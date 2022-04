Šílená "zpráva" o havárii ve Smolensku konečně zveřejněna!

13. 4. 2022 / Tomasz Oryński

čas čtení 11 minut

Foto: Antoni Macierewicz

Aleluja! Dlouho očekávaná zpráva subkomise Antoniho Macierewicze pro vyšetřování smoleńské havárie byla konečně zveřejněna! Konečně známe pravdu, jak byl nejlepší prezident v dějinách vesmíru zavražděn zlým týmem Donalda Tuska a Vladimira Putina. Ale je tomu tak skutečně?



Především: proč se orgán vedený Macierewiczem jmenuje "subkomise"? Protože k tomu, aby to byla skutečná komise, byste potřebovali nějaké skutečné odborníky, a Macierewicz žádné neměl - přinejmenším, pokud nepočítáme jistého Franka Taylora, žádné odborníky na letectví. Zato tam byli nějací biologové nebo lidé, kteří se specializují na beton. Takže po letech horentního plýtvání peněz daňových poplatníků (daňoví poplatníci na tom cirkusu zatím prodělali přes 22 600 000 zlotých, 135,6 milionů Kč) a provádění nějakých idiotských experimentů, jako je vaření párků v rohlíku nebo vyhození plechové boudy do povětří (chtěli také přivázat strom na střechu auta a ve velké rychlosti s ním vjet do křídla druhého zbývajícího letadla Tu-154, ale na to se zřejmě nenašli dobrovolníci), si nakonec vybrali jednu konspirační teorii z mnoha, které po léta šířili.







Bohužel moje oblíbená teorie o Rusech, kteří vyrobili falešnou mlhu a vypouštěli bubliny hélia, které měly ovlivnit vztlakovou sílu letadla, už padla, ale ta, s níž přišli, je téměř stejně šílená: v promyšlené konspiraci Rusové odstranili instalaci radionavigačního systému na letišti (přestože ho přivezli v kufru na návštěvu Donalda Tuska o pár dní dříve), pak ruské řízení letového provozu záměrně uvádělo piloty v omyl, ale když si ti uvědomili, že jsou vedeni k havárii a zodpovědně se rozhodli přerušit přistání, byly odpáleny dvě termobarické bomby - nejprve ta v křídle a pak druhá v kabině, což způsobilo rozpad letadla a jeho havárii. Někteří zastánci konspiračních teorií jdou ještě dál a tvrdí, že někteří lidé přežili, ale na zemi na ně čekali vojáci ruského specnazu a zabili je střelami do hlavy. A za to všechno může tak nějak Donald Tusk.





Kaczyński v nejlepším případě tuto zprávu využije pro své politické potřeby - pomůže mu to získat podporu svých fundamentalistických stoupenců a znovu obrátit jejich hněv proti Donaldu Tuskovi, a zároveň to pomůže Putinovi, který tutio "zprávu" nyní může využít ve své propagandě se slovy "podívejte, z jakých idiocií nás obviňují, jste si jisti, že obvinění z našich údajných zločinů na Ukrajině jsou také pravdivá?". Další výhodou je, že obviňováním všech ostatních se Kaczyński může pokusit umlčet své svědomí, protože to byl on, kdo zorganizoval prezidentskou kampaň svého bratra a dotlačil ho k cestě do Katyně (jeli tam jen proto, že byl volební rok). Kaczyński je zjevně posedlý Smoleńskem a snaží se strhnout národ do truchlení s ním. Jeho každoměsíční oslavy výročí katastrofy jsou nyní na hranici směšnosti a před demonstranty ho musí silně chránit armáda policistů. Těch dvanáct let zjevně nestačilo k umlčení jeho svědomí, a tak bylo tento měsíc rozhodnuto, že v hodinu pádu letadla se rozezní sirény leteckého poplachu. Zatímco tato forma oslav je dlouholetou tradicí, která se koná jednou ročně v den výročí Varšavského povstání (a je užitečná, protože zároveň funguje jako každoroční zkušební provoz tohoto důležitého zařízení), použít ji k tomuto účelu je novinka - a lze ji označit jen za zlovůli vůči milionu traumatizovaných uprchlíků, kteří utekli do Polska, aby se vyhnuli ruským bombám padajícím na jejich města.

