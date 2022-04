Hnědá hlídka

21. 4. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 12 minut

Fašismus v Luhanské lidové republice: You may recognize the tune of this Luhansk People’s Republic song – it’s that sea shanty thing



pic.twitter.com/XZ5F1N61pv — max seddon (@maxseddon) April 20, 2022 Na Rusku, Rusku carském, Rusku sovětském i na Rusku Vladimíra Putina leží už dlouho zlověstná kletba. Ovšem, samo se zaklelo. Samo se zaklelo, samo se musí odklít. Každým válečným zločinem, masakrem, každou obětí této nesmyslné války vyřknuté uřknutí roste a sílí. Ruský lid místo protestů a svržení vládní vraždící lůzy nadšením šílí. Je ochoten obětovat jakýkoli jiný národ. A kletba místo odeznění v prázdnotě zdárně tyje. Posiluje hnědá kletba, na hranice zemí nedbá. Místo tolik potřebného prozření ruští umělci zkroucení hnědou kletbou klejí na Západ další výmysly s nesmysly. Ruské sbory pochodují v trylcích nacistických maršů. Směr Buče, směr další masakr, mučení a vraždy… směr k metálu Vladimíra Putina.

Akoho význačný ruský fantasy a sci-fi spisovatel obviní z podpory nacismu? Rusko? Putina? Ruskou armádu páchající nelidská zvěrstva? Zvěrstva, za která je národ velebí? Nikoli, obviní z podpory nacismu Českou republiku a Ukrajinu. Znásobme hlasy volajících po krvi milionem, desítky miliony podobných ruských výkřiků a máme tady invazi na Ukrajinu a páchání zla v hávu ruské nevinnosti. Protože, zkrátka protože podpora nacismu a fašismu je přeci tamhle na západě, kdežto v Rusku se nacismu nevyskytuje.

Pan Lukjaněnko jako Putinova rohožka vzkazuje zločinci Putinovi, aby na Ukrajinu naházel jaderné zbraně. Jak moc musí být duševně nízký člověk, když požaduje vypařit bratrský slovanský ukrajinský národ? Co to v Rusku svedou vychovat za magory?

Poblázněný fantasta Lukjaněnko lže, že Ukrajinci podporují nacismus, že vraždí starce, ženy, děti. Dávno vyvrácené dezinformace podvržené ruskou tajnou službou stále obcházejí Rusko a přiklívají pod kotel hnědé kletby. Lukjaněnko Čechům spílá, že zapomněli, kdo je osvobodil dobytím a podřízením Kremlu na 45 let. Pokračuje psavec dál a hůř, když směrem k nám spílá, že projevy nacismu v Česku zapustily kořeny a dál vzkvétají. V nacistickém Německu se Čechům žilo dobře a rádi pracovali pro Wehrmacht.

Doběla hnědě rozpálený Lukjaněnko se ještě víc dopálil, když vydavatelství Argo poslalo výtěžek z prodeje jeho knih na pomoc Ukrajině. I další ruští spisovatelé a umělci podpořili hnědé klení vedoucí ke genocidě na Ukrajině. Dle týž autorů ruská hnědá Zet armáda postupuje jasně, profesionálně a obětavě. Psychiatr Lukjaněnko patří spolu s dalšími ruskými kremelskými umělci do Hnědé hlídky.







Don Šaman

Šaman Šamanov, též místopředseda cirku zvaného ruská Duma, jež schválí bez dumání vše co Putin rozkáže, vypustil výhrůžku suverénnímu Polsku. Pokud vstoupí na Ukrajinu, tak na ně vlítnou. Na Ukrajinu může vstupovat pouze Rusko, brát si vše, zabíjet dle libosti a lhát světu o ruské nevinnosti.

Vlítnou na Polsko, nebo se taktak doplazí s tím, že nemají naftu, mají hlad a někoho by rádi popravili za vytrpěné strasti. Šamanov pilně opýlen dobrou trávou neřekl, za jaké hranice Polsko nesmí, ale dodal, že Polsko si musí uvědomit, kde má hranice. To bude ovšem dost složité, když ty ruské jsou velmi neposedné a neustále se mění. Šamanov hrozí Polsku, které Rusko nijak neohrožuje, hypersonickými raketami, co nejsou až tak hypersonické a až tak moc nejsou.







