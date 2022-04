Ruský chemický útok v Mariupolu

12. 4. 2022

Russ shodil na Mariupol nějaké chemické svinstvo. Vyvolává dýchací a motorické problémy. Zřejmě sarin, píše Martin Dorazín. Uvedl: Mariupolnow

Britská ministryně zahraničí:

Přicházejí zprávy, že ruské jednotky zřejmě použily chemických látek při útoku na obyvatele Mariupolu. Naléhavě pracujeme s partnery na ověření podrobností. Užití takovýchto zbraní by bylo brutální eskalací konfliktu a poženeme Putina i jeho režim k odpovědnosti.



Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.