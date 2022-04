Co znamená, že životní úroveň klesne všem

14. 4. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Čtu na Seznamu titulek: Životní úroveň klesne všem. V posledních dnech mne trápí, co to vlastně má znamenat. Kdo zaplatí náklady současné krize? Ten, kdo má málo nebo nemá nic? A bude se říkat, jak je ten národ ušlechtilý, když nadšeně nese náklady, zatímco jak je zlý a prohnilý, když reptá?

Podle projektu Neviditelní už nyní téměř devět set tisíc (900 tisíc) důchodců nemá na důstojný život, s potížemi zaplatí energie, jídlo, nájem, léky. Co znamená pro tyto lidi, že životní úroveň klesne všem? Že spadnou pod most nebo zemřou hlady?

Je na principu „životní úroveň klesne všem“ něco spravedlivého? Znamená to fakticky to, že někdo místo dvou aut značky Porsche bude mít jen jedno, zatímco jiný místo „z ruky do huby“ zemře hlady. Takhle má vypadat moderní stát?

Pozn. JČ: Hlavně je to pro společnost děsivě destabilizující. Zdá se tedy, že Putin dosáhne svého cíle zničit Evropu.



0