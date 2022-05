Ruská televize vyhrožuje jadernou likvidací celé Británie

2. 5. 2022

čas čtení 1 minuta

Bylo to po nevhodných slovech britské ministryně zahraničí Liz Truss, že "by se to všechno mohlo proměnit v konflikt mezi Ruskem a NATO", že prezident Putin uvedl naše jednotky jaderného odstrašení do stavu vysoké pohotovosti. Jednoduše řečeno, "teď je připravíme". Ale co se stane po slovech Borise Johnsona ohledně "odvetného" útoku proti Rusku? Zdá se, že oni na britských ostrovech šílí. Proč vyhrožovat nekonečnému Rusku jadernými zbraněmi, když jste na ostrově, o němž, víte, že je tak malinký, tak malinký, že jen jediná střela Sarmat ho dokáže jednou a provždy zlikvidovat? Všechno už bylo připraveno a vypočítáno."

It's Sunday night in Russia which means that state TV's Dmitry Kiselyov is talking about Russia using its nukes



This time, with the help of a terrifying cartoon, he claims that "one Sarmat missile is enough to sink the British Isles" (with subs) pic.twitter.com/NqbQfkm6rX — Francis Scarr (@francis_scarr) May 1, 2022





Jinou možností je vrhnout Británii do hlubiny moře s použitím ruského bezpilotního podvodního plavidla Poseidon, který se přibližuje cíli v hloubce 1 km rychlostí 200 km za hodinu. Neexistuje žádný způsob jak tento podvodní dron zastavit. Hlavice na jeho čele má sílu až 100 megatun. Výbuch tohoto termojaderného torpéda u britského pobřeží by vytvořil gigantickou vlnu tsunami až 500 metrů vysokou. Ta vlna také s sebou nese extremní dávky radiace. Zaplaví-li tato vlna Británii, promění to, co tam zbude, v radioaktivní poušť."



And another nuclear threat to the UK from Russian state TV's Dmitry Kiselyov:



He says his country's Poseidon nuclear underwater drone could cause a tsunami that would "plunge the British Isles into the depths of the sea" and turn them into a "radioactive desert" (with subs) pic.twitter.com/usElgqHeIG — Francis Scarr (@francis_scarr) May 1, 2022







1