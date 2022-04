Pondělí: Na Lvov dopadlo pět raket

18. 4. 2022

čas čtení 11 minut

- Šest mrtvých při raketovém útoku na Lvov - regionální gubernátor



Šest lidí bylo dnes ráno zabito a osm zraněno při raketových útocích na západoukrajinské město Lvov, uvedl oblastní gubernátor Maksym Kozystkij.



Tři rakety zasáhly objekty vojenské infrastruktury, zatímco jedna zasáhla zařízení na výměnu automobilových pneumatik.





Ruská státní tisková agentura Tass přináší prohlášení ruského ministerstva obrany, podle kterého ruské síly přes noc zasáhly celkem 315 ukrajinských cílů. Prý zničila čtyři sklady zbraní a vojenského vybavení na Ukrajině raketami Iskander.



Žádné z tvrzení nebylo nezávisle ověřeno.





- Právnička a ukrajinská poslankyně Lesia Vasylenko zveřejnila na Twitteru tento neověřený snímek škod ve Lvově.



#Lviv one hour ago. At least 5 #Russia missiles hit the Western city. Train station and storage units were targeted. pic.twitter.com/rzMEbcs70z — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 18, 2022





- Na Lvov dopadlo pět raket

"Na Lvov dopadlo 5 cílených raket," uvedl v pondělí ráno Andriy Sadovyj v aktualizaci přes svůj oficiální účet na Telegramu a dodal, že úřady dávbají dohromady podrobnější informace.



Prezidentův poradce Mychajlo Podoljak dodal: "Pět silných raketových úderů na civilní infrastrukturu starobylého evropského města Lvova. Rusové nadále barbarsky útočí na ukrajinská města ze vzduchu a cynicky celému světu deklarují své 'právo' ... zabíjet Ukrajince."

💥 Львов. Несмотря на запреты на съемку, местные жители публикуют видео ракетных ударов, которые были нанесены по местам дислокации иностранных военных инструкторов. Мэр Львова Андрей Садовый заявил о пяти ракетных ударах pic.twitter.com/svBkC4vER7 — Alexander Bunin (@abunin) April 18, 2022

- Byly zveřejněny neověřené záběry útoku ukrajinských raket na křižník Moskva:

Another photo of the Moskva pic.twitter.com/251AOogyKB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022 "Na Lvov dopadlo 5 cílených raket," uvedl v pondělí ráno Andriy Sadovyj v aktualizaci přes svůj oficiální účet na Telegramu a dodal, že úřady dávbají dohromady podrobnější informace.

V Mariupolu zahynula medička Olena Kušnirová.

Z města evakuovala svého malého syna, ale vrátila se pomáhat...

Tady je její prosba o pomoc Mariupolu z března.

CZ titulky pic.twitter.com/kDFU5Qzz2c — Nikola Repin (@nikorepi) April 17, 2022













📸: A man pets a dog with its paws wrapped around his leg beside the ruins of a home damaged by strikes amid Russia's invasion of Ukraine. https://t.co/FNloJ6q6q9 pic.twitter.com/xF1D7lh8xH — ABC News (@ABC) April 17, 2022 - Kadyrov vyhrožuje, že Rusko Zelenského zlikviduje:

Ramzan #Kadyrov continues to threaten #Zelenskyy and says that #Russia "will get finished" with him in the upcoming time. pic.twitter.com/rRogPNewmO — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2022 - Žena v městě Buča stojí na dvoře, zděšená, kolem leží tři mrtvoly:

In a photograph from the Kyiv suburb of Bucha, Ukraine, a woman stands in the yard of a house, her hand covering her mouth in horror, the bodies of three dead civilians scattered before her. https://t.co/qL7kJQIam2 — New York Times World (@nytimesworld) April 18, 2022









- Ruské síly "dokončují vytváření útočného uskupení" na východě a obnovily bojeschopnost a doplnily své rezervy v Doněcké a Tavrijské oblasti, uvedla ukrajinská armáda.

