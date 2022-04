Odpověď na nečinnost tváří v tvář kremelské genocidě na Ukrajině je třeba hledat v archivech USA a NATO

15. 4. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



Vít Kučík se ptá: Co odpovíme budoucím generacím na nečinnost tváří v tvář kremelské genocidě na Ukrajině? Doufám, že budoucí generace budou tuto odpověď hledat v archivech armády a tajných služeb USA. Chtěl bych zdůraznit, že věřím, že Američané vědí, co dělají, když zasahují jen tak, jak zasahují. Věřím také, že jako supervelmoc by se v tom obešly bez pomoci kohokoli jiného, kdyby chtěly zasáhnout mnohem tvrději. Ještě mnohem více je mi ale jasné, že pokud je někdo kompetentní zasáhnout a mít informace o situaci a možnostech řešení, jsou to USA. Rozhodně to není Česko ani Německo, na které se snaží politický diskurz východní Evropy házet odpovědnost.

Srovnejme si Německo a USA. Německo od konce druhé světové války není vojenskou velmocí, ba co více: systematicky staví na tom, že nebude své zbraně dokonce ani posílat do míst, kde se aktivně válčí. Hlavní síla Německa byla v jeho ekonomické diplomacii, která byla založena na tezi, že ekonomická provázanost a vzájemná výhodnost obchodu neutralizuje nepřátelství mezi státy. To v případě vztahů s Ruskou federací fatálně selhalo. Německo se podle toho zařídilo, začalo zbrojit a dodávat zbraně na Ukrajinu. Jistě by mohlo dělat více, jistě lze ale pochopit, že ono tím světovým četníkem není. Ostatně není ani stálým členem Rady bezpečnosti. Pokud jde o zastavení proudu ropy a plynu z Ruska, tam zase chápu, že primárním cílem je ochránit stabilitu západní společnosti. Kdyby došlo k rozvratu Unie a sociálnímu kolapsu západních společností, byl to pro Putina mnohem větší vítězství než případné ovládnutí Ukrajiny.

Naopak USA od druhé světové války jsou supervelmocí, která chránila západní Evropu před SSSR a která po celou dobu studené války po celém světě vojensky zadržovala šíření ruské moci a která je dodnes považována za jediný západní stát vojensky silnější než Rusko. Američané vyzbrojovali a cvičili Ukrajince po mnoho let před únorem 2022, vědí nejlépe ze všech zemí, co se děje tam i v Kremlu, koordinují akce NATO, které bylo a je de facto organizací, jež je postavena na vojenské moci USA.

Přeformuloval bych tedy otázku pana Kučíka takto: co odpoví archívy USA a NATO budoucím generacím na nečinnost tváří v tvář kremelské genocidě na Ukrajině? Doufám, že ta odpověď tam je, a jsem si jist, že bude předmětem intenzivního bádání a diskuzí pro historiky příštích generací, pokud tedy zůstane někde na planetě Zemi ještě svobodný svět.