0

517

Odborníci samozřejmě tuto snůšku nesmyslů rozcupovali na kusy. Skutečná komise už před lety zjistila příčiny této havárie: způsobila ji lehkomyslnost, ignorování postupů (když dokonce automatické výškoměry varovaly hlučným hlášením "HROZÍ NÁRAZ DO TERÉNU, LEŤTE NAHORU!" - jeden z pilotů ručně přístroje vypnul:) a tlak nadřízených na piloty, aby za každou cenu přistáli. Teorie výbuchu byla dávno vyvrácena - a závěrům pseudoexpertů se vysmívá řada odborníků, jako třeba tento chemik na Twitteru, a nikdo nedokáže vysvětlit, jak by byly výbušniny na palubu prezidentského letadla umístěny. "Zpráva" je absurdní i v mnoha dalších ohledech - například současně tvrdí, že palubní zvukové záznamy jsou důkazem oněch výbuchů, a zároveň že je Rusové zfalšovali, nebo že piloti vedli nezávaznou konverzaci i poté, co letadluy bomba utrhla křídlo. Nebudu se ani dále zabývat tímto směšným blábolením pomatenců.Co se tedy stane? Přece pokud oficiální vládní orgán tvrdí, že prezidenta naší země zavraždilo Rusko, měl by podniknout nějaké seriózní kroky? Nevím, vyhlásit Moskvě válku, vyhostit ruské diplomaty? Neočekávám nic: pravda je, že ani ve straně PiS na tyhle kecy nikdo nevěří, a i kdyby věřily, rodiny mnoha obětí, většinou politiků PiS, inkasovaly astronomicky vysoké pojistné náhrady za ztrátu svých rodinných příslušníků, ale pojištění platí jen pro případ nehody, takže kdyby se ukázalo, že šlo o atentát, museli by všechny ty miliony vrátit (nemluvě o nákladech na jejich "vyšetřování" - toto je například stav, v jakém subkomisní "experti" nechali jiné, ještě naprosto dobré letadlo Tu-154M:Ale dějí se i dobré věci pro Ukrajince. Sídliště v centru Varšavy přezdívané Szpiegowo (město špionů) bylo exekutory zabaveno a vráceno městu Varšava. Bylo pod kontrolou ruského velvyslanectví, které tam v minulosti ubytovalo své nadbytečné zaměstnance. Bylo předáno Ruské federaci výměnou za rovnocenný majetek v Moskvě, ale Rusko svou část dohody nikdy nesplnilo. Varšavský primátor Rafał Trzaskowski doufal, že toto sídliště bude moci být využito k ubytování ukrajinských uprchlíků, ale ukázalo se, že je v tragickém stavu. Ze zdí byly dokonce vytrhány kabely a ani se neví, zda je ta budova bezpečná - je možné, že bude muset být zbourána. Ruský velvyslanec tvrdí, že budova je v havarijním stavu, protože Polsko "bránilo převodu nemovitosti v oficiální diplomatický objekt Ruské federace" (no, překvapení!). Někteří Poláci mezitím žertují, že Rusové ukradli i kohoutky z koupelen a odnesli si je domů v naději, že když si je dají na zeď, budou mít tekoucí vodu i ve svých domech...Další nepřátelské převzetí naráží také na obstrukce. Ústavní tribunál (v současnosti pod kontrolou PiS) prohrál soudní spor a bylo mu nařízeno poskytnout Helsinské nadaci pro lidská práva informace, které požadovala ohledně vměšování Julie Przyłębské do soudcovského sboru - byla obviněna z výměny soudců, o nichž bylo pravděpodobné, že rozhodnou proti vůli vlády v případech klíčových pro PiS. Samozřejmě neočekávám, že Przyłębska bude toto rozhodnutí respektovat, pravděpodobně se odvolá až do konce a pak nejspíš rozhodne, že zákon o svobodě informací je protiústavní nebo tak něco... Ale je to prozatím malé vítězství demokracie.Ale na ostatních frontách ideologické války v Polsku, zatímco poražená strana je na ústupu, snaží se ze všech sil