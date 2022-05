Rusko-ukrajinská válka: Zelenskij říká, že je třeba zachránit civilisty uvězněné v Azovstalu

4. 5. 2022

- Právě osvobozená z Mariupolu:



Newly arrived from Mariupol pic.twitter.com/eP3IF9WCYa — Michael Schwirtz (@mschwirtz) May 2, 2022



- V ocelárně Azovstal v Mariupolu je stále uvězněno 30 dětí, sděluje ukrajinská poslankyně



Ukrajinská poslankyně Kira Rudiková uvedla, že zpráva o tom, že se 156 lidem podařilo v úterý opustit obléhané město Mariupol a dostat se do relativního bezpečí Ukrajinou kontrolované Záporoží, mnohé dohnala k slzám.



V rozhovoru pro Sky News Rudiková řekla, že došlo k nejméně 20 neúspěšným pokusům o evakuaci lidí z ocelárny Azovstal v Mariupolu.



"Dovedete si představit, že jsme všichni plakali, jakmile se první skupina dostala do bezpečí. Je to neuvěřitelný pokrok, kterého jsme dosáhli v tom, že jsme lidi dostali ven."



Řekla, že "hlavním cílem" je nyní vyhodnotit všechny děti, které jsou stále v továrně, spolu se ženami, staršími lidmi a zraněnými vojáky:



"V tuto chvíli je naším hlavním cílem zajistit, abychom dostali ven všechny děti, kterých je tam stále asi 30."



Nejsložitější krok bude se zraněnými vojáky, protože Rusko jim nedovoluje dostat se ven.





- Lidé popisují utrpení, které jim způsobuje neustálé ostřelování a to, že už několik měsíců nevidí denní světlo, když byly evakuovány první konvoje civilistů z ocelárny Azovstal v Mariupolu.







Elina Tsybulchenko se do relativního bezpečí Ukrajinou kontrolovaného města Záporoží dostala v úterý spolu s necelými 200 dalšími lidmi během krátkého příměří o víkendu v rámci operace pod dohledem OSN a Červeného kříže.



- Moldavsko připravuje pohotovostní plány pro "pesimistické" scénáře v obavách, že by mohlo být vtaženo do konfliktu na sousední Ukrajině, uvedla prezidentka země Maia Sanduová.



V projevu na tiskové konferenci s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem Sanduová uvedla, že Moldavsko nevidí "bezprostřední" hrozbu přelití nepokojů z války na Ukrajině, a to navzdory "provokacím" proruských separatistů v separatistickém regionu Podněstří, kteří zde ohlásili řadu útoků a výbuchů, z nichž obvinili Kyjev.



Sanduová a její vláda z těchto incidentů obvinily "pro-válečné" separatistické frakce a odsoudily komentáře ruského generála z minulého měsíce, že Rusko usiluje o zabrání ukrajinského území, aby se spojilo se separatisty v Moldavsku.



. Ruské ministerstvo zahraničí vyhlásilo sankce proti 63 japonským úředníkům, novinářům a profesorům za to, že se zapojili do toho, co nazvalo "nepřijatelnou rétorikou" proti Moskvě.



Podle agentury Reuters jsou na seznamu mimo jiné japonský premiér Fumio Kišida, ministr zahraničí Jošimasa Hajaši a ministr obrany Nobuo Kiši.



- Evropská unie zvažuje další vojenskou podporu Moldavsku, uvedl předseda Rady EU Charles Michel při návštěvě Kišiněva.



- Šéf britských ozbrojených sil kritizoval ruskou vojenskou kampaň, kterou charakterizuje "šokující selhání zpravodajských služeb" a "neuvěřitelná arogance".



Admirál sir Antony Radakin, náčelník britského obranného štábu, řekl na summitu Wall Street Journal v Londýně, že se domnívá, že ruský prezident Vladimir Putin se dostává do stále větší izolace.



