Proč Kalousek a Zeman podpořili Středulu

2. 5. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

S překvapením a nedůvěrou jsem četl zprávu o tom, že Miroslav Kalousek podpořil předáka největší odborové centrály v zemi, Josefa Středulu, v rámci debaty o Středulově kandidatuře na funkci prezidenta republiky. Středulu podpořil k mému překvapení i Miloš Zeman, čímž de facto oslabil Andreje Babiše, a to nejen v případě, že by ten chtěl kandidovat také. Zdá se mi ale, že Zeman s Babišovou kandidaturou snad ani nepočítá, což je velmi nečekané.

Samotná shoda mezi Kalouskem a Zemanem je něco unikátního. Ve skutečnosti může vést k tomu, že průnik voličů daného kandidáta bude nulový: jedni ho nebudou volit proto, že ho podporuje Kalousek, druzí proto, že ho podporuje Zeman. Ale může tomu být i naopak.

Kalousek Středulu označuje za desítky let čitelného levičáka, který bude ctít Ústavu a který má vazby na Západ, nikoli na Rusko nebo Čínu. Vypíchl i to, že Středula nebyl nikdy v KSČ, což je útok na generála Pavla, kterého jsem původně považoval za Kalouskova favorita. Že by někomu, jako je pan Kalousek, v roce 2022 ještě opravdu vadilo normalizační členství v KSČ? Nezdá se mi to. Možná jde skutečně o pokus, jak Středulu eliminovat, o polibek smrti.

Ale možná jde také o pochopení, že Česká republika potřebuje rehabilitovat prozápadní levici. Je to ostatně způsob, jak nabourat hegemonii Andreje Babiše v „levicovém“ nebo spíše „exlevicovém“ elektorátu. Už mnoho let o tom píši: chce-li někdo Babiše dostat z politiky, musí mu vzít jeho voliče. Není to zřejmě úkol pro pravicové strany a je velká otázka, zda Babišovi voliči nemají ve své většině blíže ke krajní pravici než k prozápadní levici. Za pokus by to ale stálo. Jestli se v něčem postkomunistický svět opravdu zásadně liší v oblasti politiky od západního světa, tak je v tom, že nemá silnou levici ani ve velkých městech.

Myslím, že Miroslav Kalousek by tohle mohl chápat. Ostatně do funkce ombudsmana jasně podpořil levicovou osobnost Annu Šabatovou a jedna z jeho nejsympatičtějších vlastností je to, že chápe jako samozřejmost, že politické a ekonomické zájmy mohou a dokonce musejí být ve svobodné společnosti legitimně různé. Stejně tak se ví, že v době vyhrocených sporů mezi ním jako ministrem financí a odboráři dokázal zajít na pivo s tehdejším šéfem ČMKOS Zavadilem.

Nic jiného než Středulova kandidatura nemůže ukázat, jak voliči budou reagovat na to, že někdo má zároveň podporu Miloše Zemana i Miroslava Kalouska. Bylo by také zajímavé, jak by se proti Středulovi vymezoval Andrej Babiš a co by jeho vstoupení do předvolebního boje znamenalo pro generála Pavla a další kandidáty. Koho by vlastně podporoval Miloš Zeman: Babiše, nebo Středulu? V každém případě by Středula zřejmě jako kandidát na prezidenta představoval levicovou opozici vůči současné vládě a výrazně by do společnosti vnesl pravo-levé napětí, které by z Andreje Babiše udělalo pravičáka.

Taková situace obsahuje mnoho zajímavého a vzrušujícího pro politického komentátora, a to nás ještě čeká hledání společného prezidentského kandidáta vládních stran.







0