označit za neúspěšné pouze v případě, že se použijí konkrétní (západní) standardy a předpoklady, jako je rychlé dobytí Kyjeva nebo obsazení celé země během několika týdnů. Vládce Kremlu, který ve své kariéře vrchního velitele dohlížel na více válek než kdokoli jiný dnes žijící a všechny byly efektivně úspěšné - což je zde velmi relevantní -, bude pravděpodobně realističtější, pokud jde o vlastní časový plán a cíle. Ví, že i wehrmacht a Rudá armáda potřebovaly dohromady více než měsíc na dobytí Polska (které bylo asi o polovinu menší než dnešní Ukrajina) a dokonce i v roce 2003 trvalo vojskům vedeným USA s jejich bezkonkurenčními schopnostmi a technikou asi tři týdny, než si podrobily Irák.Pokud Putin nepovažuje válku za chybu, pokud nemá výčitky - ale naopak možná dokonce vítá odpojení od Západu - a pokud si nemyslí, že Rusko na Ukrajině vojensky selhává, jaké jsou tedy vyhlídky na mír? Jak může tato válka skončit a jaká je cesta vpřed?Z Putinovy strany lze na základě současné analýzy reálně očekávat pouze pokračování vedení války v jejích současných parametrech. Při zachování všech ostatních podmínek - tedy při absenci další eskalace nebo zásahů zvenčí - budou Putinovy armády pravděpodobně pokračovat v postupu a ničení ukrajinských sil, měst, infrastruktury, všeho, co má nějakou vojenskou hodnotu nebo co ruská vojenská logika vyžaduje.To vše však bude trvat dlouho. A je zde důležitá otázka, zda je čas na straně Ruska nebo Ukrajiny, zejména pokud se konflikt stane opotřebovací válkou, což se téměř jistě stane. Zásadní asymetrie spočívá v tom, že válka se vede na území Ukrajiny, takže veškeré nevojenské náklady a ničení postihují výhradně oběť. Podle odhadů se ekonomika země již v roce 2022 propadne o 35 %, a to jsme ve válce teprve více než měsíc. Čím déle bude trvat, tím více bude Kyjev zcela závislý na ekonomické a zejména vojenské pomoci svých západních spojenců. Ukrajinské břemeno bude stále více tlačit na napjaté finance západních zemí, které se již nyní potýkají s postcovidovou obnovou, vysokou inflací, vysokými cenami energií a vlastně i s náklady na péči o vlastní ukrajinské uprchlíky. Jak dlouho to může Západ politicky a materiálně vydržet, lze jen hádat.Jediným východiskem pro Ukrajinu je buď porazit ruské ozbrojené síly v poli a donutit je k ústupu z ukrajinského území; nebo přijmout Putinovy mírové podmínky, jak to v prvních dnech války radil izraelský premiér Naftali Bennett. Prostor pro cokoli mezi tím je stále menší. I když Ukrajinci oslabí vojenskou kapacitu nepřítele do té míry, že Rusko nebude moci dále postupovat, a frontová linie se stabilizuje, budou muset přesto přejít do ofenzivy a znovu dobýt ztracená území: ale čím?Pokud jde o mír, vnitřní politika Ukrajiny - zejména při masovém ozbrojování civilního obyvatelstva - znamená, že po všech těch obětech a krveprolití nepřipadají v úvahu žádné přímé a formální územní ústupky Rusku, ať už v Donbasu nebo na Krymu. Každý, kdo by to navrhl, dokonce i Zelenskij, by byl válkou zocelenými a dobře vyzbrojenými ultranacionalistickými frakcemi považován za zrádce; za takových okolností je to klasický problém s mnoha historickými precedenty. Naopak Putin nemůže přijmout nic menšího než jasnou dohodu, kterou lze okamžitě realizovat; zkušenost z Minsku II ho naučí (vzhledem k tomu, co víme o jeho smýšlení), že jakékoli dohodě, která vymění současnou vojenskou výhodu za budoucí sliby, nelze věřit, takže je nepravděpodobné, že by přistoupil na jakékoli Zelenského návrhy referenda - rozhodně ne, dokud může ruská armáda ještě bojovat. A pak má jaderné zbraně.Tragédii této války dotváří cynická představa, kterou prosazuje