Zjevení

Zločinec Šojgu se zjevil. Na monitoru. Vyšetřovatelé jej pěkně upravili, naaranžovali a dolepili úsměv. Přiznal se ke všemu. Spolupráce s CIA, SPD, ISIS, Talibánem i se Svazarmem. Podrobně vylíčil celou protiruskou spikleneckou organizaci. Odpovědnost za krach války vzal na sebe, svou rodinu a svůj profil na sítích. A pak zase zmizel. Poslední zprávy hovoří o rozsáhlém infarktu. Buď ho hodně týrali, nebo ho hodně týrali hodní dozorci. Žes kradl, nevadí. Žes z Vladimíra udělal pitomce před celým světem, to vadí! Už se zase objevil a je vidět, že se naučil otázkové protokoly.







Vy!

Rusko obvinilo NATO, že hledá argumenty k posílení východního křídla. Argumentů hledat netřeba, rostou přímo v Kremlu. NATO si své východní křídlo posílí, ale Rusko to své západní křídlo už projedlo. Ruská ekonomika se vrací minimálně o 15 let nazpět do minulosti. Na velké vyzbrojování vůbec nedojde. Natož v situaci, kdy se odhaluje slabost celé ruské armády. Finsko a Švédsko se mohou směle přidat. Z ruské strany to jen zoufale zabublá, v rákosí lupne a promluví Peskov.







Ledaže…

Němečtí kremelští levičáci dob minulých škaredně přítomných zpívají ruské častušky a skuhrají, že na Ukrajině vládnou fašisté, nacisté s banderovci. To by mohlo ruským soudruhům trochu pomoci. Záškodnictví, kolaborantství a lži vždy sloužily ruskému impériu doma i v zahraničí. Navíc německá sociální demokracie a německá zelená se stále víc snaží na Ukrajinu neposlat víc než poslat.







Najde se rozdíl?

Ukrajinský prezident vyznamenává města za chrabrost, vojáky za statečnost. Český prezident vyznamenává bývalé soudruhy a proruské žvanily za službu ruské vlasti. Nejedlé okolí pak za nádhernou spolupráci s nepřítelem odmění státními statky. Soudruh Zbytek, soudruh Toman, soudruh Karl, soudruh Čuba mohli vyprávět. Rovněž vyznamenaní dezinformátoři Best a Žantovský si užívají slasti otce ovaru a chlastu. A paní Gazprom-Vitásková, jak ta se mívá?







Mrzout

Politolog mrzutě hovoří o tom, že Západ ždíme Rusko ekonomickými operacemi. Že Ukrajinci kladou odpor, místo toho, aby se okupantům rádi a dobrovolně vzdali. A dokonce, že ruské okupanty vítají olovem a holí, nikoli mávátky a solí.

Proces denacifikace na Ukrajině potrvá minimálně 20 roků. Ruská okupační armáda se zadaného úkolu zhostí, přičemž celou Ukrajinu bude muset řídit až 40 let ruskou zlostí. Šamanov pod vlivem hnědé míní, že bude muset Rusko převychovat až dvě generace Ukrajinců. Nechť raději zkusí převychovat lid v Rusku, tam vovce jdou za vůdcem jako stádo tupých vovcí na porážku do rudého lesa.







Vrah, řezník, válečný zločinec a genocida

Pan Biden označil řezníka a vraha Putina za vraha a řezníka. Pan Macron se vzteká, že takto se s vrahem a řezníkem Putinem nemluví. Že on s řezníkem a vrahem mluví zcela jinak. Prezident Biden si říct nedá a Putinovo počínání nazval genocidou. Prezident Francie chytá záchvat a říká, že takto se s Putinem a Ruskem páchajícím na Ukrajině genocidu mluvit nesmí. Že on s ním mluví jinak a lépe, čemuž také odpovídají výsledky rozhovorů u dalekého stolu. A rozhovorů kolegy Schulze, Nehammera či Bennetta. Zatímco si povídají s vrahem a řezníkem nad hrnkem čaje a ruským pirožkem, na Ukrajině armáda vraha a řezníka Putina na počest státníků přidala na intenzitě genocidy.







Krasucha

Pýcha ruského elektronického boje, radarového rušení a falešného šumění byla ponechána v poli válečném a orném nedostatečně skryta za pár halůzkami. Ruští stateční na ni zapomněli , když hnali tam hurá a zpět taky hurá. Soudružka Krasucha umí rušit AWACS a i pozemní radary, ničit elektroniku daným směrem a poškádlit nízké satelity. Nevím kolik soudružka Krasucha stojí milionů dolarů, ale levně nevypadá. Jenerál Putin se v tygřím doupěti bude vzteky hryzat do palce u nohy, protože západní odborníci si Krasuchu proklepnou, slabiny najdou a řešení navrhnou. Západní vojáci by při úprku z bojiště takto cenný artefakt zničili, ale ruským brancům je to volný. Vždyť co?!







