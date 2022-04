Blíží se už konečně vykopnutí lháře Borise Johnsona z premiérské funkce?

22. 4. 2022

čas čtení 5 minut

Autorita Borise Johnsona je poškozena, protože jeho vlastní poslanci říkají "jeho koncert už skončil"



Boris Johnson utrpěl ponižující ránu své autoritě poté, co poslanci Dolní sněmovny ve čtvrtek podpořili oficiální vyšetřování, které má prověřit, zda lhal parlamentu, a vysocí představitelé Konzervativní strany ho nově vyzvali k rezignaci.



Premiér bude nyní vyšetřován výborem Dolní sněmovny kvůli tvrzení, že uvedl poslance v omyl ohledně mejdanů v Downing Street během covidového lockdownu - což je podle ministerského kodexu potenciální důvod pro rezignaci.



Tento krok přišel poté, co se vláda pokusila vyšetřování odložit, ale o několik hodin později uprostřed odporu poslanců učinila obrat.



V projevu během rozpravy v Dolní sněmovně po chaotických scénách ve Westminsteru bývalý ministr pro brexit Steve Baker, vlivná postava mezi konzervativci, uvedl, že je zděšen Johnsonovým soukromým postojem k pokutě, kterou dostal za porušení covidových předpisů, a řekl, že Johnson "by teď měl být už dávno pryč".





Jiní dali najevo, že sdělili konzervativním činitelům pro poslaneckou disciplínu v Dolní sněmovně, že nebudou blokovat nebo zdržovat nové vyšetřování Partygate.





Bývalý konzervativní ministr zdravotnictví Jeremy Hunt řekl svým voličům, že varoval příslušné orgány Konzervativní strany, že nepodpoří kroky vedoucí k odložení vyšetřování.

Ve středu se konzervativní činitelé pro vnitrostranickou disciplánu snažili najít způsob, jak zablokovat nebo oddálit vyšetřování Johnsonových lží . Poslanci je však soukromě i veřejně žádali, aby nedali labouristům příležitost vykreslit je jako lidi, kteří Johnsonovo lhaní podporují.









Zdroj v angličtině ZDE

Hunt v e-mailu voličům uvedl, že pokuty udělené Johnsonovi a jeho ministru financí Rishi Sunakovi považuje za "šokující a za zklamání". "Nyní také uvidíme, jak parlament vyšetří, zda parlamentu lhali," napsal. "Dal jsem vládě jasně najevo, že bych nepodpořil žádný krok k odložení takového vyšetřování, pokud bychom o to byli požádáni. Ale nakonec jsme naštěstí nebyli."Několik minut před začátkem debaty o tom, zda Johnsona předat výboru pro vyšetřování jeho lhaní, stáhli vládní činitelé svůj pozměňovací návrh - předložený ve středu večer -, který by případné hlasování o vyšetřování Johnsonova lhaní odložil až na dobu po zveřejnění závěrečné zprávy Sue Gray ohledně mejdanů v Downing Street během lockdownu.V rozpravě v Dolní sněmovně předseda výboru pro ústavní záležitosti Dolní sněmovny William Wragg uvedl, že napsal dopis o vyslovení nedůvěry premiérovi a že by se vzbouřil, kdyby vláda svůj pozměňovací návrh nestáhla.Řekl: "Pracovali jsme v toxické atmosféře. Parlamentní strana si nese jizvy po chybných rozhodnutích vedení. Troufám si tvrdit, že na této straně sněmovny může být jen málo kolegů, kteří si v současné době skutečně užívají, že jsou členy parlamentu. Je naprosto deprimující, když se po nás chce, abychom obhajovali neobhajitelné. Pokaždé část z nás ochabne."Steve Baker již dříve v Dolní sněmovně řekl, že byl připraven Johnsonovi odpustit, ale uvedl, že premiérův agresivní přístup k pokutám, které dostal na soukromém zasedání konzervativních poslanců tento týden změnil jeho názor. Řekl, že Johnsonova lítost "trvala jen tak dlouho, než se dostal z ředitelny".Baker dodal: "Musím říci, že je mi líto, že za nedodržení litery a ducha zákona - a myslím, že jsme slyšeli, že premiér věděl, co je to litera - by měl být nyní už dávno pryč. Určitě budu hlasovat pro tento návrh. Ale opravdu by měl pan premiér prostě vědět, že ten koncert už skončil."Bob Neill, který předsedá výboru pro spravedlnost, se zdržel výzvy k Johnsonovu odchodu, ale řekl, že se hodlá zdržet hlasování o labouristickém návrhuna Johnsonovo vyšetřování, že proti němu tedy hlasovat nebude."Jsem hluboce zklamán tím, co se dělo v Downing Street Lidé byli těžce zklamáni, moji voliči se cítí těžce zklamáni, já osobně se cítím těžce zklamán a musí z toho vyplynout důsledky," řekl.Konzervativní poslanec Anthony Mangnall řekl, že Johnsonovi nemůže odpustit, že uvedl Dolní sněmovnu v omyl.Tobias Ellwood, konzervativní předseda výboru pro obranu Dolní sněmovny, který již vyzval premiéra k rezignaci na Twitteru napsal, že je načase, aby jeho kolegové "přestali pít Kool Aid".Předseda labouristů sir Keir Starmer při zahájení rozpravy prohlásil, že je nezbytné, aby poslanci posoudili, zda je Johnson svým popíráním porušování předpisů v Downing Street během lockdownu záměrně uvedl v omyl.Starmer uvedl: "V této souvislosti je třeba zdůraznit, že se jedná o velmi důležitou otázku: "Předstoupil před tuto sněmovnu a řekl věci, které nejsou pravda, s jistotou, že nebude obviněn ze lži.