upevnit své pozice. Náměstek ministra spravedlnosti například oznámil, že se mají dále zpřísnit absurdní zákony, podle nichž je "urážení náboženského cítění" trestným činem (v Polsku můžete dostat až dva roky vězení za to, že řeknete něco, co věřící člověk subjektivně považuje za urážlivé, ale za urážení ateistů nebo racionálního cítění samozřejmě žádný trest neexistuje...). Zároveň náměstek slibuje ochranu náboženských projevů. Pokud tedy řeknete, že náboženství je hloupost, budete potrestáni. Ale pokud řeknete, že homosexuálové by měli být ukamenováni, protože to říká vaše Bible, budete právně chráněni. Právě byl také odhlasován další zákon, podle kterého bude obtížnější měnit názvy ulic. Ulice pojmenované po polských národních hrdinech, králích apod. se tak budou muset jmenovat navždy, pokud nedostanou ještě prominentnější místo nebo se neobjeví nové historické informace, že taková osoba ve skutečnosti hrdinou nebyla - byla špionem, komunistou, nacistou apod. Stejné pravidlo bude platit i pro ulice pojmenované po "světcích nebo blahoslavených katolické církve a jiných křesťanských denominací", ale pochybuji, že by někdo z nich byl někdy považován za špiona nebo nacistu, takže zbavit se názvů ulic propagujících katolický kult bude nemožné...Mládež je také stále vychovávána. V Pabianicích byla uspořádána okresní soutěž pro studenty. Matematicko-náboženská soutěž , v níž účastníci museli například vypočítat, kolik mouky bylo potřeba použít na upečení svatební placky na svatbu v Káni Galilejské, které se účastnil Ježíš, nebo za jak dlouho se potkají David a Goliáš, pokud oba běží po stejné kruhové trajektorii různou rychlostí. Když jsem byl malý, dědeček mi pomáhal s matematikou, přičemž používal nějakou starodávnou knihu ze stalinských dob. Vzpomínám si, že jsem měl spočítat něco o posádkách parních lokomotiv, které se na oslavu 5. sjezdu komunistické strany zavázaly, že budou provozovat své lokomotivy bez generální opravy kotle. Byly tam i další dalších blbosti. Pravda, základ matematiky zůstává stejný, ale opravdu je k tomu potřeba přidávat tu propagandu navrch?Jinak propagandistický týdeník(který se nedávno dostal do všeobecného povědomí tím, že těsně po ruské invazi na Ukrajinu zveřejni l jedenáctistránkový rozhovor s ruským velvyslancem ) vyhlásil vítěze své výroční ceny Člověk svobody. Pokud vás to zajímá, tak letošním "Člověkem svobody" se nestal premiér PiS Mateusz Morawiecki, ani prezident PiS Andrzej Duda, dokonce ani ne šéfka ústavního tribunálu PiS Julia Przyłębska nebo šéf největší polské ropné společnosti PiS Daniel Obajtek (ti všichni tento titul v minulosti získali), ale sám Jarosław Kaczyński (opět: tento titul získal i v roce 2016). Z nějakého důvodu jsou z toho veřejnoprávní média strany PiS a další pro-PiSovské publikace velmi nadšené, zatímco všem ostatním se celá věc zdá velmi hloupá - a řekl bych, že právem. Sieci je v podstatě vlastní propagandistická trubka strany PiS, takže není divu, že tu cenu dávají pořád svým lidem, je to jako kdyby Britské listy udělovaly titul Muž roku opakovaně Janu Čulíkovi, Borisi Cvekovi a Karlu Dolejšímu.Pokud jde o mě, Kaczyńského úspěch mě nijak neohromil. Právě minulý týden jsem byl na webu orynski.eu oceněn pěti tituly "Největšího borce v celé galaxii Mléčné dráhy a obou Magellanových mračen"! Vyrovnej se s tím, Jaroslave!