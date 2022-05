Kdo je pokročilejší? 29 států s muslimskou většinou bude mít liberálnější potratové zákony než většina Ameriky, pokud padne zákon Roe

5. 5. 2022

čas čtení 3 minuty

Americká náboženská pravice jako politická síla je do jisté míry výtvorem rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci Roe versus Wade z roku 1973, které z potratů učinilo právo ženy zakotvené v ústavním právu Američanů na soukromí. Odpor proti potratům a právu na soukromí sjednotil dříve rozdělené frakce v rámci amerického křesťanství, evangelikály a římské katolíky, a podnítil dříve mírné evangelikály, aby se pustili do politiky, uvádí web informedcomment.

Oba křesťanské proudy se rozhodně postavily proti jakémukoli údajnému právu jednotlivce na soukromí, pokud by to znamenalo právo používat antikoncepci, spát s někým, s kým není v manželství, nebo provozovat cokoli jiného než heterosexuální sex. Nemožnost nadále udržovat ženy těhotné navíc zpochybnila zakořeněný patriarchát a posílila postavení žen, což chtěli muži zvrátit. Někteří jižanští evangelíci stále litovali toho, že v roce 1966 byly zrušeny tzv "miscegenation" zákony zakazující mezirasové sňatky, což byl sentiment, který zaznamenal opětovný nárůst v bělošské nacionalistické větvi Republikánské strany. I ten má kořeny v popírání jakéhokoli práva na soukromí.



Spojenectví katolíků a evangelikálů se ukázalo jako mocné, zejména poté, co se zmocnili Republikánské strany, kterou dříve tvořili především protestanti hlavního proudu. Republikánská strana dlouho zastupovala velký byznys, ale trpěla strukturálním problémem nalézt většinu obyčejných Američanů, kteří by hlasovali pro plutokracii - sňatek velkokapitálu s velkým fundamentalismem umožnil republikánům vytvořit si populární voliče, kteří by je dosadili do funkcí a udrželi je tam, přičemž snížení daní pro bohaté a zrušení rozsudku Roe versus Wade byly hlavními body jejich platformy.



Samuel Alito, který sepsal manifest proti právu na soukromí, je konzervativní římský katolík, jehož názory často zpochybňovaly oddělení náboženství od státu. George W. Bush ho jmenoval právě za účelem zrušení rozsudku Roe v. Wade, aby získal hlasy evangelických a katolických Latinoameričanů, na jejichž základě Bush získal dvě prezidentská období. Bushův consigliere Karl Rove se při navrhování Alita aktivně spolčil s 80 organizacemi náboženské pravice.



Dosáhli toho, co chtěli - bolestně nerovné Ameriky ovládané hrstkou miliardářů a návratu k počátku 19. století, kdy státy měly zřízené církve, přestože federální vláda nesměla zvýhodňovat žádnou náboženskou skupinu. Třicet let po přijetí ústavy vybíraly některé státy pro církve náboženské daně. Teprve ve třicátých letech 19. století náboženský establishment na úrovni států zanikl. Po občanské válce tuto otázku (alespoň prozatím) vyřešil 14. dodatek, který vyžadoval, aby se státní zákony přizpůsobily federální ústavě. Avšak zákaz potratů na přání evangelíků a katolíků je skrytým návratem establishmentu náboženství na státní úrovni, na kterém se podílí soudce Samuel Alito; americká náboženská pravice je pouze jedním z příkladů celosvětového fenoménu. Muslimský svět má svou obdobu evangelikálních křesťanů, odhodlaných vnutit své morální a právní představy zbytku obyvatelstva prostřednictvím získání vlivu na stát, jako je Muslimské bratrstvo.



