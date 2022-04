Boris Johnson a ministr financí Rishi Sunak dostanou pokutu za porušení zákonůao covidovém lockdownu

12. 4. 2022

čas čtení 4 minuty



Boris Johnson, jeho ministr financí a Johnsonova manželka dostanou pokutu za účast na nepovolených mejdanech v době covidového lockdownu





Boris Johnson a Rishi Sunak dostanou oznámení o pevně stanovených pokutách za účast na narozeninovém shromáždění pro premiéra v úřadu preméra v čísle deset v Downing Street během lockdownu. Vede to k výzvám, aby oba odstoupili za porušení zákona.



Policie bezprecedentně oznámila premiérovi a jeho ministru financí, že jim budou uděleny pokuty za porušení jejich vlastních zákonů o mimořádné situaci, které byly zavedeny na ochranu země během pandemie. Boris Johnson a Rishi Sunak dostanou oznámení o pevně stanovených pokutách za účast na narozeninovém shromáždění pro premiéra v úřadu preméra v čísle deset v Downing Street během lockdownu. Vede to k výzvám, aby oba odstoupili za porušení zákona.Policie bezprecedentně oznámila premiérovi a jeho ministru financí, že jim budou uděleny pokuty za porušení jejich vlastních zákonů o mimořádné situaci, které byly zavedeny na ochranu země během pandemie.





Předpokládá se, že se jedná o prvního premiéra a ministra financí v britské historii, kteří podle policie porušili zákon během výkonu své funkce. Oba byli také obviněni z toho, že uvedli parlament v omyl, když popřeli, že se během lockdownu účastnili večírků.



Carrie Johnsonová, premiérova manželka, má rovněž obdržet oznámení o pokutě, potvrdil její mluvčí.



Předseda labouristů Keir Starmer vyzval Johnsona a Sunaka k rezignaci. "Boris Johnson a Rishi Sunak porušili zákon a opakovaně lhali britské veřejnosti," řekl.





K odchodu premiéra vyzvala také skotská premiérka Nicola Sturgeonová. "Boris Johnson musí odstoupit," řekla. "Porušil zákon a opakovaně o tom lhal parlamentu. Základní hodnoty integrity a slušnosti - nezbytné pro řádné fungování každé parlamentní demokracie - vyžadují, aby odešel. A měl by s sebou vzít i svého nedotknutelného ministra financí."



Pokuty se týkají večírků pořádaných v Downing Street během lockdownu a zahrnují i setkání v místnosti kabinetu u příležitosti Johnsonových narozenin v červnu 2020, kterého se zúčastnil i Sunak.







Downing Street však neposkytla žádné podrobnosti o tom, za kolik akcí bude premiér pokutován, a nechtěla uvést, zda pokutu - pravděpodobně ve výši 20 nebo 50 liber - napadne, nebo ji rovnou zaplatí.

"Obávám se, že to ještě více zpochybňuje čestnost a poctivost premiéra, který předstíral, že se nedělo nic, co by se dít nemělo. Je zřejmé, že to bylo špatně, a na premiéra to vrhá velmi špatné světlo."





Zdroj

Zdroj ZDE

0

265

Mluvčí Downing Street uvedl: ,,Všichni, kdo se na tom podílejí, se mohou obrátit na soud: "Premiér a kancléř státní pokladny dnes obdrželi oznámení, že londýnská Metropolitní policie má v úmyslu vydat jim oznámení o pevně stanovených pokutách. Nemáme žádné další podrobnosti, ale jakmile je získáme, budeme vás znovu informovat."Zpráva přichází poté, co Metropolitní policie uvedla, že udělila více než 50 pokut, což je o 30 více než při poslední aktualizaci před dvěma týdny. Předpokládá se, že ukončila vyšetřování nejméně čtyř z dvanácti shromáždění, přičemž se předpokládá, že několika z nich se zúčastnil i premiér, která ještě nebyla vyšetřena.Oznámení vyvolalo nové spekulace o Johnsonově premiérské funkci poté, co kvůli skandálu na začátku roku čelil výrazné hrozbě od vlastní strany. Někteří konzervativní poslanci již dříve uvedli, že by byla překročena hranice, kdyby bylo premiérovi umožněno zůstat ve funkci, pokud se zjistí, že porušil zákon.Mnozí z těch, kteří již dříve předložili dopisy o vyslovení nedůvěry Johnsonovi- sir Roger Gale, Andrew Bridgen a Douglas Ross - však uvedli, že vzhledem k nestabilitě způsobené ruskou invazí na Ukrajinu není nyní vhodná doba na změnu lídra.V jednu chvíli se předpokládalo, že dopisy o vyslovení nedůvěry premiérovi předložilo asi 20-30 poslanců, přičemž k vyvolání nové volby premiéra by bylo zapotřebí 54 poslanců.Pokud by Johnson a Sunak oznámení o pokutách napadli, pravděpodobně by se to řešilo prostřednictvím jednotného soudního řízení u magistrátního soudu - za zavřenými dveřmi, stejně jako tisíce dalších pokut uložených během lockdownu.Starmer řekl společnosti BBC: "Toto je další důkaz, který vyvrací premiérovu obhajobu. Sdělil zemi, řekl parlamentu, že v Downing Street, kde žije a pracuje, byla dodržena všechna pravidla, a nyní je zřejmé, že došlo k rozsáhlé trestné činnosti.