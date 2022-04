Dosavadní dodávky těžké výzbroje Ukrajině - (neúplný) přehled

23. 4. 2022 / Karel Dolejší

Spojené státy poskytly v 90. letech nakoupené starší moldavské stíhačky MiG-29 v počtu 20 ks jako zdroj náhradních dílů. Spolu s dodávkami součástek ze Slovenska a Polska - přičemž ve hře je znova i dodávka slovenských MiGů - to umožní vrátit do boje zhruba polovinu dosud "uzemněných" ukrajinských stíhacích letounů a zvýšit tak hrozbu pro ruské invazní letectvo nad západní částí Ukrajiny. (Pro působení na východě země nemají tyto stroje vhodný dolet.) - Polsko dodalo také nejméně stovku raket R-27 pro tyto letouny.

Británie poskytne mobilní systémy protivzdušné obrany Stormer. Tím doplňuje dodávku protiletadlového systému S-300 ze Slovenska a systémů Strela-10M z ČR. Kyjev jedná s Norskem o možnosti nákupu relativně moderních systémů územní PVO NASAMS, když k typu Patriot nebo ještě modernějším systémům se zatím nedostane.



Spojené státy dále pošlou 200 ks starších obrněných transportérů M113, přičemž zajímavější je ovšem plánovaná dodávka modernizovaných nizozemských strojů YPR 765.

The Netherlands to send "heavy equipment, including armored vehicles to Ukraine".



My initial guess on what they could be sending would be the phased out YPR-765 and possibly their FH70 155mm howitzers taken out of active service years ago. https://t.co/CQwOLgYxHG pic.twitter.com/bzQ8LbqEk4