"Jejich rozhodování se zřídkakdy zlepšuje a jejich rozhodování se zhoršuje.



Byli jsme překvapeni způsobem, jakým Rusko postupuje.



Ať už je jejich konečná hra jakákoli, drasticky se liší od jejich počáteční hry," řekl.



"Rusko očekávalo, že může vtrhnout na Ukrajinu, obsadit města během několika dní a převzít kontrolu nad zemí do 30 dnů," dodal.



"Válka začala s ambicí obsadit celou Ukrajinu, zatlačit NATO a demonstrovat sílu a autoritu Ruska.



To vše selhalo, NATO nikdy nebylo silnější," řekl. "Představa, že by se Ukrajinci nějak rozhodli orientovat na Rusko, teď vypadá absurdně."



"Představa, že by vám došlo palivo, když jste jen 150 km na Ukrajině, je prostě poněkud bizarní," dodal, když mluvil o ruských konvojích, které se v prvních dnech války zasekly.











- První evakuovaní civilisté z mariupolské ocelárny Azovstal se dostali do bezpečí

Více než 100 evakuovaných osob, kterým se podařilo opustit obléhané město Mariupol - mnoho z nich bylo uvězněno pod ocelárnou Azovstal - dosáhlo v úterý relativního bezpečí v Ukrajinou kontrolovaném Záporoží.Prezident Volodymyr Zelenskij ve svém posledním celostátním projevu potvrdil, že se podařilo evakuovat 156 lidí, převážně žen a dětí."Konečně máme výsledek, první výsledek naší evakuační operace z Azovstalu v Mariupolu, kterou jsme organizovali velmi dlouho. Stálo to mnoho úsilí, dlouhých jednání a různých zprostředkování.Dnes do Záporoží dorazilo 156 lidí. Ženy a děti. Pod zemí byli více než dva měsíce. Jen si to představte! Například šestiměsíční dítě, z toho dva měsíce pod zemí, prchají před bombami a ostřelováním.Konečně jsou tito lidé v naprostém bezpečí. Dostane se jim pomoci.Ruská vojska však nedodržují dohody o příměří a nadále na elektrárnu útočí," dodal Zelenskij."Pokračují v masivních úderech na Azovstal. Snaží se komplex dobýt. Mnohokrát mi bylo řečeno, že nikoho nelze zachránit. Že je to nemožné. A dnes je v Záporoží 156 lidí. To ještě není vítězství, ale už je to výsledek. A já věřím, že je šance zachránit další naše lidi.Čím více takových úderů, tím více se Rusko vzdaluje od civilizace. Od toho, čemu se říká civilizovanost," dodal.Ukrajinští představitelé uvedli, že v síti podzemních bunkrů a tunelů zůstává uvězněno až 200 civilistů, včetně dětí, a až 2 000 ukrajinských vojáků.Humanitární koridory jsou plánovány z Mariupolu, Lunačarského okruhu, Tokmaka a Vasylivky, uvedla Vereščuková v aktualizaci zveřejněné na svém oficiálním účtu na Facebooku.Dodala, že evakuace začnou od 8 hodin ráno.EU navrhuje zakázat veškerý dovoz ruské ropy v rámci šestého balíku sankcí zaměřených na agresi ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajině.Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila tyto návrhy v projevu v Evropském parlamentu.K zásadní otázce dovozu energie von der Leyenová uvedla:"Půjde o úplný zákaz dovozu veškeré ruské ropy, námořní i potrubní, surové i rafinované. Zajistíme, abychom ruskou ropu postupně vyřadili z trhu spořádaným způsobem, který nám a našim partnerům umožní zajistit alternativní trasy dodávek a minimalizuje dopad na světové trhy. Proto postupně ukončíme dodávky ruské ropy do šesti měsíců a rafinovaných produktů do konce roku."Sankce budou vyžadovat jednomyslnou podporu 27 zemí EU - Slovensko již naznačilo, že bude požadovat výjimku, a Maďarsko naznačilo, že sankce na dodávky energie jsou pro něj "červenou linií".Další navrhovaná opatření zahrnují:- seznam vysokých vojenských důstojníků a dalších osob, které jsou obviněny ze spáchání válečných zločinů v Buče, a osob odpovědných za obléhání Mariupolu.