Evakuace ocelárny Azovstal podle OSN pokračuje

2. 5. 2022

. Moderátor ruského ro\hlasu Komsomolskaja pravda Segej Mardan se raduje nad bombardováním civilistů, ale stěžuje si, že je to "málo": požaduje víc: Radio "Komsomolskaya Pravda" anchor Sergei Mardan rejoices over the shelling of civilians in #Kyiv and wants more victims.



He wrote "Good, but it's too less" after a #Russian missile hit an apartment building and killed a woman two days ago. pic.twitter.com/0fxwm4xYgT — NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2022 Evakuace ocelárny Azovstal podle OSN pokračuje



The first footage from today's rescue operation in #Mariupol has appeared. The video shows the #Ukrainian military helping people to get out of the destroyed factory. International organizations such as Red Cross and United Nations also participated in the rescue operation. pic.twitter.com/E23468kNGv — NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2022

"S oběma stranami konfliktu bylo dohodnuto, že civilisté, kteří téměř dva měsíce uvízli v Azovstalu - ženy, děti a staří lidé - budou evakuováni do Záporoží, kde se jim dostane okamžité humanitární podpory včetně psychologických služeb," uvedla OSN v prohlášení. "Vzhledem k tomu, že operace stále probíhají, nebudeme v tuto chvíli poskytovat další podrobnosti, abychom zaručili bezpečnost civilistů a humanitárních pracovníků v konvoji."



V rámci společné mise OSN a Mezinárodního výboru Červeného kříže bylo z továrny v Mariupolu dosud evakuováno asi 100 civilistů.





- V regionu Kursk v Rusku byl vyhozen do povětří železniční most: A railway bridge was destroyed in Kursk region



Later, the governor of the region said that the collapse of the railway bridge in the #Kursk region, #Russia was the result of sabotage. A criminal case has been opened. pic.twitter.com/AIn0qFYlZ2 — NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2022

Ukrajinští nacisté, skrývající se v Azovstalu.

😭



Putine, chcípni. pic.twitter.com/rkbGMdy8D3 — HolkazPrahy (@HPrahy) May 1, 2022



Náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil Valerij Gerasimov byl zraněn na Ukrajině, informuje ukrajinská tisková agentura Unian s odvoláním na vojenského novináře Olexandra Šulmana. https://t.co/nPmdFGD4mD — iDNES.cz (@iDNEScz) May 1, 2022





- Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj uvedl, že evakuace z Mariupolu bude pokračovat zítra, pokud budou splněny "všechny nezbytné podmínky". "Dnes poprvé za všechny dny války začal tento životně důležitý koridor fungovat," řekl. "Poprvé bylo na tomto území dva dny skutečné příměří."





Úřady uvedly, že letadlo v pátek večer vstoupilo do dánského vzdušného prostoru východně od dánského baltského ostrova Bornholm a poté vletělo do švédského vzdušného prostoru.









"Podněsterští představitelé jsou pod velkým tlakem," řekla moldavská novinářka Alina Radu. "Poprvé se ocitli v izolaci. Moldavsko i Ukrajina mají vlády, které nejsou proruské.







Podněsterské elity mají dvě možnosti: buď se řídit příkazy Putina, nejstrašnějšího diktátora současnosti, nebo mít prosperující budoucnost s Evropou."

- Šéf demokratů v americkém Senátu Chuck Schumer prohlásil, že do balíku pomoci Ukrajině ve výši 33 miliard dolarů hodlá přidat ustanovení, které Spojeným státům umožní zabavit majetek ruských oligarchů a peníze z něj získané poslat na Ukrajinu.







- Ruský tank systematicky a záměrně střílí na obytnou budovu v Mariupolu, kde se v suterénu skrývalo 16 lidí. Ti, kdo přežili, byli druhý den Rusy odvezeni. Není známo, kde jsou.



The Azov Regiment servicemen released a video where a russian tank systematically & intentionally fires at a residential building in #Mariupol. 16 civilians were sheltering in its basement. The survivors were taken away on next day (video below). Their whereabouts are unknown /1 pic.twitter.com/nz7uhYIxUq — Olena Halushka (@OlenaHalushka) May 1, 2022