řada vlivných osobností, že vítězství nad Ruskem vyžaduje proměnit Ukrajinu v nový Afghánistán, s odkazem na povstání, které v 80. letech porazilo Rudou armádu. To je nepochopení nejen operačních a terénních rozdílů mezi Afghánistánem a Ukrajinou, ale také lidských a kulturních aspektů, které jsou ve hře. Je také třeba zdůraznit, že Rusové nyní již několik týdnů okupují města jako Cherson a Melitopol na jihu země a zatím se neobjevily žádné známky vážného ozbrojeného povstání. Další otázkou by bylo, jak by bylo toto povstání na okupované Ukrajině zásobováno, vzhledem k tomu, že by téměř ze všech stran hraničilo s Ruskem, zejména pokud by byla obsazena Oděsa? A konečně, příklad Čečenska stojí za bližší zvážení: pravděpodobné poučení, které si z něj Putin vzal, je nejen to, že takové povstání je možné porazit - a Čečenci jsou jedni z nejtvrdších bojovníků na světě -, ale i to, že o dvacet let později budou bývalí partyzáni více než rádi bojovat na vaší straně.Když tvůrci západní politiky zvažují své možnosti tváří v tvář této strategicky obtížné situaci a humanitární nouzi na Ukrajině, je zapotřebí více realismu a mimořádně pečlivé a mnohorozměrné analýzy. Je třeba si jasně uvědomit, že chyby v tomto druhu hodnocení - v takových věcech, jako je schopnost Ukrajiny "zvítězit" nebo potenciál Ruska "vzdát se" - s sebou nesou strašlivou cenu v krvi a infrastruktuře. V nejhorším případě - což je nepravděpodobný, ale nikoliv nemožný scénář - může Ukrajina skončit jako vnitrozemská, zdevastovaná země: něco jako palestinská Gaza, která je zcela závislá na dobročinnosti zahraničních přátel, pokud jde o její ekonomické přežití, a která vede nekonečnou válku nebo povstání, aby získala zpět své ztracené území.Tato vize je příliš děsivá na to, abychom o ní uvažovali, ale je nezodpovědné o ní nepřemýšlet, dokud bude představovat riziko, byť vzdálené; je třeba se jí za každou cenu vyhnout. Na druhém konci spektra je naopak reálnější vyhlídka, že ukrajinské ozbrojené síly zcela vytlačí ruskou armádu z Donbasu a Krymu? To je klíčová otázka pro Západ. Pokud je odpověď záporná a pravděpodobný vojenský výsledek se nachází někde mezi těmito dvěma extrémy, nebylo by to už horší než dohoda Minsk II, která byla na stole před válkou, a dokonce i než to, co se zdá být na stole nyní v rámci istanbulských jednání (v podstatě ukrajinská neutralita a formální ztráta Donbasu a Krymu)?Je třeba doufat, že se Putin složí. Všechny důkazy, minulé i současné, naznačují, že je to velmi nepravděpodobné jak vzhledem k jeho dosavadním výsledkům a způsobu myšlení, tak vzhledem k tomu, jak probíhá konfrontace mezi Ruskem a Západem. Jde o mnohem víc než jen o válku na Ukrajině. Putin je zapojen - společně s Čínou, na to nesmíme zapomínat - do boje o přetvoření světového řádu. Nemá zájem na míru se Západem, ale potenciálně by mohl být přinucen k širšímu urovnání za pro nás výhodných podmínek, které bychom mohli stále utvářet z pozice síly a které by nám umožnilo přečkat jeho zbývající čas u moci. To však vyžaduje jasné politické rozhodnutí, na němž se budou podílet všichni klíčoví západní hráči.Potřebujeme lepší hodnocení situace, více upřímnosti - a především lepší strategii. Nic neskončí, dokud není konec; mnoho zdánlivě bezvýchodných situací v historii se podařilo zvrátit díky pouhé odvaze, síle vůle a lstivosti. V současné době však pouze posilujeme minulé chyby a upřednostňujeme idealismus a politikaření před tvrdým realismem a bezohledností, které potřebujeme, abychom se vypořádali s nelítostnými nepřáteli v zahraničí - stejně jako s ctnostnými, sebestřednými a historicky negramotnými přáteli doma.Zdroj v angličtině ZDE