- zákaz vysílání tří ruských státních vysílacích společností v EU.- vyloučení SberBanky - zdaleka největší ruské banky - z platebního systému Swift spolu s dalšími dvěma velkými bankami.Řekla, že Evropa má vůči Ukrajině zvláštní odpovědnost, a navrhla také "ambiciózní balík obnovy" pro tuto zemi.Píše to na Telegramu:Dnes s podporou OSN a Červeného kříže evakuujeme civilisty z Azovské oblasti do Záporoží. Autobusy již vyjely z Mariupolu.Kyrylenko říká, že budou zastávky v Lunačarsku, Tokmaku a Vasylivce, přičemž v Tokmaku bude možnost připojit se ke konvoji soukromou dopravou.Ozbrojené síly Běloruska ve středu zahájily náhlá rozsáhlá cvičení, která mají prověřit jejich bojovou připravenost, uvedlo jeho ministerstvo obrany."Plánuje se, že zkouška (bojové připravenosti) bude zahrnovat pohyb značného počtu vojenských vozidel, což může zpomalit provoz na veřejných komunikacích," uvedlo běloruské ministerstvo v prohlášení, o němž informovala agentura Reuters.Na pozadí ruské invaze na Ukrajinu ministerstvo uvedlo, že cvičení nepředstavuje žádnou hrozbu pro jeho sousedy nebo evropské společenství obecně.Oblasti Ukrajiny sousedící s Běloruskem, včetně jejího hlavního města Kyjeva, se dostaly pod ruský útok v počáteční fázi invaze, která začala koncem února a následovala po společných cvičeních Ruska a Běloruska.Rusko nasadilo 22 praporních taktických skupin u Izjumu v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny ve snaze postupovat podél severní osy Donbasu, uvedlo britské ministerstvo obrany.Přestože se Rusku nedaří prolomit ukrajinskou obranu a získat dynamiku, "s vysokou pravděpodobností" hodlá pokračovat za Izjum a dobýt města Kramatorsk a Severodoněck, dodala britská rozvědka."Dobytí těchto míst by upevnilo ruskou vojenskou kontrolu nad severovýchodním Donbasem a poskytlo by jim záchytný bod pro jejich snahu odříznout ukrajinské síly v regionu."Pavlo Kyrylenko v příspěvku na Telegramu uvedl, že se jedná o nejvyšší denní počet obětí v regionu od útoku na železniční stanici ve městě Kramatorsk, při kterém minulý měsíc zahynulo 50 lidí.Zákon rovněž zakazuje strany, které oslavují nebo ospravedlňují akce těch, kdo provádějí ozbrojenou agresi proti Ukrajině.Putin prý Macronovi řekl o ruském přístupu k jednání s Kyjevem.Podle agentury Reuters jsou sankce reakcí na "nepřátelské akce některých zahraničních států a mezinárodních organizací".které je stanoveno na středu, s politickým a bezpečnostním výborem EU.. Podle odhadů, které sestavila Kyjevská ekonomická škola (KSE), dosáhly škody od zahájení invaze v únoru 92 miliard dolarů., uvedli představitelé OSN a Ukrajiny.. Při zpochybňování příčin konfliktu papež hovořil o "hněvu" v Kremlu, který mohl být "usnadněn" "štěkáním NATO u dveří Ruska".l. "Sbohem, Tinkoff Bank, sbohem, Rusko. V Rusku mi nic nezbylo," napsal na Instagramu. "Škoda, že moje země definitivně sklouzla do archaismu, paternalismu a servilnosti. Žádné Rusko už není, všechno zmizelo."