Sochacida

Rusko chytalo celostátní dobyvačný infarkt, když okolní kdysi okupované země házely sochy sovětských masových vrahů do škarp. Nechtěli nic slyšet, že tyto mnohdy zrůdy nepřinesly mír a svobodu, ale útlak a porobu. Rozezvučelo se hnědé vytí. Nejeden ruský komentátor, politik, ministr a mluvčí všeličeho skučel nad likvidací vnucených rudých soch. Kanuly jim slzy vzteku, když Koněvovu sochu táhli do tmy pelechu. Nabízeli únosy českým politikům do Ruska s umístěnkou do pokrokových koncentračních táborů. Slibovali opětovné osvobození s následnou okupací neposlušných zemí.

Na Ukrajině se ale smí se sochami zamést dle ruského pořádku. Smí až musí tentýž ruský uřvaný komentátor, politik, ministr a voják likvidovat všechny sochy národních ukrajinských umělců, politických vůdců a hrdinů. Zvláště hrdinů, kteří si dovolili bojovat proti ruskému zlu.







Satan Satanovič Satanovskij

V řadě řazení, jednotní v názorech a kovaní v lhaní ruští ideologové jako je Satanovskij supí, že Západ prohraje a že Polsko je po Ukrajině na řadě. Pokud má Rusko sílu a odvahu, může vyzvat na souboj celý Západ, nikoli jen slabou Ukrajinu. Menší Ukrajina většímu, silnějšímu grázlovi řádně nakopává drahé kameny. Ideolog Satanovskij po stachanovsku vyzývá ke zteči na Západ. Avšak pozor, Západ nesmí útočit na ruské síly a pomáhat Ukrajině na Ukrajině, neboť pak by musel führer Vladimír nechtě zmáčknout tlačítko jasného vítězství ruského Mira. Další ideologičtí blekoti blekotají o nutnosti denacifikovat taktéž Polsko s nutností srovnat Varšavu opět se zemí jako učinili předchůdci ruští nacisté němečtí.

Pochopitelně ideologičtí jekotové jekotají o tom, že Polsko podporuje ukrajinské banderovce. Už by měli ideologičtí pekotové vypekotit něco nového a nepekotat stále dokola, jak pokažený ruský Pekota.







Potěškracia

Ničema Putin nemá přesné informace o válce, stavu ruské armády, stavu ruských bájných zbraní a o dopadu sankcí na Rusko. Prý nemá. Copak neví a ani netuší, že sám již 30 let žije v jím vlastní hubou budované „potěškracii“? Každý podřízený se svého nadřízeného snaží jakkoli potěšit krásnou lží o splnění zadaného úkolu. Malá lež, nebo menší pravda dole u začátku řetězce se postupem transformuje do obludných lží. Potěškratickou cestou zdola vzhůru zmizí naprostá většina prostředků a zbude prázdná kasa s tanky brnící obaly od vajíček a protiradarové chvojné chvění.

Ruská armáda a válečný štváč Putin se do sebe zaklesli. Jedni lžou víc než ten druhý a lži se mezi sebou popraly. To se stává, když ani jedna strana neví, co je ještě lež a co už není pravda. A kdo toho víc Rusku ukradl.







Jednat se nebude

Vůdce Vladimír se bojí přímého jednání s prezidentem Volodymyrem. A bojí se oprávněně. Zatím jednal s kým, jednal s čím? Přiznejme otevřeně, jednal s kremelským maňáskem Trumpem, který se před svatým Vladimírem plazil po bříšku. Pak jednal s vrcholnými politiky západních demokracií. Jednal obhroublým stylem, jenž si tito suverénní zástupci demokratických zemí nechali líbit a nehlesli ani slůvkem odporu. Vladimír se jim smál a oni se tupě smáli s ním.

Teď by měl jednat s prezidentem Ukrajiny, který se agenta starých dob Putina nebojí, který Putina poráží morálně, státnicky i vojensky a který nebude mlčet jako mlčí vyslanci Západu.

Zelenskij jistě nepřistoupí na potupnou frašku s pětimetrovým stolem a zpuchlým zpustlým patriarchou Putinem schovaným daleko vzadu.







Čyp

Ani technologicky Méďa trpět nebude. Ruská firma vysoké úrovně nízké kvality je ve výrobě čipů v době minulé roku 2006. Internetový nadšenec otevřel ryze ruský notebook postavený na ruském procesoru Bajkal a rozplakal se. Plakat ovšem nepřestane, neboť postupně zmizí možnosti vůbec něco rozebírat a studovat, dávat projev na síť a komunikovat se světem tam za zdí.







Petr Haraším Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého













