Americký ministr zahraničí Blinken v Kyjevě: "Rusko selhává" ve svých válečných cílech

25. 4. 2022

čas čtení 15 minut

- Máme důkazy o znásilnění některých ukrajinských žen před jejich zabitím, tvrdí lékaři



Soudní lékaři provádějící posmrtné prohlídky těl v masových hrobech severně od Kyjeva sdělují, že našli důkazy, že některé ženy byly před zabitím ruskými jednotkami znásilněny.



"Máme již několik případů, které naznačují, že tyto ženy byly před zastřelením znásilněny," řekl Vladyslav Pirovskij, ukrajinský soudní lékař, který s týmem koronerů provedl desítky pitev obyvatel z Buče, Irpinu a Boroďanky, kteří zemřeli během měsíc trvající ruské okupace oblasti.



"Nemůžeme poskytnout více podrobností, protože kolegové stále shromažďují údaje a stále máme stovky těl k vyšetření," řekl.



Pirovského tým denně ohledává asi 15 těl, z nichž mnohá jsou zohavená. "Je tu mnoho ohořelých těl a silně znetvořených těl, která prostě nelze identifikovat," řekl. "Obličej může být rozbitý na kusy, nelze ho dát dohromady, někdy tam není vůbec žádná hlava."



Řekl, že těla některých žen, která ohledali, vykazovala známky toho, že oběti byly zabity střelbou z automatické zbraně - v zádech měly až šest děr po kulkách.

Forenzní experti s těly civilistů zabitých v Búče



Oleh Tkalenko, vyšší státní zástupce pro Kyjevskou oblast, uvedl, že podrobnosti o údajných znásilněních byly předány jeho úřadu, který prověřuje okolnosti, jako jsou místa a věk obětí.



"Případy znásilnění jsou velmi citlivou a delikátní záležitostí," řekl Tkalenko. "Soudní lékaři mají specifický úkol kontrolovat genitálie obětí ženského pohlaví a hledat známky znásilnění."



Zahraniční koroner pracující severně od Kyjeva, který si přál zůstat v anonymitě, uvedl, že některá těla "jsou v tak špatném stavu, že není snadné najít známky znásilnění a sexuálního zneužití. Ale v několika případech žen, o kterých se domníváme, že byly před vraždou znásilněny, shromažďujeme důkazy."





- Ukrajina informuje, že "neexistuje dohoda" o humanitárním koridoru z elektrárny Azovstal



Ukrajina nedosáhla dohody s Ruskem o vytvoření humanitárního koridoru pro civilisty, kteří by mohli opustit obléhané město Mariupol, uvedla místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková.



Stalo se tak poté, co Rusko oznámilo příměří, které má umožnit odchod civilistů ukrývajících se v obléhané ocelárně Azovstal.

- USA "chtějí vidět Rusko oslabené", říká americký ministr obrany



V rozhovoru s novináři z neznámého místa v Polsku nedaleko ukrajinských hranic byl Austin dotázán, co nyní USA považují za úspěch na Ukrajině.



Austin odpověděl:



Chceme, aby Ukrajina zůstala suverénní zemí, demokratickou zemí schopnou chránit své suverénní území.



Chceme vidět Rusko oslabené do té míry, aby nemohlo dělat takové věci, kterých se dopustilo při napadení Ukrajiny.



Již ztratilo mnoho vojenských schopností. Chceme, aby nemělo schopnost tuto schopnost velmi rychle reprodukovat.



Austin řekl, že věří, že Ukrajina může válku vyhrát, pokud bude mít "správné vybavení" a "správnou podporu".



Pokud jde o její schopnost zvítězit - prvním krokem k vítězství je víra, že můžete zvítězit. A tak věří, že můžeme vyhrát.



My věříme, že my - oni - můžeme vyhrát, pokud budou mít správné vybavení, správnou podporu, a my uděláme vše, co můžeme, a budeme dělat i nadále vše, co můžeme.



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken hovořil na polsko-ukrajinské hranici o svém setkání v Kyjevě s představiteli Ukrajiny včetně prezidenta Volodymyra Zelenského a ministra zahraničí Dmytra Kuleby:



Měli jsme příležitost přímo projevit naši silnou trvalou podporu ukrajinské vládě a ukrajinskému lidu. Podle našeho názoru to byl důležitý okamžik. Důležitý okamžik pro Ukrajinu, pro válku. Důležitý okamžik k tomu, abychom si tváří v tvář podrobně pohovořili o mimořádné podpoře, kterou jsme poskytli - bezpečnostní, ekonomické, humanitární -, jakož i o masivním tlaku, který vyvíjíme na Rusko, a pak abychom podrobně pohovořili o tom, jak v tom budeme pokračovat na všech těchto frontách.



Řekl bych, že aniž bych mu vkládal slova do úst, prezident Zelenskij vyjádřil hluboké uznání za vedení prezidenta Bidena a za neuvěřitelnou velkorysost a podporu amerického lidu. My jsme zase vyjádřili hluboký obdiv jeho vedení a mimořádné odvaze Ukrajinců postavit se ruské agresi a odrazit ji.



Blinken dále uvedl:



"Měli jsme také příležitost hovořit o tom, co bude dál. Při úspěchu, kterého Ukrajina dosáhla, je také pravda, že se Rusko nadále snaží brutalizovat některé části země. A zabíjení a destrukce, kterých jsme nadále svědky, jsou děsivé.



Ale Ukrajinci se staví na odpor. Jsou silní. A dělají to s podporou, kterou máme koordinovanou doslova z celého světa. Strategie, kterou jsme zavedli, masivní podpora Ukrajiny, masivní tlak proti Rusku, solidarita s více než 30 zeměmi zapojenými do tohoto úsilí, má skutečné výsledky. A vidíme, že pokud jde o válečné cíle Ruska, Rusko selhává, Ukrajina uspěla.





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil na svém oficiálním kanálu Telegram několik snímků ze setkání s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem a americkým ministrem obrany Lloydem Austinem. Zelenskij na nich uvádí:



"Návštěva delegace vysoce postavených amerických představitelů v Kyjevě v tomto klíčovém okamžiku pro ukrajinský stát je pro nás velmi cenná a důležitá. S ministrem zahraničí Antony Blinkenem a ministrem obrany Lloydem Austinem jsme jednali o obranné pomoci, posílení sankcí proti Rusku, finanční podpoře Ukrajiny a bezpečnostních zárukách. Děkujeme Spojeným státům za bezprecedentní pomoc!



- Rusko tvrdí, že sestřelilo dva ukrajinské bezpilotní letouny letící nad ruskou Kurskou oblastí. Zprávy přinesla agentura Reuters, která se odvolává na ruskou státní tiskovou agenturu Tass. Tvrzení nebylo nezávisle ověřeno. Ruská Kurská oblast se nachází severně od ukrajinského Charkova.



- Jihokorejský mariňák v aktivní službě, který podnikl nepovolenou zahraniční cestu - údajně šlo o pokus dostat se na Ukrajinu - byl po návratu domů zatčen, uvedla podle agentury AFP soulská armáda.



- Ruské ministerstvo obrany navrhlo, aby na odškodnění rodin mrtvých vojáků dohlíželi vojenští a ne civilní úředníci, napsalo britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské zprávě.



"To pravděpodobně odráží snahu skrýt skutečný rozsah ruských ztrát před domácím obyvatelstvem," napsalo.



Dále uvedlo, že rozhodnutí Ruska obléhat místo útoku ocelárnu Azovstal v Mariupolu "znamená, že mnoho ruských jednotek zůstává ve městě pevně usazeno a nemůže být přemístěno. Ukrajinská obrana Mariupolu také vyčerpala mnoho ruských jednotek a snížila jejich bojovou efektivitu".



V Donbasu mezitím Rusko dosáhlo "menších pokroků" od doby, kdy se zaměřilo na tento region, ale, jak se uvádí v aktualizaci, "bez dostatečných logistických prostředků a prostředků bojové podpory Rusko ještě nedosáhlo významného průlomu".



- Požár v ruském ropném skladu severně od ukrajinských hranic



Ruské úřady potvrdily, že v ropném skladu v Brjansku, asi 100 km severně od ukrajinských hranic, došlo k požáru nádrží na skladování ropy.



Ministerstvo pro mimořádné situace v Brjansku uvedlo, že hlášení o požáru obdrželo ve dvě hodiny ráno moskevského času, informovala ruská tisková agentura Tass a dodala, že na místě jsou první záchranáři. O příčině požárů nebyly podány žádné informace.



- Záporoží je jediným velkým městem na jihovýchodě Ukrajiny pod ukrajinskou kontrolou, ale vzhledem k tomu, že 70 % širšího Záporoží je pod ruskou vojenskou kontrolou, panují obavy, že se ho moskevské síly pokusí obsadit.





K městu se blíží ukrajinské posily a začaly aktivní boje. Ukrajinští vojáci se nedávno stáhli z jednoho města v Záporožské oblasti. Vesnice a města vzdálená asi hodinu jízdy od města, která před třemi týdny navštívili novináři, již podle regionální vojenské správy nejsou bezpečná.





Navzdory blízkosti ruských jednotek je podle primátora Ariefjeva regionální vojenské velení přesvědčeno, že dokáže udržet ruské síly na uzdě. "Ze samotného města není nikdo evakuován," řekl Ariefiev. "Pouze evakuovaní z jihu odjíždějí na jiná místa."







Vojáci, kteří nebyli na frontové linii, uvedli, že mají jen zlomek potřebného zdravotnického a ochranného vybavení.