- Zelenskij ve svém nočním projevu prohlásil, že oblasti Cherson a Záporoží na jihu Ukrajiny byly převedeny do "rublové zóny" a podřízeny ruské správě. Ukrajinský prezident uvedl, že Rusko v těchto územích postupuje po vzoru tzv. separatistických republik DLR a LLR.

- Zelenskij uvedl, že pozval francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na návštěvu Ukrajiny, aby se na vlastní oči přesvědčil o důkazech, že se ruské síly dopustily "genocidy", což je termín, jehož používání se Macron vyhýbá.

- Předsedkyně Evropské komise vyzval členské státy, aby "rychle" dodaly Ukrajině zbraňové systémy, a naznačia, že další kolo sankcí EU by mohlo být zaměřeno na mocnou ruskou banku Sberbank.





- Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová uvedla, že měla s ukrajinským prezidentem "velmi dobrý rozhovor". Dodala: "Pokračující ekonomická podpora ze strany ukrajinských partnerů je nezbytná k položení základů pro obnovu moderní konkurenceschopné Ukrajiny."





- Agentura OSN pro uprchlíky uvedla, že od únorové invaze Ruska opustilo zemi 4 869 019 Ukrajinců, uvedl v neděli šéf Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Filippo Grandi's.





- Oleg Synegubov, šéf charkovské oblastní správy, uvedl, že ukrajinské síly úspěšně vytlačují Rusy zpět na východ města a že bylo osvobozeno několik vesnic.





- Při ostřelování východoukrajinského města Zolote byli v neděli zabiti nejméně dva lidé a čtyři zraněni, uvedl místní gubernátor.





