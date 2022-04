Rusko: Armáda pro 2. světovou válku

20. 4. 2022

Putin se dopustil hrubé strategické chyby, když přecenil schopnosti ruských ozbrojených sil při obsazování Ukrajiny. Přitom zaměnil nové vzory zbraní, které mu vojenskoprůmyslový komplex radostně předváděl, za samotné přezbrojení armády, napsal Vladimir Pastuchov.

Stručně řečeno, Kreml nedokázal provést nezbytné rozlišení mezi přehlídkou a skutečnou válkou, takže nesvedl odhalit, že nové zbraně, které mu ukazovali, nedostávají ozbrojené síly jako celek.

Výsledkem je, že Putin nepochopil, že jeho ohromná armáda je ve skutečnosti armádou z dob 2. světové války a že pokud bude konfrontována se současnou armádou, dostane se do vážných potíží. Vzhledem k tomu, že Západ dodal Ukrajině moderní zbraně, uvízla ruská armáda v ukrajinské stepi jako vosa v sirupu.

Proto jsme nuceni se ptát, jak k tomu mohlo dojít. Zřejmě je na vině Putinova dětinská vášeň pro hru na vojáky a jeho sklon hovořit spíše s konstruktéry zbraní než s výrobci vybavení. Ti první mu ukážou nablýskané nové zbraně, ale ti druzí by mu vysvětlili, proč armáda takové věci nedostává.

Není to tak, že by konstruktéři Putinovi lhali, ale jistě ho zavedli na scestí, protože mu neřekli všechno. A celý příběh zní takto: Rusko bylo vždycky schopno vyrábět zbraně a dědictví SSSR znamená, že to dokáže i nějaký čas v budoucnosti.

Ale nablýskané nové vzory zbraní válku nevyhrávají. Reálné konflikty vyhrávají masově vyráběné zbraně a armáda je ve skutečnosti právě jimi vyzbrojena v příslušných počtech. Aby toho bylo dosaženo, celý obranný establishment je třeba vyměnit - a to je něco, co jeho vedení za Putina odmítlo.

A má to zase jednoduché vysvětlení: Když stát není ničím víc než banditou, těžko očekávat, že by armáda byla moderní. Jaký stát, taková armáda.