Novináři, kteří cestovali s Austinem a Blinkenem do Polska, nesměli o cestě informovat, dokud neskončila, nesměli je doprovázet na jejich cestě na Ukrajinu a nesměli uvést, kde v jihovýchodním Polsku čekali na návrat členů vlády.

- Desítky civilistů, kteří zemřeli během ruské okupace ukrajinského města Buča, byly zabity malými kovovými šípy z granátů typu vypáleného ruským dělostřelectvem, uvedli soudní lékaři. Je to protipěchotní zbraň hojně používaná za první světové války.









- Ukrajina sděluje, že stovky jejích vojáků a civilistů jsou uvězněny v ocelárně Azovstal ve městě Mariupol, kterou se Rusko snaží obsadit již dva měsíce. Přestože Moskva dříve vyhlásila vítězství v Mariupolu a uvedla, že její síly nemusí továrnu dobýt, ukrajinské úřady tvrdí, že ruské síly obnovily nálety a snaží se továrnu dobýt.





"Potřebujeme jen zbraně od našich západních kamarádů a zvládneme to. Ti [Rusové] mají příliš mnoho starého sovětského vybavení," řekl velitel čety. "Jestli jste si nevšimli, tak se dostali k Charkovu, Kyjevu, obklíčili Sumy a Černihiv - čtyři obrovské oblasti - a my jsme je vykopli. Byli považováni za silnou armádu, ale my jsme je zvládli".Američtí diplomaté se tento týden začnou vracet na Ukrajinu, uvedlo americké ministerstvo zahraničí poté, co se ministr zahraničí Antony Blinken a ministr obrany Lloyd Austin vrátili z utajované návštěvy Ukrajiny, kde se setkali s prezidentem Volodymyrem Zelenským.Podle agentury Associated Press nejvyšší američtí vyslanci rovněž přislíbili další financování zahraničních vojenských operací ve výši 300 milionů dolarů a schválili prodej munice v hodnotě 165 milionů dolarů.Biden podle nich také brzy oznámí svého kandidáta na velvyslance na Ukrajině a američtí diplomaté, kteří opustili Ukrajinu před válkou, se do země začnou vracet již tento týden. Americké velvyslanectví v Kyjevě zůstane prozatím uzavřeno.Austin a Blinken oznámili, že na financování zahraničních vojenských operací pro Ukrajinu a 15 spojeneckých a partnerských zemí je vyčleněno celkem 713 milionů dolarů; přibližně 322 milionů dolarů je určeno pro Kyjev. Zbytek bude rozdělen mezi členy NATO a další země, které poskytly Ukrajině kritické vojenské dodávky od začátku války s Ruskem, uvedli úředníci.Nové peníze spolu s prodejem munice neamerické výroby v hodnotě 165 milionů dolarů, která je kompatibilní se zbraněmi ze sovětské éry, které Ukrajinci používají, zvyšují celkovou částku americké vojenské pomoci Ukrajině na 3,7 miliardy dolarů od invaze, uvedli úředníci.Zelenskij vyzval Američany, aby nepřišli s prázdnýma rukama. Američtí představitelé uvedli, že věří, že nová pomoc uspokojí alespoň některé naléhavé prosby Ukrajinců o další pomoc. Nové dělostřelectvo, včetně houfnic, je nadále rychlým tempem dodáváno ukrajinské armádě, která je školena v jeho používání v sousedních zemích, uvedli úředníci.Blinken Zelenskému řekl, že Biden oznámí nominaci veteránky Bridget Brink na post příští velvyslankyně USA na Ukrajině.Brinková, která je kariérním činitelem zahraniční služby, působila od roku 2019 jako velvyslankyně na Slovensku. Předtím působila v Srbsku, na Kypru, v Gruzii a Uzbekistánu a také v Radě Bílého domu pro národní bezpečnost. Post vyžaduje potvrzení Senátem USA.Blinken rovněž sdělil ukrajinskému ministru zahraničí, že malý personál z nyní zrušeného velvyslanectví USA v Kyjevě, který se do Polska přestěhoval z dočasných kanceláří v západoukrajinském Lvově, začne v příštích dnech podnikat jednodenní cesty do Lvova.uvedlo britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské zprávě. "Město je klíčové pro ruský cíl zřídit pozemní most na Krym a ovládnout jižní Ukrajinu," uvedlo ministerstvo.Macrona označil za "skutečného přítele Ukrajiny".Během dubna dosud odešlo více než 1 151 000 Ukrajinců, zatímco jen za měsíc březen jich bylo 3,4 milionu. Kromě toho Mezinárodní organizace OSN pro migraci (IOM) odhaduje, že v rámci Ukrajiny bylo vysídleno více než 7,7 milionu lidí.u. Turecko je připraveno poskytnout veškerou možnou pomoc během jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, uvedlo v neděli turecké prezidentství.