Ve svém posledním projevu uvedl: "Budeme i nadále dělat vše pro evakuaci našich lidí z Azovstalu, z Mariupolu obecně. Organizace těchto humanitárních koridorů je jedním z prvků probíhajícího vyjednávacího procesu. Je to velmi složité. Ale bez ohledu na to, jak obtížné to bylo, bylo z oblastí bojů zachráněno více než 350 000 lidí...Dnes ruská vojska pokračovala v úderech na území našeho státu. Cíle, které si vybírají, opět dokazují, že válka proti Ukrajině je pro ruskou armádu válkou vyhlazovací. Jejich cílem se staly sklady zemědělských podniků. Sklad obilí byl zničen. Ostřelován byl také sklad s hnojivy. Pokračovali v ostřelování obytných čtvrtí v Charkovské oblasti, v Donbasu atd.Na jihu země hromadí síly a snaží se zaútočit na naše města a obce v Dněpropetrovské oblasti.Jaký může být strategický úspěch Ruska v této válce? Upřímně řečeno, nevím. Zničené životy lidí a spálený nebo ukradený majetek Rusku nic nedají. Pouze to zvýší toxicitu ruského státu a počet těch, kteří budou ve světě usilovat o izolaci Ruska."Stejně jako jinde v zemi, i v Charkově musely být všední instituce občanské společnosti narychlo přebudovány s cílem udržet jeho obyvatele naživu a asi 30 takových míst po celém městě se změnilo v místa pro distribuci potravinové pomoci.Pracovníci poštovní pobočky Nova Pošta, kterým jejich zaměstnavatel platí za to, že místo pošty rozdávají potraviny, tvrdí, že do jejich nově zřízené pobočky přichází denně, sedm dní v týdnu, v průměru 3 000 lidí. Fronty řídí pomocí lístkového systému pošty."Není tu žádná práce. Věcí číslo 1 je momentálně humanitární pomoc," říká Ihor Šapovalov, stavební dělník, který 24. února přišel o práci a právě dostal čtvrtku kuřete. "Chceme jen poděkovat chlapům za všechno, co dělají."Charkov je nejhůře postiženým městem, které je stále pod kontrolou ukrajinské vlády. Od začátku války před dvěma měsíci umírají a jsou zraňováni civilisté téměř každý den v důsledku ruského ostřelování. V sobotu zemřel jeden člověk a pět jich bylo zraněno v důsledku minometné palby, uvedl regionální gubernátor.Ve městě se začínají objevovat známky života, ale jeho ekonomika je v troskách. Naprostá většina obchodů a podniků je stále uzavřena."Ruský velvyslanec je zítra předvolán na ministerstvo zahraničí," uvedl v neděli na Twitteru dánský ministr zahraničí Jeppe Kofod s odkazem na "nové ruské narušení dánského vzdušného prostoru".Švédské ministerstvo zahraničí rovněž uvedlo, že ruský velvyslanec bude předvolán do Stockholmu.Dánsko je členem NATO, na rozdíl od Švédska, kde probíhá debata o tom, zda by se mělo vzdát svého nezařazeného statusu a vstoupit do aliance."Podněsterští představitelé jsou opatrní," uvedla moldavská novinářka Alina Radu. "Válce nefandí, ale ani nekritizují vojenskou agresi Ruska."Podněsterskou ekonomiku od zániku průmyslu ze sovětské éry ovládá malá elita. Rusko dodává Podněstří zdarma plyn, což podnikům v regionu poskytuje konkurenční výhodu oproti ostatním podnikům v Moldavsku.Největší konglomerát, který ovládá vše od čerpacích stanic po lihovar na koňak - a fotbalový klub FC Sheriff - spoluzaložil bývalý agent KGB Viktor Gușan, který má také ukrajinský pas a vlastní nemovitosti v Kyjevě.V nedávné zprávě Královského institutu Spojených služeb se uvádí, že cílem ruské špionážní agentury FSB je "destabilizovat Moldavsko, aby se vázaly ukrajinské jednotky na jižní hranici, aby se potlačily rostoucí proevropské nálady v zemi a aby se Západu ukázalo, že podpora Ukrajiny riskuje širší důsledky".Valeriu Pașa z moldavského thinktanku Watchdog uvedl, že Moskva přecenila zbytky proruských nálad v zemi.varoval americký výzkumník sociálních médií.Darren Linvill, profesor Clemsonské univerzity v Jižní Karolíně, který od roku 2017 studuje operaci ruské trollí farmy Internet Research Agency (IRA) napojené na Kreml, uvedl, že se jí daří vytvářet stále autentičtěji vypadající příspěvky.Jeho komentáře přicházejí v době, kdy britská vláda cituje dosud nezveřejněné údaje, které ukazují, že Rusko "využívá Telegram k aktivnímu náboru a koordinaci nových příznivců, kteří se pak zaměřují na profily kritiků Kremlu na sociálních sítích - spamují je proputinovskými a provojenskými komentáři".Linvill uvedl, že to "odpovídá tomu, co jsme viděli, že IRA dělala dříve, vzhledem k tomu, jak chápe sílu autenticity".

- Papež František kritizoval "barbarské bombardování" Mariupolu:



Pope says Mariupol 'barbarously bombarded', implicitly criticising Russia https://t.co/1u8IyzAE2X pic.twitter.com/IEh20At1z3 — Reuters World (@ReutersWorld) May 1, 2022





1