Vytváření iluze o morální unii východu jako služba Putinovi

14. 4. 2022 / Boris Cvek

Musím říci, že se stále větším znepokojením sleduji v Česku se šířící příběh o tom, jak Polsko a Pobaltí jsou morální, jak díky nim se Ukrajina drží nad vodou, zatímco Německo a Francie jsou špatné. Říkám si, do jaké Evropské unie to pak vlastně Ukrajina a její příznivci chtějí? Má to být Unie založena na Polsku a Pobaltí místo Německa a Francie?

Evropská unie je ovšem Francie a Německo. Evropskou unii zakládaly země jako Francie, Německo, Itálie a Benelux. Desítky let fungovala západní Evropa na civilizačně vysoké úrovni pod křídly USA bez zemí východní Evropy. Jejich připojení bylo pak jednou z hlavních příčin odchodu Velké Británie, která předtím dlouho škemrala, aby ji Francie do Unie pustila.

Nemám přístup k tomu, co se děje na úrovni tajných služeb a dohod mezi státy v rámci NATO, abych mohl posoudit, kdo nejvíce pomáhá Ukrajině a drží ji nad vodou. Myslím, že hlavní odpovědnost a koordinace je na USA (a že USA vědí, proč nejdou do přímé války s Ruskem, ačkoli jsou vedle Ruska tou druhou vojenskou supervelmocí na světě), že zásadní roli hrají zpravodajské informace o situaci na frontě a o situaci v Rusku (na jaké dodávky zbraní Putin reagoval jaderným útokem?). Mnoho věcí se taky logicky musí dělat utajovaně.

Má-li být ovšem výsledkem války na Ukrajině vznik nějaké postkomunistické unie, byť mentální, kde budou Polsko, Česko, Pobaltí a Ukrajina odtrženy od Francie a Německa, pak je to přesně to, co Putin chtěl už dávno, jak dosvědčuje pan Zaorálek: když jako ministr zahraničí České republiky mluvil s Putinem, ten mu opakoval, že největší nepřítel ČR, společný nepřítel ČR a Ruska, je Brusel. Obávám se, že bojovníci proti Putinovi, kteří šíří dojem, že západ Evropy je nemorální (mohli by ještě přidat, že je plný pederastů, aby to bylo dokonalé), zatímco Polsko, Pobaltí a Česko jsou tou nově zjevenou morálkou a pravdou (Polsko s likvidací právního státu, Česko s Klausem, Zemanem a Babišem), ve skutečnosti slouží jen Putinovi.

Když si říkám, koho by tak asi Američané skutečně před Ruskem bránili, pokud by došlo na lámání chleba, jistě by to byla západní Evropa, s níž mají desítky let vytvářené vazby a která patřila po celou studenou válku do jejich sféry vlivu. Pro nás je pak nejjistější cesta nejen k bezpečnosti, ale také k fungování státu, které je protikladné mafiánskému samoděržaví, jeho hodnotám, jeho mentalitě, co nejužší propojení se západní Evropou – aby Američané měli právem pocit, že pokud je ohroženo Polsko nebo Česko, je ohrožena západní Evropa, její hodnoty a její civilizace, ta západní Evropa, která jim vždy patřila.