0

396

Podle nedávno zveřejněné operační zprávy generálního štábu ozbrojených sil na území Doněcké a Tavrijské oblasti ruské síly obnovily bojeschopnost a doplnily své rezervy, přičemž hlavní úsilí soustřeďují v oblastech osad Lyman, Kreminna, Popasna a Rubizhne a snaží se získat plnou kontrolu nad městem Mariupol.Očekává se také, že ruské síly "budou pokračovat v boji, aby dosáhly administrativních hranic Chersonské oblasti", uvedli představitelé.V Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajina podle zprávy odrazila 12 ruských útoků, zničila deset tanků, patnáct obrněných jednotek a pět vozidel a také pět nepřátelských dělostřeleckých systémů. Ukrajinské letectvo zasáhlo pět vzdušných cílů: jedno letadlo, tři vrtulníky a jeden bezpilotní letoun, dodala."Myslím, že to udělá," odpověděl Zelenskyj na otázku, zda ví o nějakých plánech na návštěvu amerického prezidenta, během rozsáhlého rozhovoru pro CNN vysílaného v neděli. "Ale je to samozřejmě jeho rozhodnutí a [záleží] samozřejmě na bezpečnostní situaci. Ale myslím si, že je to vůdce Spojených států, a proto by se sem měl přijet podívat."Biden ve čtvrtek novinářům řekl, že USA se brzy rozhodnou, zda na Ukrajinu vyšlou vysokého úředníka jako projev podpory, ale zdroje agentury Reuters naznačily, že administrativa zvažuje ministra obrany Lloyda Austina nebo ministra zahraničí Antonyho Blinkena.Ukrajinský prezident Zelenskyj ve svém nočním celonárodním projevu vyzval k poskytnutí dalších zbraní a označil "každé zpoždění" za "povolení Rusku brát životy Ukrajinců".Děláme vše pro zajištění obrany. Jsme v neustálém kontaktu s partnery. Jsme vděčni těm, kteří opravdu pomáhají vším, čím mohou. Ale ti, kdo mají zbraně a munici, které potřebujeme, a otálejí s jejich poskytnutím, musí vědět, že osud této bitvy závisí i na nich. Osud lidí, kteří mohou být zachráněni.Skončil 53. den války a my už 53 dní čekáme na odpovědi na některé body našich dotazů na zbraně. A některé odpovědi jsou formulovány tak, že dodávky mohou začít až v květnu.V takových případech mluvím přímo: každé zdržení dodávek zbraní, každé politické zdržení je pro Rusko povolením připravovat Ukrajince o život. Tak si to Rusko vykládá. Ve skutečnosti by tomu tak být nemělo."Ukrajina vyplnila dotazník, který bude východiskem pro rozhodování Evropské unie o jejím členství."Dnes mohu říci, že dokument byl ukrajinskou stranou dokončen," řekl v neděli večer ukrajinské veřejnoprávní televizi Ihor Žovkva, zástupce vedoucího kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského.Dodal, že Evropská komise bude muset vydat doporučení o tom, zda Ukrajina splňuje nezbytná kritéria členství."Očekáváme, že doporučení ... bude kladné, a pak bude rozhodování na straně členských států EU."Žovkva dodal, že Ukrajina očekává, že status kandidátské země pro vstup do EU získá v červnu na plánovaném zasedání Evropské rady.Evropská rada se má sejít 23.-24. června, jak vyplývá z harmonogramu zasedání Rady na jejích internetových stránkách."Dále bude třeba zahájit přístupové rozhovory. A jakmile tyto rozhovory povedeme, můžeme již hovořit o plnohodnotném členství Ukrajiny v EU," uvedla Žovkva.Ukrajina se vyjádřila, že její síly budou v obléhaném přístavním městě Mariupol "bojovat až do konce" poté, co vypršelo ruské ultimátum, aby se tamní zbývající ukrajinské jednotky vzdaly.Moskva se tak přibližuje k úplné kontrole nad městem, což by bylo její největší vítězství od únorové invaze na Ukrajinu. Neustálé bombardování a pouliční boje zanechaly velkou část města zničenou a podle ukrajinských odhadů zahynulo nejméně 21 000 lidí."Město stále nepadlo," řekl premiér Denys Šmyhal několik hodin poté, co vypršela lhůta, kterou Moskva stanovila bojovníkům ukrytým a obklíčeným v rozlehlých ocelárnách připomínajících pevnosti, aby se vzdali. "Stále jsou tam naše vojenské síly, naši vojáci. Budou tedy bojovat až do konce."Poté, co se ukrajinští bojovníci odmítli vzdát města Mariupol, ruské jednotky údajně v pondělí uzavřou město pro vstup a výstup a těm, kteří zůstanou, vydají "propustky pro pohyb", uvedl poradce starosty.Petro Andriuščenko to v neděli uvedl v aktuálním sdělení prostřednictvím aplikace pro zasílání zpráv Telegram a sdílel fotografii, na které se zdálo, že je vidět fronta lidí čekajících na propustky."Stovky občanů musí stát ve frontě na propustku, bez které se příští týden nebude možné nejen pohybovat mezi jednotlivými čtvrtěmi města, ale ani být na ulici," uvedl.Andriuščenko naznačil, že okupační síly pravděpodobně shromažďují informace o těch, kteří ve městě zůstávají, nebo je filtrují.Obyvatelé Luhanské oblasti na východě Ukrajiny byli vyzváni k okamžité evakuaci.Náčelník hlavní vojenské správy regionu Sergej Gajdaj tvrdil, že "rozhodnutí je na vás", ale varoval, že hřbitov se "den ode dne zvětšuje"."Příští týden může být obtížný. Možná [to] bude naposledy, kdy máme ještě šanci vás zachránit," uvedl v neděli pozdě večer v prohlášení náčelník Luhanské oblastní vojenské správy Sergej Gajdaj.Osmačtyřicetiletý Shaun Pinner uvedl, že bojoval po boku ukrajinské námořní pěchoty.píše New York Times.Podle analytické společnosti Sensor Tower je od začátku války nejstahovanější aplikací v Rusku s přibližně 4,4 miliony stažení, cituje publikace."Je to jeden z mála zbývajících kanálů, kde můžete přijímat informace," řekla listu ruská novinářka Farida Rustamová.přestože se v posledních dnech do ulic vrací normálnější život.